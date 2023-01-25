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Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России

Сергей Лавров начал свое африканское турне с ЮАР Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Сразу после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЮАР в эту страну летит руководитель Минфина США. Соединенные Штаты крайне обеспокоены независимой позицией Претории в отношениях с Москвой, а также тайным визитом в ЮАР загадочного российского судна, якобы имеющего отношение к транспортировке оружия. А обслуживает интересы Вашингтона в ЮАР либеральная оппозиция этой страны. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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Обсуждение: 21 комментарий

Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...
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    Либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России

    Сергей Лавров начал свое африканское турне с ЮАР
    		   25 января 2023, 08:50
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Сразу после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЮАР в эту страну летит руководитель Минфина США. Соединенные Штаты крайне обеспокоены независимой позицией Претории в отношениях с Москвой, а также тайным визитом в ЮАР загадочного российского судна, якобы имеющего отношение к транспортировке оружия. А обслуживает интересы Вашингтона в ЮАР либеральная оппозиция этой страны.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что не понимает, почему военные учения России, КНР и ЮАР могут вызывать «смешанную реакцию» у общества, в то время как учения США у берегов Китая не вызывают таких вопросов. По итогам переговоров с главой МИД ЮАР Лавров подчеркнул, что учения проводят три суверенные страны, которые не нарушают никаких норм международного права, передает РИА «Новости». Он добавил, что российская сторона «не хочет никаких скандалов и никакой конфронтации».

    При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией. «Все страны... имеют право [проводить учения] со своими партнерами... просто в рамках развития отношений», – сказала она.

    Речь идет о совместных учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. Учения пройдут с 17 по 27 февраля, и от России в них примет участия фрегат «Адмирал Горшков», который недавно получил на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». «Адмирал Горшков» две недели назад вышел в дальний поход и должен сделать по дороге к Дурбану остановку в сирийском Тартусе на российской базе снабжения.

    Современный флот ЮАР невелик, до 1991 года он был заметно больше, а сейчас представляет собой локальную систему береговой обороны. Китай готов задействовать в учениях современные фрегаты, которые и так на постоянной основе патрулируют в Индийском океане основные морские торговые пути. Задачи учений заявлены самые общие, начиная от пресловутой «отработки взаимодействия». Никакой угрозы они по определению нести не могут, а представляют собой в основном «демонстрацию флага», то есть это акция больше политическая, нежели военная.

    Американское посольство в Претории стало давить на правительство ЮАР заранее. Начали с заявлений пресс-секретаря посольства, а закончили обвинениями в адрес правительства суверенной страны. Сейчас в ЮАР – сразу после главы российского МИДа Сергея Лаврова – должна прибыть министр финансов США Джанетт Йеллен для неких «переговоров».

    Еще несколько недель назад президент ЮАР Рамафоса и глава МИД Наледи Пандор открыто раскритиковали закон США «о деятельности России в Африке». Согласно этому документу, некие административные органы США получают права и полномочия «отслеживать российское политическое влияние» на континенте, «кампании по дезинформации» и деятельность российских ЧВК. Одним из таких административных органов США, которые будут «отслеживать» российское влияние в Африке, и является американский Минфин. В США – это силовое ведомство. Например, именно в структуре Минфина находится Секретная служба, а также система финмониторинга. Чем, видимо, и вызван срочный визит Джанетт Йеллен в ЮАР.

    Южная Африка – страна сложная и контрастная, но так вот просто вытирать об нее ноги у Вашингтона не получится. Представитель Белого дома по вопросам безопасности отставной адмирал Джон Кирби даже вынужден был сказать, что США «уважают суверенитет ЮАР» и «не будут никого наказывать».

    С другой стороны, у США есть очень немного инструментов давления на Преторию, и они, похоже, будут задействованы сразу все.

    «ЮАР, как и любое независимое государство, имеет право вести свои внешнеполитические отношения в соответствии со своими собственными дипломатическими отношениями и национальными интересами», – говорится в заявлении министерства обороны и военных ветеранов ЮАР. В ведомстве отметили, что участие в учениях не отрицает нейтральной позиции ЮАР по военной операции на Украине.

    Кроме того, ЮАР регулярно участвует в аналогичных учениях с военными кораблями США и некоторых других стран НАТО. Это все носит декоративный характер, поскольку военно-морские силы Южной Африки сейчас реально располагают только одной базой – Саймонс Таун возле Кейптауна. Старые базы ВМФ, оставшиеся от «режима апартеида», включая знаменитую Салданью, заморожены, и постоянно появляются слухи о их возможной расконсервации в пользу одного из союзников по БРИКС. А то и двух.

    Вот с базы Саймонс Таун и началась детективная история давления американцев на правительство ЮАР с целью недопустить военно-морских учений с Россией и Китаем.

    9 декабря прошлого года во внутреннем рейде базы Саймонс Таун появился сухогруз под российским флагом под названием Lady R. Погрузка-разгрузка проводилась преимущественно ночью, но корабль особенно ни от кого не скрывался. Дело в том, что база Саймонс Таун расположена не со стороны старого города Кейптауна, где главный торговый порт, а прямо под Столовой горой. Там три минуты на машине отъехал – и вся военно-морская база с высоты как на ладони. Спрятаться невозможно.

    В ЮАР есть довольно странная парламентская оппозиция. Это партия «Демократический альянс» (ДА), которая позиционирует себя как либеральная и противостоящая вечно правящему Африканскому национальному конгрессу (АНК). При этом ДА исторически выросла из абсолютно белой Прогрессивной партии периода апартеида, но с 1991 года немного почернела.

    Сейчас ДА – главный инструмент и проводник американского либерализма и современных американских взглядов на жизнь в ЮАР. При этом ДА пытается претендовать на защиту прав белых, но очень робко. Единственное, что можно поставить партии в заслугу – неуверенная попытка протестовать против конфискации земель белых фермеров.

    Так вот, эта самая партия ДА очень озаботилась пребыванием российского сухогруза у причала базы Саймонс Таун. Один из основных лидеров ДА бывший африканер-винодел Кобус (Якобус) Марэ заявил, что российский сухогруз – это обычное торговое судно, и почему же тогда оно пришвартовалась на военной базе? При этом Марэ то ли сам выяснил, то ли ему подсказали, что сухогруз Lady R находится под санкциями американского казначейства из-за подозрений в транспортировке оружия.

    Марэ как официальный лидер парламентской оппозиции потребовал встречи с министром обороны ЮАР Танди Модисе. Та сделала вид, что не видит и не слышит никакого Кобуса Марэ. Так продолжалось пару дней, пока у пирса в Саймонс Тауне шла погрузка-разгрузка. Люди с высоты Столовой горы по ночам наблюдали, как к швартовому пирсу движутся колонны грузовиков с вооруженной охраной.

    Министр Модисе не замечала запросы либеральной оппозиции вплоть до того момента, как Lady R отшвартовалась и растворилась в Атлантическом океане. Южноафриканские либералы все это время рвали и метали. Второй лидер ДА Джон Стинхейзер вспомнил, что он ранее запрашивал министра Модисе о возможных поставках вооружений из ЮАР в Россию. В конце концов министр Модисе сказала что-то вроде: «Да, оружие грузили, но это старые контракты, все стороны обязаны их выполнять вне зависимости от позиции американского Минфина и винодела Марэ».

    История с Lady R, конечно, классика детективного жанра, но это один из немногих инструментов, которыми США могут пытаться давить на правительство Южной Африки через либеральную парламентскую оппозицию. Практически единственный метод, поскольку давление через посольские ноты практически бесполезно в условиях ЮАР. Отмахнутся – и будут правы.

    И это очень показательно в рамках глобальной кампании по давлению США на всех и каждого, кто поддерживает с Россией нормальные отношения. Характерно и использование либеральной оппозиции – какая бы она не была в ЮАР – для достижения внешнеполитических целей США. В таком контексте военно-морские учения ряда стран БРИКС, включая Россию, становятся не просто военными упражнениями, а наглядной демонстрацией суверенитета ЮАР.

    На этом фоне появились сообщения о том, что именно Претория сейчас вышла с предложением сделать эти учения ежегодными. Сложно сказать, насколько такая периодичность появления крупных российских военных кораблей в южных частях Индийского и Атлантического океанов соответствует задачам российского ВМФ. Но для ЮАР это одна из форм утверждения себя как суверенного государства. Можно только приветствовать, что антиколониальная позиция России этому содействует.

     
     
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