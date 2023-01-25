Общество «Знание» познакомит студентов с будущими работодателями

Максим Древаль анонсировал новый проект для студентов «С места в карьеру»

В феврале в России появится новый проект для молодежи «С места в карьеру». Его цель – свести воедино интересы студентов и их потенциальных работодателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание».

«Сперва новый проект будет запущен в Псковской области, а затем он охватит всю страну. Смысл проекта заключается в том, чтобы главные работодатели в своих регионах могли встретиться со студентами, а сами студенты – расширить свои возможности и пройти профориентацию. Это пойдет на пользу всем», – пояснил Древаль в кулуарах марафона «Пространство знаний», который приурочен ко Дню российского студенчества.

«Кроме того, нынешний год у нас проходит под эгидой наставничества. Это явление приобретает особое значение на фоне тех вызовов и возможностей, которые стоят перед Россией», – добавил он. По его словам, многие из нынешних студентов в будущем сами станут наставниками для молодежи.

Этому также способствует тот факт, что государство возвращает себе воспитательные и наставнические функции. «И именно на плечи нынешних студентов, которые позже станут наставниками, ляжет задача по реализации государственной политики в тех или иных областях», – добавил он.

В этой связи, по мнению Древаля, в России необходимо проводить побольше форумов и мероприятий, направленных на развитие студенчества. К слову, сам марафон прошел не только в Москве, но и еще в семи городах России. Среди них – Владивосток, Екатеринбург, Тула и Архангельск.

«Также сегодняшний марафон объединил многих иностранных студентов. Это является прекрасной базой для углубления будущих дипломатических отношений между Россией и другими государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД один из спикеров мероприятия, председатель Ассоциации иностранных студентов России Исса Шаабо.

Его приятно удивил масштаб празднования Дня студента в России. «Это мое первое и главное впечатление. Если же говорить в целом о студенческом движении, то в некоторых наших проектах в России участвуют студенты из 70 стран. И мы прекрасно пониманием, что это расширит межгосударственные связи России с зарубежными партерами», – добавил он.

Участие в форуме также приняли глава Миноборнауки Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, актер Алексей Чадов, музыкант DJ Groove, фигуристка Камила Валиева и другие известные политические и общественные деятели. Их выступления перемежались джаз-импровизациями музыкантов из Оркестра фонда Игоря Бутмана, а также прямыми включениями из лаборатории, где ученые показывали студентам необычные химические опыты.

Параллельно с этим в студиях обсуждались проекты для молодежи на Дальнем Востоке и в Арктике, студенческие стартапы, инициативы молодых ученых, эковолонтерство, развитие искусственного интеллекта и онлайн-образования, создание трендового контента и студенческих медиаканалов, секреты публичных выступлений, а также поддержку молодежи на рынке труда, истории успеха актеров, диджеев, спортсменов и опыт личных трансформаций наставников.

В этот же день стартовал третий сезон всероссийского проекта «Твой ход» – площадки для общения молодежи и реализации их творческих идей.