Трансляция «Знание о героях» набрала более 12 млн просмотров

Трансляции просветительского марафона «Знание о героях» за сутки собрали более 12 млн просмотров, они проходили 3 ноября, сообщили в российском обществе «Знание».

Мероприятие проходило в преддверии Дня народного единства в Москве и Саранске. В рамках трансляции ведущие рассказали свои истории, вдохновляя школьников и студентов, сообщается на сайте общества.

За 20 часов программы на двух площадках со школьниками и студентами поговорили участники специальной военной операции на Украине и военкоры, врачи и спасатели, космонавты и спортсмены, волонтеры и учителя, поэты и художники.

Открыл программу помощник президента России, заместитель председателя наблюдательного совета российского общества «Знание» Владимир Мединский.

«К нам сейчас возвращаются имена героев прошлого. Мы думали, что таких героев уже нет в наше комфортное время. Но когда началась специальная военная операция, мы увидели, что понятие «массовый героизм» относится не только к временам Великой Отечественной войны. Сейчас время каждый день рождает новых героев. Герои в нашей стране не переводятся. Поэтому я очень благодарен обществу «Знание» и хотел бы всех присутствующих поблагодарить за участие в этом марафоне. Я думаю, что вам удастся встретиться и пообщаться здесь с настоящими героями самых разных, военных и мирных, профессий», – отметил он.

На площадках марафона, откуда велись онлайн-трансляции, собрались более 400 школьников и студентов. Среди участников столичной студии были жители новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В день марафона Российское общество «Знание» открыло свою новую мультимедийную студию-лекторий в Саранске на базе Мордовского государственного педагогического университета имени Евсевьева. Это 10-я региональная студия для просветительской организации, и марафон о героизме россиян стал первым событием на этой площадке.

Участники марафона также пообщались с военнослужащими, удостоенными звания Героя России за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции на Украине. Начальник штаба, заместитель командира танкового батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады З6-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ, Герой России гвардии майор Энвер Набиев рассказал, что военным решил стать с детства.

«У меня были военные игрушки, я любил смотреть военные фильмы, мой отец очень уважал военных, а двоюродные братья на тот момент уже были военнослужащими. Я поступил в военное училище только на третий год – упорно добивался поставленной цели. Сейчас мой четырехлетний сын, узнав, что я получил звезду Героя России, очень обрадовался и поставил меня на один уровень со Спайдерменом», – сказал он.