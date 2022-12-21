Амурский губернатор призвал ускорить омоложение кадров на госслужбе

Амурский губернатор рассказал о желании школьников работать с 14 лет

«Отдельно мы разбирали сегодня молодежную занятость в государственной и муниципальной службе. Тут недостаточную активность проявляет само подрастающее поколение, хотя есть большой запрос от государства на молодые кадры», – заявил газете ВЗГЛЯД амурский губернатор Василий Орлов. Так он прокомментировал итоги семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета по молодежной политике.

«В идеале нужно запустить программу наставничества. В противном случае наше государственное и муниципальное управление будут деградировать, «стареть», перестанет отвечать потребностям современности», – предупреждает губернатор Амурской области Василий Орлов. По словам собеседника, в рамках семинара, на дискуссионном столе «Занятость молодежи» обсуждалось два вопроса: как стимулировать работодателей привлекать подростков к труду (понадобится долгосрочная программа) и как упростить законы – с той же целью.

«В целом мы видим огромное желание как самих школьников работать в каникулярное время, так и их родителей. Родители понимают: чем раньше их ребенок начнет трудиться, тем лучше для его будущего и карьеры. На семинаре я рассказал о проектах нашего региона, которые касаются, в первую очередь, трудовой занятости подростков от 14 до 18 лет», – добавил Орлов.

По мнению губернатора, трудовая занятость молодежи – это одна из трех опор комплексного развития личности. «Также мы работаем и по другим направлениям: нравственное воспитание, в том числе – патриотизм, и повышение качества и эффективности образования», – добавил глава региона.

В среду в Москве прошел семинар-совещание по подготовке к заседанию Госсовета, посвященному «реализации молодежной политики в современных условиях». В семинаре участвовали члены Госсовета: главы субъектов, представители администрации президента, члены правительства, эксперты – руководители некоммерческих, научных и образовательных организаций, главы крупнейших российских компаний, а также лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений. Обсуждалось создание молодежных пространств для самореализации, подготовка профессионалов для работы с молодежью, а также развитие «социальных лифтов» для молодежи. Предложения, выработанные по итогам семинара-совещания, будут рассмотрены на заседании Госсовета.

Участники семинара считают важным создавать социальные лифты и для молодых людей, отбывающих наказание за совершенные преступления. Об этом заявил глава Мордовии Артем Здунов. «Отдельный пласт – работа с теми, кто оказался в местах заключения. По статистике, у нас заключенных с 14 до 35 лет – 168 тыс. человек – это те, кто сейчас отбывает наказание. Социальные лифты для них, членов их семей, групп, в которых они имеют влияние, – для нас это тоже важно», – цитирует Здунова ТАСС.

Речь идет о трудовом воспитании, аттестации в местах лишения свободы, деятельности работодателей по подбору специалистов, – «чтобы они сразу имели возможность найти работу и трудоустроиться в регионе», считает глава республики.

По его словам, участники совещания выдвинули ряд предложений по работе с молодежью в целом. Одно из них– сделать службу в армии обязательным условием для тех, кто претендует на государственные должности или на должности в правоохранительных органах. Среди других предложений – вернуть трудовое воспитание в школах. «Это дежурство по школам, дежурство в столовых, уборка, участие в общественно-полезном труде», – отметил Здунов.

За столом «Медиа и коммуникации в молодежной среде» участники семинара пытались понять, как лучше выстроить контакт с юным поколением, с россиянами от 14 до 35 лет, сообщил газете ВЗГЛЯД губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Понятно, что тут есть свои особенности. По-разному выстраивается коммуникация в возрасте от 14 до 18 лет, в 18-25 и в 25-35 лет. Такие три группы мы для себя определили. Влияние сетевых медиа, социальных сетей на эти категории – наибольшее, – напомнил Азаров. – Как представителям государства нам нужно найти подходы, которые будет воспринимать молодежная среда всех этих возрастов. Это очень важно. У нас есть большой объем серьезных и глубоких исследований по этому поводу».

Как рассказал губернатор, прежде чем отправиться в Москву на семинар, он провел мозговой штурм, пригласив молодых активных блогеров. «В итоге мы привезли целый ряд предложений, которые обсуждаются на круглом столе», – добавил глава региона.

Президент Владимир Путин в четверг проведет заседание Госсовета по вопросам реализации молодежной политики, сообщила пресс-служба Кремля. Планируется также представить предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в РФ до 2030 года.