Эксперт: Российским школьникам привьют инженерное мышление

России нужны инженеры, конструктора, изобретатели. А для их массовой подготовки нужен ещё соответствующий тип мышления – инженерный. Для этого нужно создавать соответствующую среду в школе, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко. Во вторник тема профессиональной подготовки молодежи была затронута в ходе встречи Владимира Путина с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Прошедший 2022 год стал знаковым для системы школьного образования и молодежной политики в целом в России. Во-первых, из закона об образовании исключено понятие «услуга» и усилена воспитательная функция государства через систему образования на всех ее уровнях от детского сада до университета», – пояснила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

По ее словам, в последние годы, даже десятилетия, влияние западной культуры на нашу молодежь было слишком велико. Насаждались чуждые нам идеи через все доступные каналы: интернет, социальные сети, фильмы, музыку, рекламу, книги. «Сегодня как никогда всем нам важно опереться на наши духовно-нравственные основы. Мы очень сильный самодостаточный многонациональный народ с мощными корнями, богатой культурой и невероятным потенциалом. Нам нужно вспомнить опыт и достижения наших предков и поверить в себя. Тогда нам не страшна никакая угроза», – подчеркнула собеседница.

Эксперт напомнила, что с 1 сентября в российских школах были введены уроки «Разговоры о важном». «Если в начале учебного года это вызывало тревогу у родителей, то сейчас стало понятно, что это не уроки «пропаганды», а скорее классный час, в течение которого школьники в увлекательной для них форме знакомятся с интересными фактами о стране, в которой живут, с ее выдающимися людьми, уникальными местами своей Родины – глубже ее узнают», – отметила она.

Кроме того, Кравченко напомнила, что в прошлом году в школах появилась традиция поднятия флага и исполнения гимна России в начале каждой учебной недели, и многие ребята сегодня считают за честь для себя принять участие в этой церемонии.

«Также отдельно нужно отметить, что президент поддержал инициативу о создании Российского движения детей и молодежи, и уже в декабре состоялся первый съезд «Движения первых». Для всех молодых людей нашей страны теперь это стало отправной точкой для начала реализации возможностей и проектов, направленных на развитие талантов и проведения в жизнь детских и молодежных инициатив», – указала Кравченко.

В прошедшем году также большое внимание уделялось развитию среднего профессионального образования, напомнила она. «Я надеюсь, что в 2023 году продолжится активное вовлечение реального сектора в подготовку, прежде всего, инженерных кадров и не только в системе СПО (среднего профессионального образования), но в общем и в высшем образовании. Родине вновь нужны крылья, а значит нужны инженеры, конструктора, изобретатели, и для их массовой подготовки помимо сильных знаний по базовым предметам (математике, физике), нужен ещё и соответствующий тип мышления – инженерный. Для этого нужно создавать соответствующую среду в школе», – подчеркнула собеседница.

По ее словам, развитие технологических и инженерно-технических кружков на базе школ, инженерные и естественно-научные классы способствовали бы развитию инженерного, изобретательского мышления и инженерной культуры у российских детей. «Только так мы сможем выполнить поручение президента – обеспечить технологический суверенитет нашей страны», – подчеркнула Кравченко.

Помимо этого, добавила член ОП, в 2022 году была запущена беспрецедентная по своим масштабам федеральная программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», в рамках которой до 2026 года будет отремонтировано 7300 школ по всей стране.

«Поскольку я руковожу федеральным штабом общественного контроля за реализацией этой программы, могу сказать, что ожидания общества от нее очень высокие. Люди ждут «перезагрузки» школьной среды и, честно говоря, грех школам не воспользоваться такой возможностью. Поэтому в новом году акцент в программе будет сделан на качественных изменениях среды. Здесь всем: и заказчикам в лице школы, и подрядчикам потребуются новые знания и специалисты в области создания современных образовательных пространств», – детализировала эксперт.

«Также, мы следим за мощнейшим развитием российского общества «Знание». Теперь еще больше просветительских и специальных проектов по разным направлениям доступно и молодежи, и взрослым. Мы в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения для улучшения качественных результатов программы капремонта школ будем реализовывать образовательную и акселерационную программу для региональных команд по дизайну школьной среды в рамках проекта «Школа мечты», – сообщила Кравченко.

В понедельник Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Министр рассказал главе государства о том, как ведомство реализует основные профильные программы, в том числе, касающиеся капитального ремонта школ. Кравцов отдельно рассказал о ремонте школы им. Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад. Учебное заведение переоборудовали по современным стандартам, передает ТАСС.

Министр просвещения также подробно рассказал о мерах по развитию среднего профессионального образования. «Сегодня практически 65% школьников после 9 класса идут в колледжи. Мы создали более 3 тыс. современных мастерских. Активно реализуется программа «Профессионалитет», когда отрасль вкладывает также средства в колледжи», – приводил сайт Кремля слова Кравцова. Министр сообщил, что ведомство привлекло дополнительно 1 млрд рублей от предприятий на развитие профобразования.

«Важное направление в рамках «Профессионалитета» – это создание специального центра подготовки мастеров производственного обучения», – рассказал Кравцов. Таких центров ранее не существовало, инициатива очень востребована, подчеркнул министр. «Будем готовить мастеров производственного обучения для системы среднего профессионального образования», – добавил руководитель Минпросвещения. По его словам, центр заработает на полную мощность в 2024 году.

Глава ведомства также доложил президенту о поддержке сельских школ, помощи педагогическим вузам, и работе Минпросвещения в новых субъектах РФ. Так, Кравцов сообщил о том, что Минпросвещения уделит внимание спортивной инфраструктуре для школьников в рамках готовящейся программы развития системы образования в новых российских регионах. По словам министра, в регионах не хватает спортивных залов и другой инфраструктуры, отмечает ТАСС. Ранее Кравцов сообщал, что все образовательные учреждения в новых регионах РФ должны будут перейти на российские стандарты обучения до 2028 года.

Напомним, Путин ранее рассказывал об итогах государственных программ в 2022 году. Одной из новых запущенных программ стал капитальный ремонт школ, в рамках программы по всей стране будет отремонтировано около 3 тыс. школ.