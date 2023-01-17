Эксперт: Государству удалось вернуть себе воспитательную функцию

Общественник Красноруцкий: Государство проводит большую работу с молодежью, реализуя воспитательную функцию

Прошедший год стал важной вехой в реализации молодежной политики, поскольку государству возвратили воспитательную функцию в образовании. Кроме того, ведется планомерная работа по повышению престижа профессии учителя, проводятся конкурсы для молодежи и преподавателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

«Итоги реализации молодежной политики в России за прошлый год можно разделить на три группы, первая из которых – государственно-организационные мероприятия», – рассказал председатель Российского союза молодежи, член комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Павел Красноруцкий.

Ключевым событием, по его словам, стал Госсовет по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, на котором президент России Владимир Путин лично обсудил итоги работы государства в этом направлении.

«Также отмечу прошедший в Москве Всероссийский Форум классных руководителей, объединивший на одной площадке более тысячи активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования из всех 89 регионов России. Для участия в форуме участники прошли конкурсный отбор из 64 тыс. желающих, и это показывает всеохватность события», – пояснил член ОП РФ.

«Еще одним событием из этого подраздела стал проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) – Всероссийский конкурс «Большая перемена». Это третий по счету конкурс, для участия в котором зарегистрировалось рекордное количество участников – более 3,9 млн человек. Кстати, в нем впервые приняли массовое участие школьники и студенты колледжей из новых российских регионов», – добавил он.

«Важно и то, что нынешний год указом главы государства объявлен Годом педагога и наставника в честь 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского. Это, а также проведение конкурсов «Учитель года» в новом формате с куда более широким, чем раньше, его освещением в СМИ, говорит об особом внимании наших властей к наставничеству и учительству», – уточнил собеседник.

«Вторая группа – это государственно-программные мероприятия, где осевым событием стало создание Российского движения детей и молодежи «Движение первых», учредителем которого выступил наш союз и еще 25 молодежных общественных организаций. Его ценности актуальны, как никогда – жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья и другие. Также отмечу принципы движения: «быть с Россией», «быть человеком», «быть вместе», «быть в движении» и «быть первыми», – напомнил эксперт.

Кроме того, он указал на важность факта реализации в прошедшем году таких инициатив, как введение в школах в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, а также проведение в классах уроков «Разговоры о важном». «Напомню, как указывал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, эти новшества поддерживают 83% родителей», – подчеркнул член ОП РФ.

Помимо этого, спикер подчеркнул важность введения в каждой школе должности советника директора по воспитательной работе, который будет отвечать за взаимодействие с «Движением первых», всего их будет 43 тыс. человек.

«Если же говорить о третьей группе проектов – общественно-программных, то здесь нужно упомянуть масштабную «перезагрузку» Общества «Знание», а также появление у них своих аутентичных системных проектов. Они реализуются наряду с системной просветительской работой этой организации. Кстати, рост популярности и авторитета общества находит и объективное отражение. Так, например, онлайн-трансляции с площадок просветительского марафона «Знание о героях» за день набрали свыше 12 миллионов просмотров», – пояснил собеседник.

Что касается тенденций на нынешний год, то одной из магистральных задач государства и общественных организаций станет упор на развитие инструментов для самореализации молодежи. «Приоритет отдается творческому подходу молодых к каждому делу, в любой сфере, потому что они не исполнители, а созидатели. Это понимают и руководители общественных организаций, и наше государство», – подчеркнул Красноруцкий.

Помимо этого, добавил он, будут масштабироваться инициативы, относящиеся к волонтерскому движению, а также поддерживаться развитие работы в рамках проектов «Большая перемена» и «Твой ход».

Стоит отметить, что в прошедшем году также был принят закон, исключающий понятие «образовательная услуга» из закона об образовании, а также была усилена воспитательная функция государства через систему образования на всех ее уровнях от детского сада до университета. «Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу», – заявлял в этой связи председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам соавтора законопроекта, председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, закон был принят в ответ на просьбу педагогов, которые считают, что формулировка «услуга в образовании» не отвечает роли учителя в обучении и воспитании школьников.

Помимо этого, было увеличено количество часов для уроков истории в школах, а в вузах история стала обязательным предметом. «По всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины «История России» в объеме не менее 144 часов», – говорится в комментарии Минобрнауки РФ.