Генерал США посетил Изюм в Харьковской области

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22 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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    Францию обязали вывести войска из Буркина-Фасо ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин

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    «ежедневно привозят трупы»


    Washington Post назвала две беды Западной Украины

    Видео

    шпионский скандал


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    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


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    Экономическая война


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    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Генерал США посетил Изюм в Харьковской области

    22 января 2023, 18:31

    Текст: Ольга Иванова

    Генерал армии США Кейт Келлог посетил Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    Синегубов уточнил, что вместе с Келлогом в изюм прибыла делегация американских военных и военных экспертов, передает РИА «Новости».

    По словам главы областной военной администрации, обсудили вопросы восстановления города, потребности региона в военной сфере.

    В министерстве обороны России 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
    		    21 января 2023, 19:50
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

    По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.

    Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».

    «Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.

    Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
    		    21 января 2023, 19:00
    Фото: REUTERS/Nacho Doce
    Текст: Вера Басилая

    В Сети обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.

    Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими во время крушения вертолета сотрудниками МВД Украины. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.

    «Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.

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    Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену
    Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену

    22 января 2023, 04:53

    Текст: Антон Антонов

    Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

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    Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
    Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
    		    22 января 2023, 12:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.

    Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».

    «Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.

    Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.

    При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».

    Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.

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    В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
    Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
    		    22 января 2023, 07:28
    Фото: Federal government of the United States/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.

    Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.

    Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

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    В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев

    21 января 2023, 19:28

    Текст: Вера Басилая

    Лекцию журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).

    Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.

    Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте на Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».  

    Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.

    Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
    Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
    		    22 января 2023, 12:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.

    «Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.

    Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».  

    Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».

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    Коментарии (12)
    Зеленскому припомнили «прославление Путина»
    Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении

    21 января 2023, 19:57

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский преследует неугодных ему политиков в Киеве, но его самого можно сдать «куда надо» за работу на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

    Соскин возмутился, что Зеленский выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах, где прославлял там Путина и прочих. По его словам, за это только «следует его сдавать куда надо», передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешняя политика киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Он привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. И призвал обвинить по той же аналогии украинского лидера.

    Напомним, до политической карьеры Зеленский был в том числе шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах, выступал в составе команды «95-й квартал» в высшей лиге КВН,  был одним из ведущих музыкального конкурса «Новая волна» с 2010 по 2013 годы. Он также вел «Новогодний парад звезд» в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.

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    ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
    Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
    		    22 января 2023, 15:10
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

    Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

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    В Германии рассматривают возможность передать Киеву самые старые танки Leopard 2
    Spiegel заявил о готовности немецких военных передать Киеву 19 самых старых танков Leopard 2
    		    22 января 2023, 01:57
    Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Бундесвер готов передать Киеву только 19 самых старых танков Leopard 2, которые на учениях выполняют роль сил противника, сообщают СМИ.

    Весной минобороны Германии пересчитало танки Leopard 2 у бундесвера. Всего их оказалось 312, 99 из них в мае были на ремонтно-профилактических работах, один и вовсе списали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине, как пишет издание, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению – 19 моделей Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров. «От модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений», – сообщило издание.

    Если Берлин одобрит поставку танков Киеву, Leopard 2A5 могут объединить с моделями Leopard из других европейских стран. Тот факт, что боевые танки бундесвера, вероятно, теперь доступны для поставки на Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на нового главу минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС.

    Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

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    Рогов сравнил потери ВСУ на запорожском направлении с артемовскими
    Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска

    21 января 2023, 22:43

    Текст: Антон Антонов

    Сейчас потери вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что такого «до недавних пор не было», сейчас же «как минимум там ежедневно погибают свыше сотни человек только ВСУшников», не говоря «про спецподразделения ССО (Сил специальных операций), Нацгвардию, полицию и прочих», передает ТАСС со ссылкой на канал «Соловьев Live».

    Рогов рассказал, что официально подтверждено освобождение двух населенных пунктов в Запорожской области. Кроме того, семь населенных пунктов взяты под огневой контроль – ВСУ из них выбили, украинские войска оставили первую, а где-то и вторую линии обороны, российская артиллерия не позволяет им вернуться. ВСУ пытаются срочно перебросить дополнительные подразделения на данное направление, сказал Рогов.

    Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. В субботу Рогов сообщил об активизации боев в районе Гуляйполя. Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на Запорожском направлении.

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    Руководство минобороны Украины вызвали в Раду из-за разворовывания бюджета
    Нардеп Безуглая сообщила о вызове руководства минобороны Украины в комитет Рады из-за скандала по закупке продуктов
    		    22 января 2023, 00:29
    Фото: кадр из видео ICTV
    Текст: Антон Антонов

    В связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая («Слуга народа»).

    В субботу украинские СМИ опубликовали материал о разворовывании бюджета минобороны на снабжении тыловых частей провизией. Безуглая сообщила, что заседание пройдет в закрытом режиме. Указывается, что аудиторская служба начала проверку, ожидаются «резонансные выводы». Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию». «И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что полученная информация принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для армии.

    Она заявила, что украинская власть впадает в «настоящую истерику», когда речь заходит о парламентском контроле над госбюджетом и технической помощью партнеров. Геращенко призвала к борьбе с «коррупцией и злоупотреблениями», а также с «мародерством на закупках для ВСУ» и воровством гумпомощи.

    Напомним, несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS, сообщали, что весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

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    Военнослужащие элитной части ВСУ перешли на сторону России
    На Запорожском направлении двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России

    22 января 2023, 15:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России, сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, двое украинских военнослужащих из элитной части ВСУ сегодня перешли на сторону ВС России на Запорожском направлении и уже начали делиться с российской стороной важной информацией.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков военнослужащих из состава Сил теробороны ВСУ с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении.  

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    Британский актер назвал украинскую сторону «реальными нацистами»
    Актер Рассел Брэнд заявил, что Британия «бок о бок сражается с реальными нацистами» на Украине

    22 января 2023, 05:27

    Текст: Антон Антонов

    Прежде Великобритания сражалась бок о бок с СССР против нацистов, а сейчас – бок о бок с нацистами против России, заявил британский актер Рассел Брэнд.

    Брэнд на своем Youtube-канале заявил: «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов». Однако в конфликте на Украине, британская сторона, «похоже, бок о бок сражается с реальными нацистами против России», сказал он. По его словам, это «общеизвестный факт, несколько неудобный, но правдивый». Брэнд подчеркнул, что у него есть дети, а потому он хочет избежать ядерной войны. Актер добавил, что Москва всегда считала расширение НАТО красной чертой, на Запада все равно хочет переступить через нее, передает РИА «Новости».

    Напомним, немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен заявил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

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    СМИ: Позиция Шольца по поставкам Киеву танков привела к разногласиям в бундестаге
    Zeit: Решение Шольца не поставлять танки Украине привело к разногласиям в бундестаге
    		    22 января 2023, 10:59
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    В руководстве Германии возникли споры относительно поставок боевых танков Leopard Украине, сообщили местные СМИ.

    Немецкое Zeit пишет, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.

    Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.

    При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.

    «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.

    Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.

    Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.

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