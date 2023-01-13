Биотехнолог рассказал об особенностях коронавируса «кракен»

Новый штамм «кракен» является непосредственным потомком «омикрона» и обладает значительно более сильными свойствами распространения, а также умеет уходить от антительного иммунного ответа, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя обнаружение первого случая заражения нового штамма «кракен».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России зафиксировали первый случай заболевания новым вариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен» XBB.1.5. Заражение данным вирусом отмечено в Пензенской области. При этом в ведомстве отметили, что никаких новых ограничений в связи с выявлением случая заболевания вводить в стране не планируется.

«Вариант «кракен» – это потомок «омикрона» во втором поколении. То есть, между «кракеном» и «омикроном» был еще один вариант вируса – ВА.2. Если проводить своеобразную аналогию, то «омикрон» является дедушкой «кракена». Кракен еще имеет цифровое обозначение – ХВВ», – говорит Духовлинов.

Этот вирус, по словам специалиста, усовершенствовался. У него появились мутации, позволяющие уходить от антительного иммунного ответа. И в процессе развития этот «внучек» приобрел еще одну важную мутацию – F486P, которая усилила его сродство к ACE2 (ангиотензинпревращающему ферменту 2 – расположенная на поверхноти клеток структура. Именно к ней прикрепляется вирус, попавший в организм человека). За счет этого происходит значительное усиление распространения этого вируса.

Он поясняет, то вирус, попадая в наши дыхательные пути, чтобы нас инфицировать, должен за что-то зацепиться. Причем эта зацепка должна войти как «ключ» в «замок». Чем лучше «ключ» – тем крепче он сядет в замке. «Замок» – это и есть АСЕ2, а «ключ» – это «шипики» на поверхности коронавируса. Они меняются в ходе эволюции вируса, и могут быть такие варианты, которые очень «крепко» сцепляются с «замком». Тогда вирус делается очень инфекционным. «Кракен» вырастил себе такие «шипики», которые очень крепко хватают человеческий АСЕ2 на поверхности человеческих клеток.

«В США за месяц «кракен» распространился с 2% до 28% (среди всех случаев коронавируса). Очевидно, нас ждет похожий сюжет. Этот потомок Омикрона агрессивнее распространяется, меры защиты должны быть усилены. Ситуация с большим родством к ACE2 добавит сложностей к течению болезни и последствиям», – предупреждает биотехнолог.

Он настоятельно рекомендует россиянам учитывать весь опыт борьбы с коронавирусом, стараться избежать инфекции, применяя различные меры предосторожности, или использовать препараты, облегчающие течение болезни. Кроме того, остаются актуальными виды медицинской терапии последствий от коронавирусной инфекции.

«Однако хочу отметить, что мы сейчас наблюдаем еще несколько новых потомков «омикрона», которые пока в России отсутствуют. Они уровня «кракен», но другие. Их свойства еще выясняются», – заключил собеседник.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что коронавирус становится менее тяжело переносимым. Также он подчеркнул, что среди населения накапливается популяционный иммунитет, который также защищает.

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