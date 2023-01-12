Испанский писатель Вильярройя рассказал о планах Запада расчленить Россию

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12 января, четверг | Последнее обновление — 13:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
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На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили.
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Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ.
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Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Испанский писатель Вильярройя рассказал о планах Запада расчленить Россию
Испанский писатель Вильярройя заявил о плане Запада демонтировать и расчленить Российское государство
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Россия сопротивляется однополярному миру во главе с США и НАТО, поэтому западные противники хотят ее демонтировать и расчленить, выразил мнение испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пул N3, он отметил, что поддерживает Москву, потому что она практически в одиночку, если не считать поддержку Китая, противостоит однополярному миру, который сформировался после распада Советского Союза и привел мир к катастрофическим последствиям для многих людей.
Вильярройя дал свой прогноз насчет окончания конфликта на украинской территории, заявив, что «война закончится, когда Россия займет всю Украину». Также он напомнил о жителях Донбасса, которые с 2014 года живут под украинскими обстрелами. Журналист добавил, что другого решения Москве не оставили.
Кроме того, писатель подчеркнул, что Украина сопротивляется исключительно по причине того, что Европа позволяет ей сопротивляться, отправив им «все, что можно было отправить из вооружения, и все деньги».
Вильярройя добавил, что не стоит винить президента Владимира Путина в том, что европейцы страдают из-за введенных их лидерами антироссийских санкций.
«Путин не налагал на вас никаких санкций. Если ваш счет за электроэнергию стал дороже, то это не из-за Путина. Потому что до войны вы уже платили больше», – подчеркнул автор.
Писатель заметил, что Европа самостоятельно приняла решение покупать сжиженный газ в США втридорога.
«Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», – заключил он.
Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ
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Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных.
Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены».
«Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина.
Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО
Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ
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Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.
«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.
В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.
Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.
Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.
Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.
Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»
Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем
Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.
В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
Медведев предрек переименование Львова
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Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард».
«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев.
Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков.
Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши.
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США
Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация.
Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости».
Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе.
Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов.
Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии
Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре
Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым.
Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев.
По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
Минобороны сообщило о боях в Соледаре
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В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное ДНР. Подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами артиллерии по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны на Купянском направлении в районах Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 30 военнослужащих и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии и ударами авиации на Краснолиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Торского Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровы, Червонопоповки и Макеевки ЛНР, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ ликвидированы 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении подразделениям ВСУ у пунктов Пречистовка, Никольское и Новоселка ДНР уничтожены около 25 военнослужащих, машина пехоты, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Артемовска ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за минувшие сутки поражены 74 артподразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Российские военные начали засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Российские военные придумали в зоне специальной военной операции новый метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества».
По сообщению издания, российские военные разработали ПО для смартфонов, определяющее координаты источников звука по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами располагаются на удалении от линии боевого соприкосновения и с помощью программы определяют время обнаружения звука выстрела, после чего данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что такой способ в основном используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
Российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара
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Идет зачистка города Соледар и его окрестностей от остатков украинских вооруженных формирований, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Владимир Новиков рассказал ТАСС, что в городе идет зачистка, он уточнил, что пока рано говорить о том, сколько солдат ВСУ могли остаться в окружении.
«Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен», – сказал он.
Новиков уточнил, что в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку «мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. «Приступаем к зачистке шахт», – отметил он.
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека.
По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС.
По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении.
Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев.
В Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков
Bild: Канцлера Германии Шольца принуждают принять решение о передаче Украине танков Leopard 2
Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild.
В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС.
Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине
Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли
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В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg.
По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант».
При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления.
Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли».
В НАСА согласились с выводами Роскосмоса об ударе метеороида по кораблю «Союз»
В НАСА согласились с выводами Роскосмоса об ударе метеороида по «Союз МС-22»
В НАСА согласны с заключением Роскосмоса по причинам повреждения обшивки «Союз МС-22», заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Американская сторона рассчитывает получить дополнительные снимки, но сейчас в НАСА согласны с предварительными выводами Роскосмоса, заявил Монталбано, передает ТАСС.
Ранее в среду глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что радиатор охлаждения корабля получил повреждения после удара спорадического метеороида.
Из-за повреждения системы охлаждения «Союз МС-22» космонавты не смогли выйти в открытый космос.
Появилось первое видео ЧВК «Вагнер» из соляной шахты в Соледаре
В Сети появилась видеозапись, на которой бойцы ЧВК «Вагнер» заняли позиции в захваченной российскими военными соляной шахте в Соледаре, пишут СМИ.
В Telegram-канале RT опубликован видеоряд, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» стоят в захваченной ВС России шахте, которая находится ближе к западным окраинам Соледара, там же обнаружены схроны ВСУ с боеприпасами.
«У нас над головой где-то километра два уже украинцы стоят, ну ничего – это все временно», – отметил один из военных.
Основатель группы Евгений Пригожин в свою очередь поинтересовался, стоят ВСУ внизу или нет. Также он предложил «дойти до них».
Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении.
Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар.
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