Названы основные сложности при освобождении города Запорожье

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17 января, вторник | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
В посольстве России предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву
Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве России в Лондоне.
Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.
В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.
«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.
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Украинский снайпер в Соледаре стрелял в спасавшего ребенка бойца
Украинский снайпер в Соледаре стрелял в бойца, спасавшего ребенка
Участники штурма города Соледара в ДНР сообщили, что украинский снайпер стрелял в них, когда один из бойцов пытался эвакуировать ребенка в безопасное место.
По словам бойца группы «Вагнер», несколько дней назад проводилась зачистка в жилых домах квартала. Во время зачистки удалось обнаружить мирных жителей, передает РИА «Новости».
«Я с ребенком на руках... не больше четырех лет, мальчишка... Начал выходить из этого подъезда, из подвала. И в этом направлении по нам начал работать снайпер», – рассказал боец.
Он добавил, что огонь велся с дистанции не более 500 метров.
Ранее жительница Соледара ДНР рассказала, что среди военнослужащих украинских войск были иностранцы из Польши и Британии.
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
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Российские военные рассказали о работе танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях
Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.
Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.
Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.
Участники спецоперации уже начали называть «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.
«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.
Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.
Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Опубликовано видео из освобожденного Соледара
Видео НМ ДНР: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара
Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милиции (НМ) ДНР.
В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие, которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН.
Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков.
Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Минобороны Молдавии прокомментировало падение фрагментов ракеты в приграничном районе
Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было
Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.
Спецслужбы Украины собрались взорвать под Харьковом зернохранилище
Минобороны: СБУ направила в Харьковскую область специалистов по минно-взрывному делу для диверсии на зернохранилище
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Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Волчанск Харьковской области специалистов по минно-взрывному делу с целью подготовки диверсии на зернохранилище в населенном пункте Караичное, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В Минобороны сообщили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, передает ТАСС.
В штабе информировали, что в населенном пункте Караичное украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, принадлежащего внештатному сотруднику СБУ Уварову. В Минобороны предупредили, что после подрыва объекта Россия будет обвинена в якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине с целью провоцирования голода и срыва, таким образом, зерновой сделки, передает РИА «Новости».
В Минобороны также предупредили, что в западных средствах массовой информации это происшествие планируется выдать за злодеяние российских войск, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.
В штабе также сообщили, что Минобороны РФ стали известны «установочные данные» на руководителя группы А.Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования, – военкомат города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.
В Минобороны выразили мнение, что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.
Накануне США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке.
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