Путин назвал «малую дорогу жизни» отдельной героической страницей Великой Отечественной войны Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ Путину показали российский электрокар E-NEVA Путину показали новый российский электрокар E-NEVA 18 января 2023, 15:37

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Главе государства продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, передает ТАСС. Глава государства в среду посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты. Завод является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. На этой платформе можно создавать машины в разных типах корпусов, размерности и грузоподъемности. Автомобили могут работать как исключительно на электричестве, так и иметь газоэлектрическую тяговую систему. «Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», – прокомментировал Путин. Также президент осмотрел образец электрокара E-NEVA с полным приводом и увеличенной батареей. Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году 17 января 2023, 17:11

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин. Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики. «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью. Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе 18 января 2023, 14:12

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин. Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно. Новости СМИ2 Путин прибыл на Невский пятачок 18 января 2023, 10:06

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в среду прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава государства ранее рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь, напоминает ТАСС. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он похоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы. Условное обозначение «Невский пятачок» получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 до 250 тыс. человек, но они не считаются окончательными. Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России 17 января 2023, 19:29 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека. Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ. Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать. В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России. Новости СМИ2 Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе 18 января 2023, 05:58 У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес. Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС. Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. Путин: Россия никогда не припоминала европейцам блокаду Ленинграда Путин: Россия никогда не напоминала партнерам, что Ленинград блокировали военные всей Европы 18 января 2023, 14:28 Текст: Елизавета Шишкова

Россия, чтобы сохранить международные отношения, никогда не напоминала партнерам, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. «Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – передает его слова ТАСС. Путин отметил, что аналогичная картина была и на других фронтах. «Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих [стран], во всяком случае», – сказал глава государства. Путин пояснил, что оккупационные войска всегда были многонациональны. В качестве примера он привел «Войну и мир» Толстого, который писал, что вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. «То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – заключил президент. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также сравнил действия США с тактикой Наполеона и Гитлера. Новости СМИ2 Путин на Невском пятачке почтил память павших воинов Президент Владимир Путин возложил цветы к мемориалу павшим воинам на Невском пятачке 18 января 2023, 10:35

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Главу государства встретил у памятника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возле основания монумента Путин положил перевязанный траурной черной лентой букет красных роз. Горнист почетного караула в этот момент исполнял песню «Тишина» Льва Гурова. Президент почтил память павших воинов молчанием и поклоном, а после вернулся к автомобилю, передает ТАСС. Ранее глава государства рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин, где был тяжело ранен. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде, похоронила зимой 1942 года умершего от дифтерии старшего брата Путина Виктора. Во время поездки в Санкт-Петербург Путин посетит одно из предприятий оборонной промышленности. Путин внес проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы 17 января 2023, 19:12

Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, данные размещены в электронной базе ГД. В пояснительной записке к документу на сайте Госдумы говорится, что в связи с прекращением членства России в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившим действие в отношении РФ 21 международный договор. Ранее правительство одобрило и представило президенту на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров СЕ. Новости СМИ2 Путин подчеркнул важность признания геноцида гражданского населения СССР 18 января 2023, 13:58 Текст: Антон Никитин

Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По словам российского лидера, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге. Оценки были даны, но в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде, передает ТАСС слова главы государства. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну». «И за то, что вы делаете сегодня», – добавил он. В ходе встречи Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг», посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками. «Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», – сказал Путин. Режиссер-постановщик фильма – двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев. В числе его работ – «Экипаж», «Легенда № 17». Роли в картине исполнили Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова, а также иностранные артисты. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. В Санкт-Петербурге Путин вместе с губернатором города Александром Бегловым посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В ходе экскурсии президент рассказал историю из жизни его семьи во время войны. «У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», – рассказал он, после того, как Беглов поделился, что карточки меняли цвет каждый месяц, чтобы избежать мошенничества. В среду, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Глава государства подчеркнул, что знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должны передаваться будущим поколениям, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти. Путин призвал не допустить вывоза всего урожая за границу 17 января 2023, 18:22 Текст: Алексей Дегтярёв

Нельзя допустить вывоза всего урожая за рубеж, поскольку страна нуждается в стабильных резервах, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу», – цитирует главу государства ТАСС. Он добавил, что даже ограничения в логистике, фрахту и страховке не мешают вывозить резервы, «влет пойдет, и уже идет». «Нам резервы обязательно нужны. Мы не знаем результаты работы сельского хозяйства за 2023 год. Смотрите, что происходит: в Европе теплая погода, а в Туркменистане – минус 25, в Узбекистане – минус 23. Что у нас здесь будет происходить, мы тоже не можем наверняка определить», – сказал Путин. Также во вторник президент призвал прекратить поставки необработанной древесины и заняться поставками продукции с высокой добавленной стоимостью. Новости СМИ2 Путин назвал работу бизнеса и властей по поддержке предприятий системной 17 января 2023, 16:15 Текст: Ольга Иванова

В России ведется работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, кабмину надо постоянно держать руку на пульсе, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, приняты специальные меры поддержки целого ряда секторов национальной экономики. «Например, уже ведется системная, кропотливая работа бизнеса и органов власти, чтобы помочь этим предприятиям. Причем не только выйти на докризисный уровень, но и обеспечить их долгосрочное, стратегическое развитие, с опорой на новые технологические и производственные решения. И я прошу правительство, что называется, постоянно здесь держать руку на пульсе», – приводит его слова РИА «Новости». Он также подчеркнул, что важно в полном объеме реализовать намеченные планы по строительству и реконструкции дорог, а также постараться сделать это опережающим темпом. «Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Качественные и безопасные дороги – это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты Федерации», – сказал Путин. Он добавил, что в 2022 году был хороший результат. Глава государства уточнил, что также в прошлом году было построено и реконструировано 1600 километров. Ранее Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли. Путин: Инфляция в России может опуститься ниже 4% 17 января 2023, 17:32 Текст: Ольга Иванова

Инфляция в России в первом квартале 2023 года снизится до 5%, а во втором квартале может быть ниже 4%, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник. «Я совсем недавно говорил, тоже с вашей подачи, уважаемые коллеги, что по первому кварталу мы ожидаем снижение до 5%, а затем, во втором квартале, может быть, даже ниже 4%. Это принципиально важно для реальных доходов граждан и для экономики в целом, ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен – это ключевой фактор для принятия решений по увеличению инвестиционной активности и доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора», – приводятся его слова на сайте Кремля. Он также напомнил, что «инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей». «И еще. Важнейший вопрос для качества жизни, для развития бизнеса и территорий – это, безусловно, строительство жилья и инфраструктуры. В 2022 году у нас здесь хороший результат, он [год] стал весьма успешным в этом смысле. Сданы в эксплуатацию рекордные объемы жилья – 101,5 млн квадратных метров, такого у нас, по-моему, еще не было в новейшей истории, да и в советские годы, по-моему, не было», – указал Путин. По итогам прошлого года инфляция составила 11,9% – это меньше, чем прогнозировали Центральный банк и правительство. По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Новости СМИ2 Путин: Власти понимают, чего ожидать в экономике в этом году Путин: Россия преодолела риски в экономике, власти понимают, чего ожидать в этом году 17 января 2023, 18:29 Текст: Ольга Иванова

Россия успешно справилась с теми экономическими рисками, которые возникли в 2022 году, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Вот смотрите, 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, сейчас власти примерно понимают, «какие риски будут в 2023 году. В 2022-м мы их не знали и не понимали, и тем не менее мы через них прошли. В 2023 году надо их пройти более эффективно». Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов. Путин пообещал, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром 18 января 2023, 14:35 Текст: Кристина Цыцура

Преступления властей Киева против граждан и Русской православной церкви не пройдут им даром, заявил президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По его словам, на Украине много людей, которые понимают, что происходит. «Особенно после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром», – передает ТАСС его слова. Также Путин заявил, что первичным источником власти на Украине стал госпереворот, когда с 2014 года руководящие посты в этой стране захватили неонацисты. Президент отметил, что преступления против гражданского населения начались после госпереворота. «Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине – это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», – считает он. В ходе встречи Путин рассказал, как у его матери Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде. Новости СМИ2 Путин поддержал идею вернуть в школы ряд произведений советских писателей Путин: Нужно подумать над возвращением в школьную программу произведений советских классиков 18 января 2023, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда признал необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других. Путин пообещал обсудить с министром просвещения необходимость вернуть в школьную программу произведения советских классиков, которые, по его словам, формируют общественное, историческое сознание целых поколений, передает ТАСС. Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавалась, в частности, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова. По мнению блокадника, «эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет», а должны быть основополагающими. Исаков в ходе встречи подарил Путину копии карточки на хлеб и блокадного пропуска.