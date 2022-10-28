В «Артеке» завершился финал конкурса «Большая перемена»

В «Артеке» 28 октября подвели итог и провели церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Участие в нем принимали в этот раз также школьники-артековцы и дети из Херсонской области.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, дети не только соревновались, но и вместе творили, мечтали, создавая будущее.

«Сегодня я хочу сказать спасибо всем участникам конкурса, потому что вы все – лучшие из почти четырёх миллионов, и уверен, что у вас вместе все обязательно получится. Мы только что пели гимн нашей страны. Вы – ее наследники, наследники великой истории, и уверен, что пройдет не так много времени, и гимн России будет звучать в честь ваших побед. Я хочу сказать сегодня слова благодарности вашим наставникам, учителям. Неслучайно следующий год в России нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным объявлен Годом педагога и наставника. На протяжении этого финала вы не только соревновались, но и вместе творили, мечтали, создавали будущее, вы проектировали Российское движение детей и молодежи, инициаторами и авторами которого является вы сами. Спасибо вашим родным и близким, потому что даже если они не могли физически быть с вами во время соревнований, они болели за вас. И знаете, в проектах, которые вы приготовили за эти дни в «Артеке», мне очень понравилось выражение, которое предложила одна из команд: «Дети – это серьезно». Дети – это действительно серьезно, потому что вы талантливые, вы ответственные, вы не боитесь мечтать и не боитесь двигаться по направлению к своей мечте!», – сказал Кириенко

Финалистов поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он добавил, что именно такие талантливые дети являются опорой страны.

Министр объявил ТОП-30 школ России по итогам всех этапов «Большой перемены» среди всех возрастных категорий. В число лучших вошли школы из Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Томской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Самарской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Санкт-Петербурга и Москвы.

Также одной из лучших была признана школа в селе Гаютино Ярославской области, все 33 ученика которой стали участниками «Большой перемены». Благодаря им, Гаютинская средняя школа, как и другие 29 школ рейтинга «Большой перемены», получат грант в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решать, на что направить средства, руководители школ будут вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов стали 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

На церемонии были впервые объявлены и абсолютные победители каждого из 12 вызовов конкурса. Они получат уникальные призы от партнеров «Большой перемены» – путешествия по России, поездки на Северный полюс на атомном ледоколе, стажировки в проектах арт-кластера «Таврида», посещение космодрома, поступление в железнодорожные вузы по целевому набору и другие.

Перед финалистами и гостями выступили Олег Газманов, резидент арт-кластера «Таврида», чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба, автор и исполнитель песен Стас Море, большой сводный хор «Артека» и другие. Поздравление финалистам направили российские космонавты Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.