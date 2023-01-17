Читатели Daily Mail назвали госизменой передачу британских танков Украине

Читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».

По его словам, Киев «нуждается» в передаче Украине британских танков. Сандерс выразил уверенность, что украинская сторона «найдет им хорошее применение».

Комментаторы на сайте Daily Mail обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов.

Так, пользователь Seathered72 заявил, что Великобритания потратила миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передает их иностранной державе, которая даже не является членом НАТО. Он отметил, что существует очень высокая вероятность того, что данные технологии попадут в руки России, а затем и Китая. «Это почти акт государственной измены!» – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь пользователь Taxpayer заявил, что британские налогоплательщики вправе ожидать, что их деньги будут направляться на обеспечение их защиты. Однако вместо этого британская граница «открыта», «а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого». «Убожество», – написал он.

BakerBoy посоветовал британским властям продолжать раздавать деньги, дома и военные активы, чтобы оставить страну полностью уязвимой.

Пользователь serena shaw отметила, что на замену данного оборудования уйдут годы, а финансирование Минобороны Британии, по ее словам, снова урезают. «Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и «проснувшуюся» повестку», – возмутилась она.

SunakIsUSALapdog со своей стороны отметил, что власти не могут найти деньги для медсестер, которые в Британии проводят забастовки, по всей стране стоят продовольственные банки, «пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой)». Однако британский премьер Риши Сунак, по его словам, продолжает тратить миллиарды на поддержку Украины.

Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.