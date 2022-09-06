Анонсировано участие Путина в саммите ШОС в Самарканде

Президент Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября, у него там будут и важные международные контакты, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Путин, действительно, планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде, мы ожидаем весьма и весьма важное и представительное мероприятие, уникальное в своем роде. И, действительно, у Путина там планируется целый ряд очень важных международных контактов», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном предстоящий в сентябре в Узбекистане саммит ШОС. До этого подготовку к саммиту Путин обсудил с главой Узбекистана.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.