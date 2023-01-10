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Чиновник уволен из-за разговора президента Польши с российскими пранкерами
СМИ: Сотрудник президента Польши потерял работу из-за разговора лидера страны с российскими пранкерами
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Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши потерял свою должность из-за разговора лидера страны Анджея Дуды с российскими пранкерами, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
После того, как российские пранкеры опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой, по неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики Канцелярии президента Петр Гиллерт, передает сообщение РИА «Новости».
Радиостанция утверждает, что именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь президента Польши с лидерами других государств.
Ранее Дуда в день падения украинской ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате два человека погибли. Через некоторое время киевские власти признали, что обломки действительно принадлежат ВСУ.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Стало известно об ухудшении состояния Михалкова
У госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, сообщают СМИ.
Состояние ухудшается. В результате проведенного КТ в легких Никиты Михалкова выявлен рост пораженных участков, сообщает Telegram-канал Mash, то есть в сравнении с предыдущими результатами состояние его здоровья ухудшилось. При этом тесты на грипп и COVID у него отрицательные, врачи поставили диагноз – идиопатическая пневмония.
Кроме того, как отмечает Mash, у Михалкова мерцательная аритмия, но инфаркта удалось избежать. Угроза жизни пациента, по данным медиков, отсутствует.
Накануне сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии молился о здоровье режиссера Никиты Михалкова и передал ему просфору.
Блогеры объявили награду за первый подбитый украинский БМП Bradley
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После заявлений США о поставках Украине американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ответ на отправку Вашингтоном для ВСУ 50 боевых машин Bradley российские Telegram-каналы решили организовать призовой фонд для того бойца, который первым сможет уничтожить американский БМП.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
БМП Bradley – это бронемашина с мощной пушкой, которая была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США их тысячи. Они могут служить транспортным средством – перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Скейтбордист Круглов сломал доску с фото катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big
Скейтбордист Круглов сломал доску с изображением катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big
Российский скейтбордист и победитель международных соревнований по скейтборду Максим Круглов сломал доску с изображением лидера группы Little Big Ильи Прусикина, протестуя после его катания на скейте в виде креста.
Скейтбордист предложил Прусикину приехать к нему в скейтпарк, чтобы получить пару уроков и подобрать доску по размеру. Обломки доски Круглов выкинул в мусорное ведро, видео он опубликовал на своей странице «Вконтакте».
Прусикин ранее опубликовал видео, где он катается на «скейте», сооруженном из двух досок в виде креста. Пользователи соцсетей осудили его за этот поступок.
В России оценили отказ Армении проводить учения ОДКБ
Политолог Кортунов: ОДКБ и Армении придется искать компромиссы по Карабаху
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В Ереване понимают, что без посредничества России невозможно урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом Армения ждет, что ее интересы будут учитываться в рамках этой организации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразными учения ОДКБ в Армении.
«Очевидно, что в Армении существует недовольство в отношении ОДКБ и, в частности, России. Спустя какое-то время после подписания соглашения по Карабаху Азербайджан несколько раз использовал силовые средства, чтобы упрочить позиции, занять стратегические высоты», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Кроме того, по утверждениям армянской стороны, Азербайджан фактически оккупировал от 300 до 400 квадратных километров армянской территории. Для Армении это очень болезненный вопрос. Поэтому на всех мероприятиях ОДКБ Ереван призывал осудить Баку», – отметил собеседник.
«Однако члены организации проявляли нежелание солидаризироваться с Арменией, поскольку не хотели обострять отношения с Азербайджаном. Именно поэтому, если посмотреть на дискуссии внутри ОДКБ, многие члены организации пытались представить разногласия между Ереваном и Баку как чисто технические недочеты, возникшие в результате незавершенности процесса демаркации границ», – добавил он.
«Такая позиция вызвала недовольство в Армении. И сейчас Никол Пашинян отказывается проводить учения, раз ОДКБ не готов защищать Армению. Хотя Ереван не признал Карабах и сама республика не входит в состав Армении. Вместе с тем в Ереване понимают, что без России им никуда не деться. Соглашения с Алиевым можно и нужно подписывать только при посредничестве России», – полагает эксперт.
«Альтернативные варианты, которые предлагали Армении некоторые западные партнеры, сводятся к полной сдаче позиций в Карабахе. В Ереване это, конечно, многих не устраивает. В свою очередь Россия предлагает более гибкое урегулирование ситуации. В частности, необходимо заняться в первую очередь теми вопросами, которые решить проще всего: провести демаркацию границ, снизить напряженность, выработать меры доверия в военной области. То есть это классическое миротворчество», – отметил политолог.
Комментируя назначение новым генсеком ОДКБ представителя Казахстана и рассуждая о том, как это скажется на процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Кортунов отметил, что «Казахстан не готов рвать отношения с Азербайджаном, поскольку у них широко развиты деловые связи».
«Вместе с тем, как мне кажется, казахи будут пытаться искать компромиссы, потому что не учитывать интересы Армении нельзя. Ситуация очень деликатная, я думаю, найти идеальный сценарий урегулирования невозможно, поэтому нужно искать тот, который станет приемлемым и для Еревана, и для Баку, чтобы обе стороны смогли заявить о своей политической победе», – полагает эксперт.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. При этом пресс-секретарь объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович отметил, что в данный момент организация ищет возможность провести учения в других странах, а также корректируется план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Позднее Пашинян также отметил, что «Армения готова подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках предложений России». Он также подчеркнул, что армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями.
В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.
Во вторник также стало известно о назначении нового генсека ОДКБ. Им стал представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.
Напомним, ранее Пашинян заявил, что Ереван не собирается говорить с Москвой на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора.
До этого Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Пашинян заявил, что российские миротворцы де-факто не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора.
Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств ВС России
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Арсенал ударных средств вооруженных сил России вскоре будет расширен, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Кроме того, Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Шойгу указал, что ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, ВС России также будет повышать возможности Воздушно-космических сил, в том числе в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотников.
Помимо этого Российская армия будет активно использовать элементы искусственного интеллекта для усовершенствования системы связи и управления.
Шойгу на совещании призвал в кратчайшие сроки доработать экипировку российских солдат до самого высокого уровня. Все обмундирование должно быть удобным, современным и надежным. Президент ранее призвал решить все сложности с экипировкой для участников спецоперации, Минобороны было поручено отчитаться по этому поручению к 1 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить непрерывное вооружение Российской армии.
Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.
«Ушел из жизни научный руководитель концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Камнев скончался 9 января 2023 года на 86-м году жизни.
В апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО «ОКБ «Новатор», где были разработаны «Калибры». Камнев – автор более двадцати изобретений, соавтор свыше трехсот научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Обнаружены карты плана наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог
Российские военные показали найденные карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Киевское командование планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, отметки о планах как минимум полугодовой давности обнаружены на найденных под Авдеевкой картах, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».
Отмечается, что карты отпечатаны по советскому образцу. К примеру, город Мариуполь обозначен еще как Жданов. А в верхнем углу карты есть отметки, которые отражают расположение военных России и Украины во время спецоперации, эти фрагменты сняты на видео, передает РИА «Новости».
Командир подразделения российских военных рассказывает, что отметки и маршруты проложены к Ростову-на-Дону, Донецку, ЛНР и Харькову. При этом направления указаны и в сторону города, и на пути отхода от него. «Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Возможно, что они хотят или хотели захватить», – добавил он.
По словам военного, карты были обнаружены во время изучения оставленных позиций ВСУ под Авдеевкой. В данный момент бойцы передали карты компетентным органам. Эксперты уже сделали вывод, что пометки о наступлении были нанесены не позднее чем в июле 2022 года.
Кроме того, указано, что на картах много отметок «+6 градусов», а это может значить, что географические данные составлены с учетом корректировки старых карт.
Напомним, в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Мирошник: ВС России заняли удобные позиции для потенциального контрнаступления у Кременной
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Подразделения ВСУ и иностранные наемники, сконцентрированные на участке фронта в районе Кременной (ЛНР), пытаются прощупать российскую оборону. ВС России выстроили уверенную линию защиты и наносят упреждающие удары, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о якобы ухудшившейся обстановке в районе Кременной.
«С уверенностью мы можем констатировать то, что со стороны Украины идет мощная информационная атака по ситуации вокруг города Кременная. Целый ряд украинских источников, пользуясь тем, что в этой зоне нет мобильной связи, разгоняют всевозможные фейки», – рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
На самом же деле, на этом направлении для нас ситуация не то, что не ухудшилась, а даже несколько улучшилась, говорит собеседник. По его словам, пока еще рано говорить о стратегических изменениях, но тем не менее подразделения ВС России заняли несколько господствующих высот, удобных для ведения качественной обороны и начала потенциального контрнаступления.
«Мы наблюдаем активное движение и считаем, что это одно из стратегических направлений. Там сконцентрировано довольно большое количество украинских войск, в том числе и иностранные наемники. Они пытаются прощупывать нашу оборону. Поэтому регулярно наносятся удары по всем группировкам, которые пробираются поближе», – добавил Мирошник.
В том числе это подтверждается данными Минобороны России об уничтожении боевой техники противника на Краснолиманском направлении. «Мы выстроили очень уверенную линию обороны и научились наносить упреждающие удары, – акцентировал он. – Несколько дней назад были очень жесткие обстрелы Кременной со стороны ВСУ и в ответ мы нанесли очень жесткие удары. Группировки, которые смогли установить – уничтожили. Но никакого продвижения ВСУ там нет».
«Появляющаяся же информация о том, что наемники и военные ВСУ прикрываются на этом направлении мобилизованными украинцами, мне представляется абсолютно правдоподобной. Они все прекрасно знают участь первых рядов и поэтому отправляют туда только что прибывших бойцов. А сами, по сути, прячутся. Но это не первое направление, где украинская армия использует такую тактику», – рассказал Мирошник.
С начала нового года представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировано шесть обстрелов территории республики украинскими военными с применением тяжелого вооружения. Нападениям подверглись города Кременная, Сватово, Рубежное, село Чмыровка, цитирует ТАСС сообщение представительства ЛНР в СЦКК. В результате обстрелов один человек погиб и двое получили ранения, в том числе один ребенок.
За указанный период ВСУ выпустили по населенным пунктам ЛНР десять ракет из американской РСЗО HIMARS, семь снарядов из 155-миллиметровых артиллерийских орудий, а также одну мину калибра 120 мм.
Telegram-канал портала «Украина.ру» в понедельник привел сообщение военкора Александра Сладкова об активизации боевых действий в Донбассе, на участке фронта Павловка – Марьинка –Бахмут – Соледар – Кременная – Сватово. «Мы давим ВСУ на этом направлении, где умеренно, где весьма активно», – оценил Сладков действия ВС России на данном участке.
Ранее, в воскресенье военнослужащий Западного военного округа сообщил РИА «Новости», что в районе Кременной противник организовал линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между которыми составляет от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные. Во второй линии, помимо бойцов ССО (сил специальных операций) ВСУ, также находятся прибывшие на Украину иностранные наемники. Третья линия – также мобилизованные. По словам источника РИА «Новости», украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.
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Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны
Генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск
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Командовавший войсками Центрального военного округа с 2017 года генерал-полковник Александр Лапин возглавил штаб Сухопутных войск, сообщил источник в Минобороны.
По информации ведомства, указ о назначении генерала Лапина подписан, он уже приступил к исполнению обязанностей на новом месте, передает Ura.ru.
В данный момент не уточняется, кто заменит генерала. Ожидается комментарий от департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Александр Лапин руководил группировкой войск «Центр» на передовой во время проведения спецоперации на Украине. Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин наградил генерала званием Героя России. Осенью Лапин несколько раз подвергся критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее в пресс-службе ЦВО сообщали, что на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина командование возьмет на себя начальник организационно-мобилизационного управления округа генерал-майор Александр Линьков.
До этого СМИ сообщали, что Лапин ушел в отпуск на три недели, в Минобороны подтвердили, что генерал действительно находится в отпуске.
Гоблин объяснил рекордные кассовые сборы «Чебурашки» в России
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Отсутствие западного кино в российских кинотеатрах, новогодние каникулы, а также «семейная атмосфера» комедии «Чебурашка» сделали ее самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя соответствующие данные ЕАИС.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
«Объясняется успех «Чебурашки» очень легко. Во-первых, с российского рынка ушло все западное кино, смотреть просто нечего. Если бы вышел какой-нибудь «Аватар», ничего бы наш «Чебурашка» не собрал. Во-вторых, фильмы, которые собирают больше всего денег, – это фильмы для детей», – говорит Пучков.
Он подчеркивает, что на подобное кино дети не ходят в одиночку, их всегда сопровождает хотя бы кто-то один из родителей, а иногда идут сразу оба, взяв еще с собой в кинотеатр бабушек и дедушек. А значит, на одного ребенка-зрителя приходится как минимум еще один билет – для сопровождающего.
«Плюс были новогодние каникулы. У нас развлечений-то в стране не так много, а кино – пожалуйста, народ идет смотреть. Так сказать, все удачно сложилось. Можно только поздравить создателей, очень удачно выступили», – считает собеседник.
При этом он обращает внимание на то, что создавать мультипликационные фильмы достаточно дорого, и получается это делать далеко не у всех авторов.
В сентябре 2021 года российский фильм «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича получил специальный диплом жюри ежегодного кинофестиваля Premio Felix в Милане.
В ЛНР рассказали об ампутациях на Украине пьяным бойцам ВСУ с обморожениями
Офицер из ЛНР Марочко сообщил о госпитализации 100 украинских военных с обморожениями
За последние дни из Донбасса в украинские медицинские учреждения доставили около 100 бойцов вооруженных сил Украины с обморожениями, сообщил офицер из ЛНР Андрей Марочко.
Марочко заявил, что большинство госпитализированных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примерно у 40% из них были тяжелые обморожения, из-за которых пришлось проводить ампутации конечностей. В самой ЛНР в последние дни температура воздуха составляет минус 12–14 градусов, передает ТАСС.
Напомним, Марочко также рассказывал, что среди ВСУ участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. В Киеве из-за похолодания происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.