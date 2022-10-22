Кириенко на Форуме классных руководителей отметил роль учителей в воспитании героев СВО

Кириенко: Вместе с героями спецоперации награды должны получать их учителя

Россия выиграет нынешнюю войну против Запада – как непосредственно в боях, так и на информационных фронтах. И одними из тех, кто кует победу, являются учителя, воспитывающие героев спецоперации, заявил на открытии Форума классных руководителей в Гостином дворе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Согласно последним социологическим исследованиям, в России 83% родителей, а также бабушек и дедушек поддерживают введение в школах церемонии подъема флага и пения гимна, а также уроков «Разговоры о важном» – об этом в ходе открытия Форума классных руководителей в Гостином дворе рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отметивший тенденции роста патриотического настроения в обществе.

Помимо этого, политик указал на вклад учителей в становление новых героев в ходе нынешней спецоперации на Украине. «Нам надо вместе подумать, чтобы соответствующую награду от общества получал не только герой СВО, но и тот учитель, что сформировал в нем это чувство патриотизма и чувство гордости. И нам всем важно вести воспитательную работу так, чтобы ребята понимали, насколько любая сложность и любые перемены открывает для них пространства возможностей, увидели их и поверили в них. И вы для них – самый главный пример», – подчеркнул он.

Также политик напомнил: Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. «Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность и имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу», – сказал он.

Кириенко заметил, что каждый вклад в победу ценен. «Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то, выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва – это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве – это вы», – подчеркнул политик.

Отдельно он акцентировал внимание на работе добровольческого движения «Мы вместе», участники которого стараются, чтобы «не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку». «Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово», – пояснил Кириенко.

Форум классных руководителей подчеркивает, что в России с каждым годом растет социальный и профессиональный статус, а также престиж всех педагогических специальностей без исключения. Кроме того, педагог становится наставником учеников не только в сугубо школьных дисциплинах, но и, например, в патриотическом воспитании, подтвердила газете ВЗГЛЯД участница Форума, учительница волгоградской частной школы «Поколение» Инна Миронова.

По словам собеседницы, 2 февраля она с учениками организовала телемост с Челябинскими коллегами, в ходе которого волгоградцы рассказывали о Мамаевом кургане, а уральские школьники и учителя – о «трудовом фронте», о создании бронетехники, которую отправляют на передовую. «Все это крайне важно особенно сейчас – через такие параллели я объясняю детям о том, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию и о том, что сейчас в целом происходит на наших западных рубежах. Наши дети не должны быть, как сейчас говорят, «вне политики», мы обязаны дать им правильное видение политики», – сказала она.

Миронова подчеркнула: учитель, как наставник, должен рассказывать детям, что необходимо на государственном уровне напоминать всем народам о недопустимости возобновления фашизма и повторения ситуации, предшествовавшей Второй мировой войне. «Когда дети спрашивают, почему важно проводить парады в День Победы, я показывают им фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, а также привожу им речь писателя Даниила Гранина во время выступления в Бундестаге», – рассказала собеседница.

Открывшийся в Москве в субботу, в соответствии с поручением президента, Всероссийский Форум классных руководителей объединил на одной площадке 1300 активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования из всех 89 регионов России. Для участия в форуме участники прошли конкурсный отбор из 64 тыс. желающих.

Участники встретились в Гостином дворе, чтобы обсудить организацию воспитательной работы при реализации образовательных программ, психологию воспитания и обучения, инклюзивное, семейное образование и другие актуальные для современного педагога вопросы.

В ближайшие два дня участники форума на шести тематических круглых столах и восьми мастер-классах, а также в формате познавательных встреч разберут самые актуальные для профессионального сообщества темы. Многие из вопросов, которые запланированы к обсуждению ставили перед организаторами форума сами педагоги в процессе дискуссий.