Пашинян: Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном

Армения рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Интенсивный разговор идет с Азербайджаном по поводу урегулирования нагорнокарабахской проблемы, и в этом контексте тоже мы надеемся на поддержку Российской Федерации не только как стратегического союзника Республики Армения. Российская Федерация очень близкий партнер для Азербайджана тоже, и это открывает возможности, я думаю», – передает ТАСС слова Пашиняна.

«Я хочу подчеркнуть еще и роль Российской Федерации как сопредседателя Минской Группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием нагорнокарабахской проблемы», – добавил премьер-министр Армении.

По его словам, Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном и ожидает завершить данный процесс при поддержке России.

«11 января 2021 года в Москве мы подписали с президентами Российской Федерации и Азербайджана заявление о создании трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами Российской Федерации, Армении и Азербайджана, которая занимается вопросами открытия коммуникаций в нашем регионе между Арменией и Азербайджаном», – напомнил Пашинян.

«Идея этого проекта в том, что Армения получит транспортные пути по территории Азербайджана, а Азербайджан получит транспортные пути по территории Армении. В глобальном смысле это возможность открытия новых международных торговых путей, и нужно сказать, что мы очень заинтересованы в этом и надеемся в скорейшем будущем с поддержкой России решить этот вопрос», – заявил премьер Армении.

Пашинян отметил, что Ереван не опасается вторичных санкций западных стран из-за сотрудничества с Москвой, нужно не бояться, а работать над созданием новых возможностей.

«Бояться – не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности. И мы сегодня это реально видим», – сказал он.

По словам Пашиняна, отношения Армении и России как были, так и должны оставаться стратегическими, потому что это является ключевым фактором безопасности в Закавказье.

Он отметил, что усилия России – ключевой фактор безопасности в Закавказье. «Конечно же, наши отношения с Россией как были, так и остаются и должны быть стратегически-союзническими, и мы надеемся, что этот фактор будет ключевым для стабильности и мира в нашем регионе», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе армянской стороны, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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