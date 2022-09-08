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Трафик российских новостных сайтов за полгода упал в 2,5 раза
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Россияне в августе стали в 2,5 раза реже заходить на новостные сайты, чем в марте, число уникальных пользователей за этот период снизилось вдвое: пользователи переключились на развлекательный контент и мобильные игры, говорится в исследовании МТС.
«Начиная с апреля посещаемость новостных ресурсов постепенно снижается: к концу августа количество уникальных пользователей упало в два раза по сравнению с мартом, а трафик – в 2,5 раза», – передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании.
Объем передачи данных вырос на 15% на сайтах с новостями о знаменитостях, на 20% – на площадках с юмористическими историями, на 10% – на источниках с новостями из мира кино.
Авторы исследования сделали вывод, что посещаемость онлайн-кинотеатров в августе по сравнением с мартом выросла на 32%. Трафик мобильных игр вырос на 60%. Россияне стали больше играть в Genshin Impact (трафик поднялся на 70%), Candy Crush Saga (50%) и Call of Duty (40%).
Объем передачи данных также вырос на стриминговых сервисах. Наибольшую активность проявили российская платформа WASD, входящая в экосистему МТС, и китайская Trovo – трафик обоих ресурсов увеличился на 120%.
Ранее стало известно, что компания VK намерена передать «Яндексу» сервис по доставке еды Delivery Club в рамках сделки по приобретению платформ «Дзен» и «Новости», которая может стать крупнейшей по масштабу в российском IT. Отмечается, что «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы, в то время как бывшая медийная главная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление холдинга VK.
Генсек НАТО: Боевые действия на Украине входят в критическую фазу
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Грядущая зима усложнит конфликт на Украине, а боевые действия уже входят в критическую фазу, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Боевые действия на Украине входят в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело – тяжело украинскому народу и вооруженным силам, ... тяжело тем из нас, кто их поддерживает», – написал генсек Североатлантического альянса, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания, так как жители и бизнес ощутят на себе рост цен на энергоносители и стоимости жизни.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские военные пожаловались на большие потери в Херсонской области
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Военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов, сообщают американские СМИ.
Раненые украинские военные в беседе с Washington Post признались, что контрнаступление на Херсонском направлении может привести к множеству новых погибших, передает РИА «Новости».
Один из собеседников рассказал, что военным приходится экономить на боеприпасах, также есть проблемы с системами наведения у старого оружия.
Собеседник с позывным «Пиночет» заявил, что пострадал во время контрнаступления, он отметил, что ВСУ понесли значительные потери. Другой сообщил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения.
Также собеседники заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для ВСУ контрнаступление в Харьковской области.
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Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Россия припасла сюрпризы для заседания Совбеза ООН по Украине
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Российская сторона подготовила сюрпризы к заседанию Совбеза ООН по Украине, инициированному американской стороной, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинская неделя» в СБ не заканчивается. Сегодня в 22.00 очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», – цитирует Полянского ТАСС.
Он добавил, что России также есть что сказать на этом заседании, она припасла «кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнеров.
«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заключил Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Росгвардия задержала почти 140 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
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В Херсонской и Запорожской областях задержаны 137 сторонников националистических организаций, сообщили в Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Было изъято шесть ПТУР «Фагот», два 14,5-мм пулемета Владимирова танковых, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, реактивный пехотный огнемет, свыше 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, 11 «коктейлей Молотова», более 65 тыс. боеприпасов, 283 грамма наркотиков.
Также было обезврежено 189 кг тротила, три самодельных бомбы и свыше 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.
Во вторник в Северодонецке был обнаружен схрон с вооружением и боеприпасами.
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Главком ВСУ перечислил все необходимое Украине для «захвата Крыма»
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Киеву для перехвата инициативы у Москвы в зоне боевых действий понадобятся группировки солдат численностью до 60 тыс. человек для атаки Крыма и ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов по России, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью украинским СМИ.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30-60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает Залужный.
Поэтому он говорит, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, подчеркивает украинский главком.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт: Прибалтика устроила праздник Эрдогану, запретив въезд россиянам
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Произойдет перераспределение турпотоков не в пользу Европы, а Стамбул и Анкара станут хабами масштаба Франкфурта-на-Майне, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, комментируя решение стран Балтии ограничить въезд россиянам с шенгенскими визами.
На встрече глав МИД стран Балтии и Северной Европы в Каунасе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичc заявил, что россияне с шенгенскими визами больше не смогут пересекать сухопутную границу приграничных стран, передает ТАСС. При этом исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов.
«Возникает вопрос: а действительно ли россияне будут страдать, не произойдет ли прямо противоположное тому, что хочет Брюссель? А именно: во-первых, разовьется внутренний российский туризм, а во-вторых, будет большой праздник у президента Турции Реджепа Эрдогана, у которого Стамбул и Анкара превращаются в гигантский хаб масштаба Франкфурта-на-Майне», – говорит Межевич.
Он объясняет, что именно через аэропорты этих турецких городов в большей степени будут летать россияне в другие страны, например, в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. На сегодняшний день в тех же ОАЭ можно купить абсолютно такие же товары, которые можно приобрести в Лондоне, Париже, Берлине, Брюсселе, Амстердаме. Свой процент при таком раскладе будут получать Эмираты, а европейцы, в свою очередь, останутся ни с чем, отмечает эксперт.
«И вернусь к туризму. Поскольку в этом плане у россиян осталось не так много альтернатив, будет развиваться внутренний туризм. В этой ситуации, опять же, выиграет Краснодарский, Ставропольский края. Или, например, Азербайджан, который намерен строить на Каспийском море хорошие современные курорты. А значит, перераспределение туристических потоков будет не в пользу Европы. Пострадает та же Прибалтика, южные страны Европы и в меньшей степени такие страны, как Норвегия, Дания, которые и ранее не особо пользовались популярностью среди туристов», – заключил профессор.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что время получения шенгенской визы может увеличиться до полугода, а также возрастет цена консульского сбора.
Путин высказался о потерявших яхты за границей россиянах
Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали – счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего аресты за рубежом активов некоторых российских предпринимателей.
Путин также заявил, что его критические заявления про бизнес относились к отдельным представителям сообщества.
«Если я говорил в отношении конкретных, отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не ко всему предпринимательскому сообществу в целом. А российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это поблагодарить», – сказал Путин.
Путин признал, что в стране еще есть проблемы с обеспечением защиты прав собственности бизнеса.
«Есть проблемы», – сказал глава государства, комментируя ситуацию с регистрацией бизнеса и ухода из офшоров отечественных компаний. По мнению Путина, для решения этих проблем «нужно создавать условия». «И прежде всего это связано, безусловно, с надежностью и с правами защиты собственности», – уточнил он.
Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден.
Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
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Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.
«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.
«Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
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Минобороны заявило об освобождении Кодемы в ДНР
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В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.
Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», – отметил Конашенков.
«Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – отчитались в Минобороны.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тыс. тонн.
Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово ДНР, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.
В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».
Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино ДНР и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», – перечислили в оборонном ведомстве.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка ДНР, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.
Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.
Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – добавили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три Су-25, 12 танков и более 210 военных ВСУ.
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Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
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Путин: Боррель мелет языком
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Президент Владимир Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя».
«Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка», – заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».
Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
Также глава России отметил, что Боррелю стоит посмотреть реалиям в глаза и сделать правильные выводы. «Надо дать ему возможность посмотреть реалиям в глаза..., если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», – отметил Путин.
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 30 годы (20 века) в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо». Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко (Франциско). Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Внесен закон о запрете пропаганды «чайлдфри» в России
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В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды «чайлдфри» среди несовершеннолетних, авторы полагают, что такая идеология идет вразрез с традиционными семейными ценностями.
Проект направлен на защиту детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, говорится в опубликованной пояснительной записке к нему.
«В настоящее время широкое распространение среди российской молодежи получила зарубежная идеология «чайлдфри» («свободный от детей»). Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма – философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», – отметили авторы проекта.
Сторонники «чайлдфри», по мнению законотворцев, распространяют идеи, которые формируют основу «деструктивного социального поведения», базирующегося на отказе от рождения детей, это идет «вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой» России.
«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», – говорится в записке.
Проект предлагает запретить распространение такой идеологии среди несовершеннолетних.
Отмечается, что внедрение закона не потребует расходования средств федерального бюджета.
Авторами выступили председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев, депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева.
В марте сенатор Маргарита Павлова заявила, что необходимо запретить пропаганду «чайлдфри» среди несовершеннолетних с помощью законов, как запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена посоветовала культовому британскому музыканту и одному из основателей Pink Floyd Роджеру Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.
«Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту России за миром, а не к Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Зеленской.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной.
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