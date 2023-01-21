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Экс-министр обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard перед своим увольнением
Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода
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Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.
Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».
Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.
Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
Подполковник Марочко рассказал о «серьезном и очень точном» оружии ВСУ
Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ все чаще применяют заряженные минометными минами беспилотники
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Вооруженные силы Украины стали чаще применять заряженные минометными минами беспилотные летательные аппараты по типу квадрокоптеров, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.
Марочко в комментарии Ura.ru отметил, что у таких крупных БПЛА большая грузоподъемность, они способны нести несколько зарядов, в том числе и минометные мины. Эксперт заявил, что это серьезное и очень точное оружие.
«В отличие от миномета, здесь можно увидеть, куда наносится огневое поражение, корректировать его очень оперативно», – сказал Марочко, отметив, на большой высоте беспилотные летательные аппараты практически не слышно и не видно.
Тем не менее, ВС России успевают засечь беспилотники ВСУ, сказал он. Кроме того, сейчас поступают специальные средства, которые мешают, затрудняют управление данными беспилотными летательными аппаратами, добавил Марочко, подчеркнув, что «мы не стоим на месте».
В начале января журнал Forbes писал, что российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА.
Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.
В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.
Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.
Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.
Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений
Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.
Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».
Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.
Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.
В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.
24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.
Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».
Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.
Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.
На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.
В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.
8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.
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Неопознанный летательный аппарат заметили над Украиной
Flightradar заметил неопознанный летательный аппарат над югом Украины
В небе над югом Украины находился неопознанный летательный аппарат, который поднялся в воздух в Николаевской области, свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar.
Около 15.30 мск аппарат из района населенного пункта Новый Буг направился в сторону Одесской области, пролетел у границы с Молдавией, проследовав до поселка Тузлы, повернул в сторону поселка Сарата и полетел над приграничным пространством, минуя Тирасполь. После этого аппарат оставался над украинской территорией у границы. Около 21.00 мск он был над Кировоградской областью.
Затем аппарат, совершавший полет со средней скоростью в 200 км/ч, перестал отслеживаться на Flightradar. Судя по данным Flightradar, аппарат передавал неверный код транспондера из-за неисправности или неправильного программирования, передает РИА «Новости».
Напомним, полеты над территорией Украины совершают американские самолеты-разведчики.
Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.
Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».
В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.
В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.
В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом «новой Отечественной войной»
Медведев: Боррель подтвердил, что Киев и Европа – прямые наследники Гитлера
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Война с нацистами на Украине и в Европе является «новой Отечественной», заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия «привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом наверстывать». «Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», – говорил Боррель, назвав абсурдными мысли о том, что Россия «проиграла войну» на Украине.
Замглавы СБ РФ назвал «молодцом» Борреля «с потухшим лицом». «Заметьте, это он сам провел аналогию», – обратил внимание Медведев, подчеркнув, что, как следует из слов главы евродипломатии, «укронацисты» и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. «И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал он.
«И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявлял, что ни одному западному политику, повторяющему как мантру «чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», не приходит в голову, что ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.
Британцы назвали главный страх Зеленского
Читатели Daily Mail рассказали о главном страхе Зеленского
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Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит поставить больше танков Киеву.
«Мне кажется, что главный страх Зеленского – это проиграть конфликт с Россией и [президентом России Владимиром] Путиным из-за нехватки техники», – пишет один из читателей на сайте Daily Mail.
Другой читатель считает, что наступило время мирных переговоров, призванных положить конец этому разрушительному безумию, передает РИА «Новости».
По словам одного из комментаторов, Зеленский не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией.
Еще один комментатор подчеркнул, что поставок Киеву «достаточно», и также призвал сесть за стол переговоров, поработать над мирным соглашением.
Пятый читатель заявил, что ему надело, что налоги британских граждан идут на конфликт, который не должен их касаться. «Зеленский всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает», – заявил он.
«В последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине», – заключил читатель.
Ранее читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».
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Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что в киевских властях начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.
Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
Die Tageszeitung: Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии
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Украинская беженка пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух ее соотечественниц среди ночи на улицу после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге.
По информации Die Tageszeitung, инцидент произошел еще в ноябре 2022 года, однако разбирательство еще продолжается.
Как рассказала 32-летняя Инна, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер произошла перепалка между двумя женщинами, одна из которых была соседкой Ирины. В их палатку ворвались сотрудники службы безопасности, глава службы стал кричать, требуя от участниц перепалки покинуть помещение. Из-за незнания языка украинки ничего не поняли, передает РИА «Новости» рассказ Инны.
Инна стала снимать происходящее на видео, в ответ их начальник «проявил агрессию» и также потребовал от нее покинуть палатку.
В итоге полиция прогнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой. Обратно их впустили лишь утром.
На следующий день палатку, в которой проживали украинки, обыскали, мотивируя все поисками алкоголя. Поиск спиртного, однако, завершился безрезультатно.
Инна призналась, что до сих пор находится в шоке после событий той ночи. «Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», – резюмирует Die Tageszeitung.
По данным МВД Германии, на территории страны зарегистрировано свыше 1 млн беженцев с Украины.
Ранее беженка c Украины Елена Знаткова рассказала о трудностях после отъезда в Британию, в частности, посетовала на «социальную смерть».
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Зеленская оправдала внешний вид мужа
Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
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Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.
Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».
Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.
Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
Минобороны показало удары «Аллигаторов» и «Ночных охотников» по технике ВСУ
Минобороны опубликовано кадры боевой работы вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО
Министерство обороны опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.
На видео показано, как ударные вертолеты заходят на цель и выполняют пуски управляемых ракет, передает РИА «Новости».
Также демонстрируются кадры с прицела вертолета – ракета точно попадает в украинскую боевую машину.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.