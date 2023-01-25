Воронежской битве исполнилось 80 лет

В 1943 году, 25 января, закончилось одно из самых знаковых сражений Великой Отечественной войны – Воронежская битва, в этот день также отмечается освобождение Воронежа.

В начале нулевых о сражении заговорили как об одном из самых важных в истории Великой Отечественной войны. Тогда же, в феврале 2008 года, город Воронеж, наконец, был признан городом воинской славы, рассказали в «Общественной службе новостей».

Во многом это связано с результатами пересмотра влияния, которое бои оказали на исход всей Второй мировой войны. День освобождения города отмечается 25 января.

Это масштабное сражение началось 28 июня 1942 года и завершилось полным освобождением от нацистских захватчиков только 25 января 1943-го.

Гитлер понимал, что Воронеж является важным стратегическим пунктом. Также он осознал, что этот город является весомой военно-экономической точкой на карте СССР. Именно в Воронеже располагалось руководство Юго-Западного фронта во главе с маршалом Семеном Тимошенко.

В планах немцев был захват города еще и потому, что он должен был стать плацдармом для нанесения удара по Москве и восточной части Советского Союза. Под ударом после захвата Воронежа оказался бы и Кавказ.

Отважное сопротивление бойцов от серьезного удара закрыло не только Москву, но и Сталинград, где в то время производили танки Т-34 – одно из самых мощных орудий ВОВ со стороны СССР.

Самоотверженность и мужество воронежцев помогли прогнать армии Паулюса и Гота, которые вынуждены были оставить в городе большую часть своих сил.

Под контролем захватчиков оказался бы важный транспортный узел, поэтому советские войска стояли до конца и сдаваться не собирались

Рано утром 28 июня 1942 года фашистские войска начали активное наступление в Восточном направлении. Выйдя из Курска, они выдвинулись в сторону Воронежа.

Параллельно у нацистов была и поддержка с неба – город активно бомбили силы Люфтваффе. На первоначальном этапе противостоять гитлеровским войскам вышли всего три стрелковые дивизии. Неся огромные потери, они вынуждены были отступить. Начиная с 3 июля, на Донских переправах началась ожесточенная битва за Воронеж.

Перелом в сражении произошел во многом благодаря 232-й стрелковой дивизии, которая прибыла в регион из Алтайского края. Всем бойцам было не больше 20 лет, но их стойкости может позавидовать даже опытный офицер тех лет. На протяжении трех суток дивизия сдерживала врага на широком фронте. Армия фюрера получала огромные потери. Несмотря на постоянные бомбежки, некоторые предприятия города работали не переставая.

Битва за Воронеж полнится героическими поступками и поразительным мужеством. Так, например, 1 июня 1942 года в воздушном бою раненный в обе ноги младший лейтенант Василий Колесниченко в горящем самолете протаранил немецкий бомбардировщик. Приземлившись на парашюте, он попал в госпиталь, где скончался от полученных травм. Подвиг принес ему звание Героя Советского Союза.

Отдельного внимания стоит 3-я дивизия ПВО, в которой служили девушки-добровольцы.

К осени 1942 года силы Воронежского фронта были перегруппированы, и уже 15 сентября было инициировано активное наступление. Немало добровольцев среди горожан тогда проявили себя и внесли существенный вклад в освобождение Воронежа.

Так, например, комиссар Даниил Куцыгин, разведчик батальона народного ополчения Валентин Куколкин и санитарка Анна Скоробогатько сражались плечом к плечу вместе с советскими солдатами. Позднее в их честь назовут улицы города. В результате интенсивная городская оборона отбросила немцев на правый берег.

В декабре началась операция «Сатурн». Упустившие момент для отступления фашисты были разгромлены. Их застигли врасплох. Красной армии удалось выбить гитлеровцев из более чем 200 населенных пунктов. Так началось освобождение Воронежа от немцев.

Во второй половине января 1943 года началась Острогожско-Россошанская операция. Благодаря ей советские войска сумели разгромить итальянские и венгерские формирования. Фашисты бежали, покинув Ольховатку, Россошь, Валуйки, Подгорное и Острогожск. Красноармейцы разгромили целых 15 вражеских дивизий. Немцам пришлось бежать, ведь они лишились важных транспортных узлов.

21 января стартовала еще одна - Воронежско-Касторненская наступательная операция. Под обстрел «Катюш» советские солдаты пошли в атаку. Враг был окружен и разгромлен благодаря грамотному руководству генерал-майора Ивана Черняховского.

Опасаясь окружения, немцы начали уходить за Дон и покидать город, по дороге взрывая крупные здания. Город лишился Воронежского университета, обкома партии и дворца пионеров.

Уже к 11 часам 25 января гитлеровцы были полностью вытеснены из города. С тех пор 25 января считается днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.