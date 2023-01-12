Испанский писатель Вильярройя заявил о плане Запада демонтировать и расчленить Российское государство

Россия сопротивляется однополярному миру во главе с США и НАТО, поэтому западные противники хотят ее демонтировать и расчленить, выразил мнение испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пул N3, он отметил, что поддерживает Москву, потому что она практически в одиночку, если не считать поддержку Китая, противостоит однополярному миру, который сформировался после распада Советского Союза и привел мир к катастрофическим последствиям для многих людей.

Вильярройя дал свой прогноз насчет окончания конфликта на украинской территории, заявив, что «война закончится, когда Россия займет всю Украину». Также он напомнил о жителях Донбасса, которые с 2014 года живут под украинскими обстрелами. Журналист добавил, что другого решения Москве не оставили.

Кроме того, писатель подчеркнул, что Украина сопротивляется исключительно по причине того, что Европа позволяет ей сопротивляться, отправив им «все, что можно было отправить из вооружения, и все деньги».

Вильярройя добавил, что не стоит винить президента Владимира Путина в том, что европейцы страдают из-за введенных их лидерами антироссийских санкций.

«Путин не налагал на вас никаких санкций. Если ваш счет за электроэнергию стал дороже, то это не из-за Путина. Потому что до войны вы уже платили больше», – подчеркнул автор.

Писатель заметил, что Европа самостоятельно приняла решение покупать сжиженный газ в США втридорога.

«Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», – заключил он.