В МИД назвали причину стремления Кишинева разорвать связи с Москвой

В Кишиневе назвали сроки выхода Молдавии из СНГ

«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Россия это также понимает, так как сосредоточена на Евразийском экономическом союзе», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Так он прокомментировал заявление главы МИД республики о том, что Молдавия не видит интереса в сотрудничестве с СНГ.

«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Однако это именно та ситуация, о которой можно сказать «поспешай медленно». Выход в настоящий момент будет означать отказ от договора о свободной торговле, который заключен в рамках организации. Это не совсем подходит Кишиневу, ведь столь радикальное разрушение мостов будет означать необходимость выдумывать новые правила во взаимодействии с Россией на скорую руку», – считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.

«Существует также множество других аспектов в рамках СНГ, которые полезны Молдове в настоящий момент. Я говорю о пенсионных и транспортных договорах. Поэтому кавалерийский наскок в виде резкого отказа от организации Кишиневу не подходит. Постепенные действия на данном направлении, в принципе, могут привести к тому, что в течение трех-четырех лет страна сможет выйти из СНГ», – подчеркивает эксперт.

«Сейчас приоритетом для Молдовы будет заключение отдельных двусторонних договоренностей со странами организации. Это процесс не одного месяца и даже не одного года. Структура СНГ сегодня не имеет перспектив. Россия это также понимает. Москва сейчас сосредоточена на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где дела идут гораздо успешнее в интеграционном плане», – резюмирует Андриевский.

Как передает ТАСС, в среду глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил: «Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах... Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса».

Министр подчеркнул, что «зона свободной торговли с СНГ для Молдавии не действует с 2014 года», из-за «внесенных Россией корректив». Попеску напомнил, что с марта прошлого года Кишинев не принимает участия в мероприятиях Содружества. Кишинев сейчас проводит анализ необходимости части соглашений, подписанных в рамках СНГ. «На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы из них нам еще нужны», – добавил Попеску.

С другой стороны, президент Майя Санду (которая до 2020 года официально входила в ту же, что и Попеску, прозападную партию «Действие и солидарность») признала, что Молдавия не может разорвать отношения с СНГ. Речь идет о сотнях экономических соглашений, в том числе и двусторонних – например, с такими странами, как Казахстан и Киргизия. Против выхода из СНГ высказался и глава Минсельхоза Владимир Боля. Он напомнил, что Молдавия экспортирует значительную часть сельхозпродукции в страны Содружества, и разрыв связей обернется еще одной проблемой для экономики, находящейся в кризисе.

Наконец, с резкой критикой выступил экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и Россией, подчеркнул он. Политика Санду и ее проевропейского правительства уже привела к тому, что экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, указал Додон.

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