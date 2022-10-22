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22 октября, суббота | Последнее обновление — 16:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В результате обстрела ВСУ Шебекино погибли два мирных жителя
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Кириенко на Форуме классных руководителей отметил роль учителей в воспитании героев СВО
Кириенко: Вместе с героями спецоперации награды должны получать их учителя
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Россия выиграет нынешнюю войну против Запада – как непосредственно в боях, так и на информационных фронтах. И одними из тех, кто кует победу, являются учителя, воспитывающие героев спецоперации, заявил на открытии Форума классных руководителей в Гостином дворе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Согласно последним социологическим исследованиям, в России 83% родителей, а также бабушек и дедушек поддерживают введение в школах церемонии подъема флага и пения гимна, а также уроков «Разговоры о важном» – об этом в ходе открытия Форума классных руководителей в Гостином дворе рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отметивший тенденции роста патриотического настроения в обществе.
Помимо этого, политик указал на вклад учителей в становление новых героев в ходе нынешней спецоперации на Украине. «Нам надо вместе подумать, чтобы соответствующую награду от общества получал не только герой СВО, но и тот учитель, что сформировал в нем это чувство патриотизма и чувство гордости. И нам всем важно вести воспитательную работу так, чтобы ребята понимали, насколько любая сложность и любые перемены открывает для них пространства возможностей, увидели их и поверили в них. И вы для них – самый главный пример», – подчеркнул он.
Также политик напомнил: Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. «Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность и имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу», – сказал он.
Кириенко заметил, что каждый вклад в победу ценен. «Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то, выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва – это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве – это вы», – подчеркнул политик.
Отдельно он акцентировал внимание на работе добровольческого движения «Мы вместе», участники которого стараются, чтобы «не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку». «Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово», – пояснил Кириенко.
Форум классных руководителей подчеркивает, что в России с каждым годом растет социальный и профессиональный статус, а также престиж всех педагогических специальностей без исключения. Кроме того, педагог становится наставником учеников не только в сугубо школьных дисциплинах, но и, например, в патриотическом воспитании, подтвердила газете ВЗГЛЯД участница Форума, учительница волгоградской частной школы «Поколение» Инна Миронова.
По словам собеседницы, 2 февраля она с учениками организовала телемост с Челябинскими коллегами, в ходе которого волгоградцы рассказывали о Мамаевом кургане, а уральские школьники и учителя – о «трудовом фронте», о создании бронетехники, которую отправляют на передовую. «Все это крайне важно особенно сейчас – через такие параллели я объясняю детям о том, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию и о том, что сейчас в целом происходит на наших западных рубежах. Наши дети не должны быть, как сейчас говорят, «вне политики», мы обязаны дать им правильное видение политики», – сказала она.
Миронова подчеркнула: учитель, как наставник, должен рассказывать детям, что необходимо на государственном уровне напоминать всем народам о недопустимости возобновления фашизма и повторения ситуации, предшествовавшей Второй мировой войне. «Когда дети спрашивают, почему важно проводить парады в День Победы, я показывают им фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, а также привожу им речь писателя Даниила Гранина во время выступления в Бундестаге», – рассказала собеседница.
Открывшийся в Москве в субботу, в соответствии с поручением президента, Всероссийский Форум классных руководителей объединил на одной площадке 1300 активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования из всех 89 регионов России. Для участия в форуме участники прошли конкурсный отбор из 64 тыс. желающих.
Участники встретились в Гостином дворе, чтобы обсудить организацию воспитательной работы при реализации образовательных программ, психологию воспитания и обучения, инклюзивное, семейное образование и другие актуальные для современного педагога вопросы.
В ближайшие два дня участники форума на шести тематических круглых столах и восьми мастер-классах, а также в формате познавательных встреч разберут самые актуальные для профессионального сообщества темы. Многие из вопросов, которые запланированы к обсуждению ставили перед организаторами форума сами педагоги в процессе дискуссий.
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Эксперт указал на военный смысл лишения Украины электричества
Военный обозреватель Хроленко заявил, что при лишении Украины электричества страна потеряет способность управления ВСУ
Российские ракетные удары лишают Украину электричества для того, чтобы Киев потерял способность управления и переброски сил украинской армии, заявил военный обозреватель Александр Хроленко.
Хроленко отметил, что российские ракетные удары или «десятидневный Армагеддон» привел к уничтожению 30% энергосистемы Украины», говорится в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
По его словам, все, что касается железнодорожных перевозок, разведки и связи, требует электроэнергии. Если цель будет достигнута, а она, скорее всего, будет достигнута, то Украина потеряет способность управления и переброски сил украинской армии, указал Хроленко.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
Постпред при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
Уточняется, что Небензя в ходе заседания «заранее предупредил, что не планирует выслушивать «очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ», подчеркнув, что это действие по какой-то причине доставляет Кислице «странное и порочное удовольствие», передает РИА «Новости».
Также постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.
Ранее Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
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Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине
Глава делегации РФ на переговорах в Вене: США пытаются притянуть Иран в качестве стороны конфликта на Украине
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США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил дипломат, американцы, по мнению России, пытаются притянуть Иран как участника, сторону конфликта на Украине, но это у них с трудом получается. Гаврилов отметил, что при этом нарушаются механизмы работы ООН, передает ТАСС.
Гаврилов подчеркнул, что Россия использует собственные беспилотники на Украине и никто и никогда не докажет, что это иранские БПЛА. Он заверил, что это российский аппараты, которые производит РФ. Он отметил, что об этом официально заявлялось уже в ООН.
Он обратил внимание на эффективность беспилотников «Герань-2», которые, по словам дипломата, сбить очень тяжело. Гаврилов отметил, что это новый элемент в боевой тактике, который играет большое значение: трудноперехватываемый, действует на расстоянии свыше 1 тыс. километров, может находиться в воздухе 12 часов, несет 50 кг боевой нагрузки, этот БПЛА очень сложно определить на радиолокаторах, потому что он поршневой. Он также отметил дешевизну производства такого оружия.
Гаврилов также напомнил о существовании других действенных российских БПЛА – беспилотниках «Ланцет», которые действуют на короткие дистанции и эффективны для атаки по боевым средствам, по пунктам управления и так далее, беспилотнике «Орлан-10», который активно как разведчик действует на глубину до 600 км.
Ранее Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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В Кировоградской области Украины поразили важные энергообъекты
Важные энергетические объекты поражены в Кировоградской области Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
По его словам, ракетные удары наносились по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области, передает ТАСС.
Местных жителей и предпринимателей власти призывают ограничить потребление электроэнергии.
Ранее украинские СМИ сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области.
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Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске
По информации украинских СМИ, в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщил телеканал «Пятый».
Как сообщается в Telegram-канале украинского телеканала, слышны взрывы в Днепре.
Взрывы произошли в Киевской области накануне в пятницу. Позже глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что причиной взрывов была «работа саперов».
ВС России уничтожили цеха производящего ракеты «Нептун» украинского предприятия «Коммунар»
ВС России нанесли удар по производящим ракеты «Нептун» цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове
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Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, ВКС России уничтожили высокоточным оружием цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».
Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ «Днепр», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Ранее, в субботу утром октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. В «Укрэнерго» масштабы ударов по Украине сравнили с атаками, совершенными с 10 по 12 октября.
Сигналы воздушной тревоги звучали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях.
Малькевич: Реакция Киева на смерть гражданских на переправе особенно цинична
Очевидец: ВСУ не могли не знать, что в атакованной колонне едут гражданские
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ВСУ знают, что жители Херсона круглосуточно бегут из города, прочь от нацистского террора. В этой связи заявление командования ВСУ о том, что на атакованной ночью переправе были только «переодетые военные», представляется особенно циничным. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД журналист Александр Малькевич. Ранее командование ВСУ заявило, что в результате обстрела якобы пострадали не журналисты и мирные жители, а «переодетые» российские военные.
«Это абсолютный и запредельный цинизм. Киев признал факт обстрела переправы, но теперь пытается и нам, и всему миру рассказать, что старики, дети, немолодые женщины – а там их было большинство – это, на самом деле, переодетые российские военные. Кого они надеются обмануть?» – недоумевает журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.
Как уже сообщалось, Малькевич сам находился в колонне и стал свидетелем удара. «Отмечу как очевидец всего того, что сейчас происходит в Херсонской области: люди переправляются на другой берег круглосуточно, спасаясь от укрофашистского террора», – сказал он. По его мнению, подобный целенаправленый удар по колонне журналистов, автомобили которой были снабжены надписью «пресса», – это прямое нарушение Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним, а также очередное свидетельство преступности украинского режима, подчеркнул Малькевич. «Ждем реакции от международной общественности, журналистского сообщества, ООН. Или это опять – другое?» – задался вопросом Малькевич.
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в ночь на пятницу, подтвердила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает «РГ». По ее мнению, в результате обстрела пострадали не журналисты и мирные жители, а якобы переодетые российские военные, сказала Гуменюк в эфире украинского ТВ.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе через Днепр, расположенной в Херсоне рядом с Антоновским мостом. Отмечается, что использовались кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами. В результате погибли четыре человека. Тяжелые ранения получили десять человек. Сожжены 12 гражданских машин. Стоит отметить, что среди погибших – два сотрудника телерадиокомпании «Таврия», сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева. В своем Telegram-канале она показала, как выглядит автомобиль тележурналистов из «Таврии» после обстрела. Также был убит российский продюсер Олег Клоков, который «прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», добавила Губарева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных жителей
Экс-командир теробороны Энергодара призвал отказаться от диверсий против мирных людей
Один из бывших командиров теробороны города Энергодара Виталий Деменко добровольно решил передать данные на членов своей вооруженной группы российским силовикам, отказавшись от участия в диверсиях против мирных граждан.
По словам Деменко, его группа из 34 боевиков подчинялась главе теробороны города Ивану Романенко, который призвал устраивать диверсии.
«Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
Чтобы избежать проблем и провокаций Деменко добровольно решил передать списки своей группы российским силовикам.
Также в ходе спецоперации был задержан еще один боевик теробороны Энергодара – Александр Халин, у которого нашли ручной пулемет РПК-74.
Ранее сообщалось, что боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре.
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В ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов
Источник РИА «Новости» сообщил о ликвидации группы украинских диверсантов
Спецслужбы в Луганской народной республике нейтрализовали группу украинских диверсантов, сообщил источник.
Он рассказал, что в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность диверсионно-террористической группы ВСУ. По его словам, обнаружен замаскированный схрон, подходы к которому были заминированы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в схроне было вооружение иностранного производства.
Ранее сообщалось, что на Андреевском направлении Херсонской области взяты в плен два офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).
Россия потребовала реакции ООН на обстрел переправы в Херсоне
Дипломат Стржижовский: Россия ожидает незамедлительной реакции ООН на обстрел украинскими военными переправы в Херсоне
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Россия ожидает незамедлительной и адекватной реакции ООН на обстрел украинскими военными гражданской переправы в Херсоне из РСЗО HIMARS, заявил советник постпредства РФ при всемирной организации Федор Стржижовский в ходе выступления в Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
Представитель России обратил внимание на то, что в ночь на 21 октября украинские военные целенаправленно атаковали высокоточными натовскими РСЗО HIMARS гражданскую переправу в Херсоне, через которую в тот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании «Таврия» и членов их семей, передает ТАСС.
Как сообщил дипломат, в результате атаки со стороны украинских военных погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, десять его коллег получили ранения различной степени тяжести, также есть пострадавшие среди родных журналистов.
Стржижовский отметил, что это очередной мрачный эпизод непрекращающейся череды преступлений киевского режима, еще одно свидетельство его бесчеловечной сущности и готовности идти на любые, даже самые серьезные, нарушения гуманитарного права.
По словам дипломата, цель агрессии – любой ценой не дать возможность распространить правду о происходящем на Украине, запугать или просто ликвидировать тех, кто описывает подобную неудобную для киевского режима и его западных патронов картину событий.
Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь в системе ООН, подчеркнул советник постпредства России при всемирной организации. Он также указал, что Россия исходит из того, что План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов, чье 10-летие будет отмечаться 2 ноября, будет на практике служить заявленным целям.
В ночь на пятницу украинские войска нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по гражданской переправе в Херсоне рядом с Антоновским мостом, в результате которого погибли четыре человека, еще 13 пострадали. В субботу ночью Вооруженные силы Украины вновь обстреляли район переправы близ Антоновского моста в Херсоне, однако российская система противовоздушной обороны смогла отразить удар.
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Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям спецоперации
Министр обороны Шойгу вручил медали Героя России офицерам за участие в спецоперации на Украине
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали Героя России офицерам за участие в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в российском военном ведомстве, Шойгу вручил в Национальном центре управления обороной высшие государственные награды страны медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые проявили героизм в ходе спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Министр поблагодарил военнослужащих за их самоотверженность, проявленную при защите ДНР и ЛНР.
«Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание – Герой России – присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то – за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы», – сказал Шойгу.
Ранее Шойгу вручил «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации гендиректору концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову.
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Военкор сообщил о попытке ВСУ прорыва на Соледарском направлении
Военкор Лисицын: ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорыва на Соледарском направлении
Как сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын, вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на Соледарском направлении.
В результате этого, Казачья артиллерия уничтожила технику и личный состав противника.
«Ведется бой», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха производящего ракеты «Нептун» украинского предприятия «Коммунар».
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