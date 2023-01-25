Захарова на примере ЮАР указала на несостоятельность попыток Запада поделить мир

Спикер МИД Захарова: Позиция ЮАР показала неспособность Запада поделить мир

Позиция главы МИД ЮАР Наледи Пандор указывает на провал попытки Запада поделить мир, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, многие страны за время спецоперации меняли позиции на международной арене, а позиция МИД ЮАР стала по-настоящему исторической, демонстрируя не только неприятие давления западных стран на Африканский континент, а глубокое видение настоящей ситуации в мире, передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что такая принципиальная позиция стран Африки ставит крест на многолетнем курсе Запада делить мир на достойных и недостойных.

Также спикер МИД сообщила, что во время турне по Африке глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит еще одну страну ЮАР, не уточнив, куда именно он отправится.

При этом Захарова добавила, что Африка – удивительная страна, куда хочется вернуться, чтобы найти что-то новое.

Ранее стало известно, что сразу после визита Лаврова в ЮАР в эту страну летит руководитель Минфина США. Соединенные Штаты крайне обеспокоены независимой позицией Претории в отношениях с Москвой.

Сам глава МИД России заявлял, что куда бы он ни поехал, везде западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны.

Напомним, Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада.