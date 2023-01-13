Турчак призвал создать «одно окно» по информации от мобилизованных и желающих им помогать

Нужно создать единое «окно» по сбору данных от мобилизованных и тех, кто желает помочь им, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Регионам, где губернаторы наладили коммуникацию с военными комиссариатами и где в одну команду, удалось объединить много людей и общественных движений, готовых помогать, проблем и обращений, связанных с вопросами СВО, заметно меньше, цитирует Турчака сайт ЕР.

«Многие из этих людей не раз выезжали «за ленточку», доставляли помощь на фронт и мирным жителям. Они точно знают, потому что видели реальную картину: какие есть проблемы с обеспечением и бойцов, и их семей. Чем можно усилиться в тылу, чтобы оказывать нашим военнослужащим не только материальную поддержку, но и моральную», – отметил он.

Встреча была посвящена опыту работы движения, практикам по поддержке военных, которые можно распространить на всю страну, а также проблемным вопросам.

«Многими (вопросами) уже занимается наша рабочая группа. И многое из того, что прозвучало на встрече, войдет в наш первый доклад президенту. Важный момент, о котором сегодня говорили – канал сбора информации по принципу «одного окна». И это касается почти всего: сбора обращений по некорректному начислению выплат; поиска мобилизованных родственников, когда они подолгу не выходят на связь; оказания юридической помощи и т.д. И такое «одно окно» нужно не только для тех, кому помощь нужна, но и для тех, кто ее готов оказывать», – подчеркнул руководитель рабочей группы.

Он отметил, что многие люди готовы помогать, но не знают, на какую помощь есть запрос и куда обратиться.

«Простой пример. Серебряные волонтёры вяжут носки. Много связали. Говорят: «Чем мы еще можем помочь». Эти люди готовы помогать на кухне или с уборкой в госпиталях, ухаживать за ранеными, заниматься с детьми мобилизованных. И такое «одно окно» помогло бы формировать адресный запрос на необходимую помощь», – заключил Андрей Турчак.

Дрозденко в свою очередь рассказал, что регион постоянно помогает фронту, а также установил социальные меры поддержки участникам СВО.

«У нас есть дополнительные выплаты раненым. Если это ранение несложное, контузия или травма – 500 тыс. рублей, вторая-третья группа – 750 тыс. рублей. Миллион доплачиваем, если первая группа. Плюс берем на себя гарантии обучения трудоустройства инвалидов», – рассказал губернатор.

Он отметил, что сегодня волонтерская работа в регионе идет по двум направлениям: продолжение помощи тем, кто находится в зоне СВО, а также поддержка их семей.

«У нас хороший контакт с воинскими частями, мы точно знаем, где находятся наши ребята. Отправляли им необходимое до Нового года. Первые машины в этом году – в праздники. Четыре грузовика, это в основном спальники, сапоги. Плюс, конечно, социальная поддержка семей, про питание, льготы по коммунальным платежам. Перед Новым годом проводили акцию, чтобы ни одна семья добровольцев или мобилизованных не осталась без внимания», – сообщил Дрозденко.