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Новый министр обороны Германии собрался на Украину
Министр обороны Германии Писториус сообщил о намерении совершить визит на Украину
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Глава минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время, возможно, в течение следующих четырех недель, посетит Украину.
Писториуса спросили, какую из зарубежных стран он посетит в первую очередь. Министр ответил, что «это еще окончательно не определено». При этом Писториус не дал прямого ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2, сообщив, что велел «своей команде тщательно все изучить», передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
Он заявил, что целью Германии как крупнейшей экономики в Европе «должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС». По его словам, «это невозможно сделать за три года, для этого потребуется еще несколько лет». Свою задачу Писториус видит в том, чтобы «наметить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха».
Напомним, Писториус возглавил министерство после отставки Кристины Ламбрехт. Он считает, что основной задачей западных стран в помощи киевскому режиму должна быть поставка средств противовоздушной обороны.
Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ
Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники
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Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.
Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.
«В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.
Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».
В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.
Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
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Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.
«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».
Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.
В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.
Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.
Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом «новой Отечественной войной»
Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера
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Война с нацистами на Украине и в Европе является «новой Отечественной», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия «привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом наверстывать». «Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», – говорил Боррель, назвав абсурдными мысли о том, что Россия «проиграла войну» на Украине.
Замглавы СБ РФ назвал «молодцом» Борреля «с потухшим лицом». «Заметьте, это он сам провел аналогию», – обратил внимание Медведев, подчеркнув, что, как следует из слов главы евродипломатии, «укронацисты» и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. «И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал он.
«И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что ни одному западному политику, повторяющему как мантру «чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», не приходит в голову, что ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.
Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
В Сети обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.
Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими во время крушения вертолета сотрудниками МВД Украины. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.
«Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.
Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.
Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».
В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.
В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.
Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
Die Tageszeitung: Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
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Украинская беженка пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух ее соотечественниц среди ночи на улицу после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге.
По информации Die Tageszeitung, инцидент произошел еще в ноябре 2022 года, однако разбирательство еще продолжается.
Как рассказала 32-летняя Инна, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер произошла перепалка между двумя женщинами, одна из которых была соседкой Ирины. В их палатку ворвались сотрудники службы безопасности, глава службы стал кричать, требуя от участниц перепалки покинуть помещение. Из-за незнания языка украинки ничего не поняли, передает РИА «Новости» рассказ Инны.
Инна стала снимать происходящее на видео, в ответ их начальник «проявил агрессию» и также потребовал от нее покинуть палатку.
В итоге полиция прогнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой. Обратно их впустили лишь утром.
На следующий день палатку, в которой проживали украинки, обыскали, мотивируя все поисками алкоголя. Поиск спиртного, однако, завершился безрезультатно.
Инна призналась, что до сих пор находится в шоке после событий той ночи. «Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», – резюмирует Die Tageszeitung.
По данным МВД Германии, на территории страны зарегистрировано свыше 1 млн беженцев с Украины.
Ранее беженка c Украины Елена Знаткова рассказала о трудностях после отъезда в Британию, в частности, посетовала на «социальную смерть».
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Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Британцы назвали главный страх Зеленского
Читатели Daily Mail рассказали о главном страхе Зеленского
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Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит поставить больше танков Киеву.
«Мне кажется, что главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и [президентом России Владимиром] Путиным из-за нехватки техники», – пишет один из читателей на сайте Daily Mail.
Другой читатель считает, что наступило время мирных переговоров, призванных положить конец этому разрушительному безумию, передает РИА «Новости».
По словам одного из комментаторов, Зеленский не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией.
Еще один комментатор подчеркнул, что поставок Киеву «достаточно», и также призвал сесть за стол переговоров, поработать над мирным соглашением.
Пятый читатель заявил, что ему надело, что налоги британских граждан идут на конфликт, который не должен их касаться. «Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает», – заявил он.
«В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», – заключил читатель.
Ранее читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».
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Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Зеленская оправдала внешний вид мужа
Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
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Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.
Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».
Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.
В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев
Лекцию журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).
Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.
Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте на Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».
Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.
Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым.