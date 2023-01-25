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Мэрилин Мэнсон заключил соглашение с актрисой по иску о сексуальном насилии
Rolling Stone: Мэрилин Мэнсон заключил соглашение с актрисой по иску о сексуальном насилии
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Британская актриса Эсме Бьянко и американский рок-певец Мэрилин Мэнсон (настоящее имя – Брайн Хью Уорнер) заключили внесудебное соглашение об урегулировании иска о сексуальном насилии, сообщил журнал «Роллинг стоун».
По словам адвоката актрисы, Бьянко, которая в апреле 2021 года подала иск против Уорнера в связи с насильственными действиями сексуального характера, согласилась пойти на мировую, «чтобы продолжить карьеру», передает ТАСС. Бьянко была одной из более чем десяти женщин, которые выдвинули обвинения против американского певца.
Как сказал в свою очередь Уорнер, который отверг все обвинения, «недавние утверждения обо мне стали жутким искажением того, что произошло на самом деле».
Напомним, в мае 2021 года британская актриса Эсме Бьянко, которая исполнила роль проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя
Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
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Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).
Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.
До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.
Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
СМИ: На границе Венгрии и Украины нашли вагон с телами погибших украинских военных
Metropol: Вагон с сотнями тел военных ВСУ обнаружили на границе Украины и Венгрии
На границе Украины и Венгрии в охраняемой украинскими солдатами части ж/д узла обнаружен вагон с сотнями тел украинских военных, сообщило издание Metropol.
По данным издания, некоторые тела лежат больше месяца, однако их до сих пор не удалось похоронить, передает RT.
Отмечается, что Киев опасается паники из-за массовых потерь ВСУ, считая тему похорон «серьезным политическим вопросом».
В связи с этим военное командование контролирует, как быстро семьям сообщают о гибели солдат. Также решается, сколько человек можно хоронить в день.
Ранее Минобороны Украины заявило, что специальные службы Украины (СБУ) подготовили масштабную провокацию в Харьковской области с использованием тел мирных граждан.
Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
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Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.
«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.
«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.
«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.
Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.
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В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
СМИ: В попытке контратаковать ВСУ потеряли 200 человек под Угледаром
В воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в Telegram-канале, подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками на севере рядом с населенным пунктом Водяное и на юге возле населенных пунктов Павловка и Пречистовка.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
Напомним, за год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
Финляндия пересмотрела свою позицию по вступлению в НАТО
Глава МИД Финляндии пересмотрел свою позицию по вступлению страны в НАТО без Швеции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто за несколько часов пересмотрел свое отношение к вопросу о возможном вступлении в НАТО отдельно от Швеции.
По его словам, власти Финляндии будут придерживаться общей линии, страны подадут заявки вместе.
«Конечно, в глубине души мы думаем о разных мирах, если страна (Швеция - прим. ВЗГЛЯД) будет навсегда заблокирована, но это еще не так», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Хаависто допускал возможность разделения совместной заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО из-за разногласий между Турцией и Швецией.
Произошедшее глава МИД Финляндии назвал ударом по безопасности двух стран. Речь идет об акции протеста по сожжению Корана у посольства Турции в Стокгольме.
В Тбилиси назвали повод для эвакуации украинцев из Грузии
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «постыдным» и «спекулятивным» заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления авиасообщения между Москвой и Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Очередное нерелевантное заявление от Касьянова, это вызывает сожаление. Эвакуировать украинцев пришлось бы, если бы Грузия отправила Украине комплексы «Бук», о чем просил Касьянов. Это вызвало бы прямое включение Грузии в военные действия», – сказал глава правящей партии Грузии.
По его словам, прямое авиасообщение было прервано Россией в одностороннем порядке в 2019 году.
«Это была санкция со стороны России, и России решать, отменять ли эту санкцию. Мы никаких решений на этот счет принимать не можем. Но это было бы послаблением для миллиона наших соотечественников, которые живут в России», – сказал Ираклий Кобахидзе.
В четверг в интервью украинской «Европейской правде» Касьянов заявил, что «в случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения с Грузией, прерванного в 2019 году.
В Киеве раскритиковали Грузию за поддержку идеи восстановления авиасообщения с Россией.
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе приветствовал возможное возобновление прямых рейсов из России.
Минобороны сообщило об успехах наступления в ДНР в районе Северска
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Наступательные действия подразделений Южного военного округа продолжены на Донецком направлении. Армейской авиацией и ракетными войсками нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Северска. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Тимковки Харьковской области. Ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 30 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийская система М-777 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.
В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении за последние сутки ликвидированы более 25 военнослужащих 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой и Новоселкой ДНР, уничтожена самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.
Артиллерией Воздушно-десантных войск на Херсонском направлении в районе Антоновки уничтожена американская РЛС контрбатарейной AN/ТPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Новоукраинки и Артемовска ДНР.
Также нанесено поражение 64 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.
Авиацией ВКС России под Песками-Радьковскими Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников у пунктов Золотаревка, Новочервоное ЛНР, Никольское ДНР, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Васильевка, Крынки, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено поражение российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».
На видео засняты кадры, как российский танк ведет огонь в лесу, при этом в одно и то же с ним время огонь по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, сообщает РИА «Новости».
Затем представлены кадры, заснятые беспилотником, на них видно, как украинский танкист покидает свою подбитую машину, а также БМП со сбитой башней и уничтоженные украинские военные.
В ведомстве рассказали, что подразделения украинских войск на БМП, усиленные танком, было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.
Песков заявил о последствиях для Германии из-за поставок танков Киеву
Песков: Поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
Возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения Москвы и Берлина уже находятся в достаточно низкой точке, хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с ФРГ и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что, безусловно, поставки танков не сулят ничего хорошего и обязательно оставят неминуемый след для будущих отношений.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard-2 при условии согласия США Киеву танки Abrams.
Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
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В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.
«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.
«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.
В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).
«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.
«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.
«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.
Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.
«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.
«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.
«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».
Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.
Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.
Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.
Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.
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Глава Белгородской области рассказал Путину о героизме семилетнего мальчика
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Президент Владимир Путин провел встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, во время которой губернатор рассказал о подвиге 7-летнего мальчика, спасшего жизнь сестре.
«В поселке Уразово, куда я приезжал, понравился мальчишка, он рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер, ему 7 лет, рядом ползала по полу маленькая сестричка, начался обстрел, побежал, но вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную, легли, спас и ее, и свою жизнь», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова Гладкова.
В ходе этой встречи Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. С 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек.
Во время беседы президент отметил, что россияне устойчивы к дезинформации, их не так просто оболванить украинскими фейками.
Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
МИД: Россия готова выработать с США новое глобальное «уравнение безопасности»
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Россия еще готова обсуждать с США разработку нового глобального «уравнения безопасности», учитывающего все виды вооружений, заявил постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В рамках начала сессии конференции по разоружению 2023 года в Женеве Гатилов заявил, что несмотря на то, что российско-американские консультации пока заморожены по вине США, рано или поздно придется заняться выработкой нового глобального «уравнения безопасности», передает РИА «Новости».
Дипломат уточнил, что должны учитываться все значимые факторы стратегической стабильности, а договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) сохраняет открытым окно возможностей для продолжения диалога по стратегической стабильности с акцентом на выработку возможного соглашения на его замену.
Представитель России в ООН подчеркнул, что все еще актуальна инициатива главы Российского государства Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран – постоянных членов СБ ООН, выдвинутая в январе 2020 года для обсуждения мировых проблем.
Инициативу проведения встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН президент России Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства «пятерки». Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. В апреле в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» удастся провести, как только позволят эпидемиологические условия.