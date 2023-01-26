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Цены на нефть стабилизировались
Мировые цены на нефть колеблются незначительно
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Мировые цены на нефть в четверг колеблются незначительно: рынки продолжают оценивать перспективы, пока китайские биржи находятся на каникулах.
Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.01 снизилась на 0,1%, достигнув 86,03 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть арки WTI – росла на 0,16%, до 80,28 доллара, передает РИА «Новости».
Торги в Китае, который является одним из крупнейших потребителей нефти, не проходят из-за празднования Восточного Нового года. Объем торгов до открытия европейских торговых площадок снижен. В то же время трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, а также ожидают новостей от ОПЕК+, где на следующей неделе запланирован министерский мониторинговый комитет (JMMC).
Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных
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Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных.
Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.
Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов.
Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».
«Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.
Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».
«Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала.
Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.
Песков отреагировал на угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Песков напомнил о фактах причастности украинских властей к организации терактов, в том числе взрыва в Подмосковье, в результате которого погибла российский политолог Дарья Дугина.
«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений российских властей оградить страну от такой опасности, добавил представитель Кремля.
В августе 2022 года Дарью Дугину, дочь известного российского философа Александра Дугина, убили, подорвав автомобиль на Можайском шоссе. По данным ФСБ, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины.
Медведев: Киевский режим скоро лишится выхода к морю
Медведев предложил потребовавшему подлодки Киеву опробовать субмарины в Днепре
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Киевские власти рискуют остаться без выхода к морю, на этом фоне заявления украинской стороны о необходимости в подлодках выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале сравнил объемы поступающих киевскому режиму вооружений с «расстройством пищевого поведения» в форме булимии или компульсивного переедания, когда «постоянно хочется жрать».
Украинское руководство постоянно желает все больше и больше, «больше танков, машин, орудий», и недавно кто-то из украинских представителей объявил о необходимости в поставках самолетов и подводных лодок, заметил он.
Если требование о поставках самолетов «хоть как-то понятно», хотя нормальных взлетных полос практически не осталось, а небо над Украиной закрыто Россией, то требование поставок субмарин – «это сильно», сыронизировал Медведев.
Он предложил Киеву учитывать то, что скоро у него «вообще не останется моря», и в таком случае властям нынешней Украины придется сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра» и учить «бессмертную We all live in a yellow submarine».
«Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», – заключил Медведев.
Ранее замминистра обороны Украины Андрей Мельник обратился к Западу с требованием передать Киеву боевые танки, истребители и подводные лодки.
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС.
Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.
Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника.
Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
Полянский нашел объяснение кружащей над Киевом туче воронов
Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства
Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».
Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.
«Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.
Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии.
В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского
В Севастополе ряд телеканалов в результате взлома несколько минут транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в правительстве города.
В сообщении указывается, что взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал, передает ТАСС.
В правительстве города отметили, что ситуация находится под контролем, в настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента.
Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams
Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ
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Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams.
«Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт.
«Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов.
«Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт.
«В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник.
«Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайлов.
Ранее стало известно, что администрация Байдена намерена поставить Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что Киеву будет передано не менее 30 моделей, однако они не успеют прибыть на территорию конфликта к весне, что критически важно, учитывая планы ВСУ о начале контрнаступления.
Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщил, что Вашингтону еще предстоит убедиться в возможности украинцев корректно обслуживать танки M1 Abrams. При этом ожидается, что модели будут поставляться Киеву посредством заказа новых образцов у производителей, а не передаваться из запасов США напрямую.
Тем временем в Кремле сочли провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея нецелесообразна, к тому же переоценена западными специалистами.
Необходимо отметить, что Abrams существенно отличается от тех моделей танков, которые использовала Украина, цитирует отставного генерал-майора Патрика Донахью CNN. Военный отмечает, что даже после формальной доставки моделей в зону конфликта «залезть в него и сражаться» не получится. Подчеркивается, что для использования американских танков представителям ВСУ придется пройти длительную программу подготовки.
«Abrams – это мощная система, которая крайне дорога в эксплуатации. В нем стоит реактивный двигатель – украинцам с ним не совладать. То есть помимо самой поставки, важно продумать и вопросы будущего обслуживания», – отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.
Издание также приводит слова анонимного чиновника министерства обороны, который утверждает, что передача Abrams – это дело не одной недели и даже не месяца. По его мнению, заявление Вашингтона в большей степени направлено на успокоение Берлина в вопросе поставок танков Leopard.
На возможные поставки Украине танков Abrams отреагировало посольство России в США. Глава дипведомства Анатолий Антонов назвал подобные действия вопиющей провокацией Штатов в отношении России.
Дипломат подчеркнул, что в случае прибытия в зону конфликта, американские машины будут уничтожаться так же, как и любая другая техника. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Антонов сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.
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Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
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Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.
«Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.
Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
«Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.
В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.
Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России
Захарова: Запад заранее спланировал войну против России
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Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».
«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.
Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».
Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению
Байден заявил о подготовке ВСУ контрнаступления
Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС.
«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он.
Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
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В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.
«Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
«Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.
«Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.
«Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.
«Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.
Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».
«По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.
«При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.
Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.
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Режиссер «Сватов» Радзюкевич рассказал о желании поехать добровольцем в зону СВО
Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич заявил о желании отправиться добровольцем в зону СВО, он раскритиковал политику Украины и заявил, что пора заканчивать с этим «несостоявшимся проектом».
В интервью порталу «Столица С» он заявил, что уже давно думает о том, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, «просто сейчас не позволяет здоровье».
«Но при первой возможности обязательно туда отправлюсь, поддержу жителей Донбасса», – добавил Радзюкевич.
Ранее актер Оскар Кучера заявил, что гордится своей позицией по поводу поддержки СВО и считает, что лучше выглядеть дураком, чем быть подлецом. Так он прокомментировал критику его интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ).
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
Папа Римский признал гомосексуализм грехом
Папа Римский: Гомосексуализм не является преступлением, но это грех
Гомосексуализм не является преступлением, но это грех, заявил папа Римский Франциск, призвав различать эти понятия.
Папа Римский заявил, что быть гомосексуалистом – это не преступление, но это грех. «Давайте проводить различие между грехом и преступлением», – приводит слова понтифика РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Франциск считает, что законы об уголовной ответственности за гомосексуализм являются несправедливыми. Он призвал Католическую церковь работать над тем, чтобы эти законы были отменены.
В 2016 году папа римский Франциск заявлял, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам. Кроме того, он считает, что родители не должны осуждать своих детей, признавшихся в нетрадиционной сексуальной ориентации.