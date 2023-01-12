Директор Нагиева удивилась сообщениям о пожертвованиях артиста на СВО Депутат решил обратиться в СК для проверки Гребенщикова на содействие терроризму Депутат Госдумы Султан Хамзаев решил обратиться в СК из-за высказываний Гребенщикова 12 января 2023, 15:32 Текст: Вера Басилая

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев подготовил запрос в Следственный комитет с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС России. Хамзаев заявил, что подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью по статьям: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», а также «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и «Содействие террористической деятельности», передает РИА «Новости». По словам депутата, высказывания музыканта не должны оставаться без реакции и должной оценки. Кроме того, Хамзаев считает, что заявления «чумных актеров» являются идеологической войной, направленной на формирование пораженческого общественного мнения. Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ. Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ 11 января 2023, 21:05

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены». «Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина. Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ 11 января 2023, 20:44

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск. «Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко. В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России. Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. «Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко. Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск. Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации. Новости СМИ2 Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре» Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем 12 января 2023, 08:22

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Медведев предрек переименование Львова 11 января 2023, 21:50

Фото: Zuma\TASS

Текст: Вера Басилая

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард». «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев. Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков. Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши. Новости СМИ2 В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска 12 января 2023, 10:52

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости». В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска. Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска. Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли 12 января 2023, 11:33

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg. По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант». При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления. Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли». Новости СМИ2 С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек 12 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека. По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС. По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении. Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев. Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ 12 января 2023, 14:34

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ. Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград». «Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина». Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу. Новости СМИ2 Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре 12 января 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым. Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев. По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Российские военные начали засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов 12 января 2023, 09:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные придумали в зоне специальной военной операции новый метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества». По сообщению издания, российские военные разработали ПО для смартфонов, определяющее координаты источников звука по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами располагаются на удалении от линии боевого соприкосновения и с помощью программы определяют время обнаружения звука выстрела, после чего данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что такой способ в основном используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника. Новости СМИ2 Российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара 11 января 2023, 21:08

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Идет зачистка города Соледар и его окрестностей от остатков украинских вооруженных формирований, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Владимир Новиков рассказал ТАСС, что в городе идет зачистка, он уточнил, что пока рано говорить о том, сколько солдат ВСУ могли остаться в окружении. «Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен», – сказал он. Новиков уточнил, что в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку «мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. «Приступаем к зачистке шахт», – отметил он. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Дитер Болен: Нельзя остановить войну на Украине, посылая все больше и больше танков 12 января 2023, 11:49

Фото: Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения, выразил мнение немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен. По его словам, он всего лишь защищает свою пацифистскую позицию, аргументируя тем, что невозможно прекратить кровопролитие, отправляя все больше и больше танков, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со ссылкой на немецкий журнал Stern. Этим комментарием музыкант пояснил свое заявление во время выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 летом, когда люди рьяно раскритиковали его слова о том, что многих глупостей, в частности, жесткой экономии, политики могли избежать, если бы разумно сели за стол переговоров. «Это все дерьмо с моей точки зрения», – возмутился он тогда. Как указано в статье, Болен не поддерживает «путь постоянной конфронтации, на который вступила Германия». Музыкант рассказал, что имеет много друзей и в России, и на Украине, а его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, который в данный момент является российским городом. Также Болен поделился, что «чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию». Новости СМИ2 В Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков Bild: Канцлера Германии Шольца принуждают принять решение о передаче Украине танков Leopard 2 12 января 2023, 03:30

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild. В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС. Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Испанский писатель Вильярройя рассказал о планах Запада расчленить Россию Испанский писатель Вильярройя заявил о плане Запада демонтировать и расчленить Российское государство 12 января 2023, 12:28

Фото: 8tvcat/Youtube

Текст: Александра Юдина

Россия сопротивляется однополярному миру во главе с США и НАТО, поэтому западные противники хотят ее демонтировать и расчленить, выразил мнение испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пул N3, он отметил, что поддерживает Москву, потому что она практически в одиночку, если не считать поддержку Китая, противостоит однополярному миру, который сформировался после распада Советского Союза и привел мир к катастрофическим последствиям для многих людей. Вильярройя дал свой прогноз насчет окончания конфликта на украинской территории, заявив, что «война закончится, когда Россия займет всю Украину». Также он напомнил о жителях Донбасса, которые с 2014 года живут под украинскими обстрелами. Журналист добавил, что другого решения Москве не оставили. Кроме того, писатель подчеркнул, что Украина сопротивляется исключительно по причине того, что Европа позволяет ей сопротивляться, отправив им «все, что можно было отправить из вооружения, и все деньги». Вильярройя добавил, что не стоит винить президента Владимира Путина в том, что европейцы страдают из-за введенных их лидерами антироссийских санкций. «Путин не налагал на вас никаких санкций. Если ваш счет за электроэнергию стал дороже, то это не из-за Путина. Потому что до войны вы уже платили больше», – подчеркнул автор. Писатель заметил, что Европа самостоятельно приняла решение покупать сжиженный газ в США втридорога. «Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», – заключил он. Новости СМИ2 В ЛНР обнаружили схрон планировавших теракты в Луганске диверсантов Источник: Схрон украинских диверсантов нашли в ЛНР 12 января 2023, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Силовики ЛНР обнаружили оружейный схрон, предназначенный для украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске, сообщил источник в силовых структурах республики. По словам источника, МВД и МГБ ЛНР нашли схрон для обеспечения деятельности диверсантов на территории республики, в котором было обнаружено стрелковое оружие, выстрел к пушке и гранатометы, которые должны были быть использованы для совершения терактов, передает РИА «Новости». По его словам, оружие было изъято, часть содержимого схрона уничтожена на месте. Напомним, 31 декабря российские спецслужбы нашли в пригороде Луганска схрон украинских диверсантов.