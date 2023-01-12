Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов по ограничениям из-за «кракена»

Ограничений из-за выявленного случая штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен» не последует, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России не планируются ограничения в связи с выявленным случаем заражения подвариантом штамма «омикрон» под названием «кракен», заявили в ведомстве, передает ТАСС.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области уточнили, что заболевшая этим штаммом за пределы региона и самой Пензы с ноября по декабрь 2022 года не выезжала, и к ней никто не приезжал из других регионов. Вместе с тем она не отрицает, что могла контактировать с больными ОРВИ в общественных местах.

Там добавили, что заболевшей 32 года, она работает в администрации промышленного объекта. Женщина не была привита, заболевание у нее протекало в легкой форме, и уже 2 января она выздоровела.

Ранее в четверг в Роспотребнадзоре сообщали, что в России зафиксирован первый случай заражения «кракеном».