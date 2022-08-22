Путин обсудил с главой Узбекистана подготовку к саммиту ШОС

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 12:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин обсудил с главой Узбекистана подготовку к саммиту ШОС
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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в сентябре в Самарканде, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым продолжено обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, а также подготовки к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.
Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.
Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Россия не увидела «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского
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Постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отверг предположения о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам Гатилова, нет никакой «практической платформы» для таких переговоров. При этом он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, который «делает все возможное» для содействия диалогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как заявил Гатилов, «чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения». Он считает, что сейчас нет «возможности для дипломатических контактов». По его словам, Украина и некоторые страны Запада намерены сейчас «сражаться до последнего украинца», передает ТАСС.
Гатилов обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины «как средство давления на Россию и инструмент изоляции России».
Он заявил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, в связи с чем назвал достигнутую в Стамбуле продуктовую сделку единственным примером, когда организация сыграла «практическую роль», касающуюся посредничества.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Переговоры Путина и Токаева в Сочи завершились
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев завершили переговоры в Сочи, лидеры попрощались на крыльце резиденции.
В ходе встречи Путин и Токаев обсудили все двусторонние вопросы в формате рабочего обеда, передает РИА «Новости».
Также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Рейтинги доверия президенту показали стабильно высокие результаты
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% респондентов, следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2%.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью с июля по август 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян.
Опрос «ФОМнибус» проводился 12-14 августа и охватил 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.
Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.
По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня»
Президент Владимир Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня», следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые:
а) Положение о звании «Мать-героиня»;
б) описание знака особого отличия – ордена «Мать-героиня»;
в) рисунок знака особого отличия – ордена «Мать-героиня»;
г) образец бланка Грамоты о присвоении звания «Мать-героиня», – говорится в указе президента.
В указе говорится, что звание «Мать-героиня» присваивается по достижении десятым ребенком возраста одного года, при наличии в живых остальных детей, за исключением особых случаев.
«Знак особого отличия – орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом и эмалью. Он представляет собой пятилучевую звезду с лучами в виде золотых и родированых штралов», – говорится в описании ордена.
Ранее Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 млн рублей.
Политолог объяснил стабильность высокого уровня доверия россиян к Путину
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«Причины, по которым доверие россиян к Путину остается на постоянно высоких показателях, – это его решения по спецоперации и глубокая вовлеченность главы государства в решение насущных проблем регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее ВЦИОМ сообщил, что на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% опрошенных россиян.
«По ходу спецоперации на Украине президент оперативно принимает сложные решения и это отражается на рейтинге Путина среди россиян. К тому же сама по себе спецоперация как фактор консолидирует российское общество вокруг фигуры главы государства», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Вторым фактором, который поддерживает на высоте уровень популярности президента, Кирьян считает работу Путина по внутриполитической повестке. «Президент регулярно проводит встречи с правительством, с главами ключевых ведомств, с руководителями правоохранительных органов и с Советом безопасности в целом. И позиция, занятая президентом по всем важнейшим и принципиальным вопросам страны, положительно воспринимается населением», – указал он.
При этом, напомнил Кирьян, глава государства активно вовлечен и в региональную тематику, демонстрирует внимание к деталям, к конкретным проблемам тех или иных областей и республик. «Об этом свидетельствуют, в частности, регулярные беседы Путина с главами субъектов РФ», – сказал эксперт, напомнив, что только за последнее время, к примеру, президент пообщался с руководителями Кировской, Владимирской, Ярославской и Тамбовской областей.
В пятницу по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщалось, что уровень одобрения деятельности президента составил 77,8%, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов, в течение всего лета этот показатель колебался в пределах 80% – 81,5%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 52,2%.
Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян.
В Сочи стартовали переговоры Путина и Токаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали встречу в Сочи в пятницу, сообщают информационные агентства.
Встреча проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей, передает ТАСС.
Путин заявил, что намерен обсудить в деловом и дружеском ключе много вопросов повестки дня. Токаев отметил, что настроен «придать динамику» двустороннему сотрудничеству.
Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на неделе, сообщил дипломатический источник. По его словам, ожидается обсуждение ситуации на Запорожской АЭС и украинского кризиса.
«Да, на этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент. Это ситуация на Запорожской АЭС и в целом само урегулирование украинского кризиса. Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», – сказал источник РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги своих переговоров с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове, а также попросить у российского лидера принять конкретные меры для урегулирования ситуации на Запорожской АЭС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию
Стремление молодежи реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам всероссийского форума «Машук».
«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, такая активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки», – приводит ТАСС слова Путина в обращении к участникам всероссийского форума «Машук», которое зачитала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Глава государства также обратил внимание на то, что за прошедшие годы всероссийский форум «Машук» убедительно доказал свою востребованность, «сыграл весомую роль в судьбе участников, по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума».
Президент отметил, что, «конечно, отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный, круглогодичный центр знаний «Машук». «А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в любое другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главная из которых – совершенствование образовательных, информационных, просветительских технологий, гармонизация межкультурного и межнационального диалога в нашей стране», – подчеркнул президент.
Напомним, 15 августа в Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум «Машук», на который собрались участники из России, Донбасса и Запорожья. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года. В 2020 году в период начала пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2022 году форум приобрел статус всероссийского.
Путин указал на позитивное развитие отношений России и Казахстана
Развитие российско-казахстанских отношений проходит в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
«По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», – цитирует Путина ТАСС.
Он напомнил, что в октябре отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.
Глава российского государства отметил, что активно сотрудничают министерства и ведомства двух стран, также активно работает межправкомиссия.
«Министерства иностранных дел [России и Казахстана], министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», – сказал Путин.
«В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», – приводит слова Токаева РИА «Новости».
Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад, через некоторое время стартовали переговоры лидеров двух стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Путин поздравил Кончаловского с 85-летием
Президент Владимир Путин поздравил режиссера, сценариста и продюсера Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем, сообщила пресс-службы Кремля.
«И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как выдающегося режиссера и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца», – говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Президент пожелал Кончаловскому доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.
Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
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В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны, заявив, что Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее интересам.
Путин заявил, что 22 августа в России «отдают дань уважения официальному государственному символу», который «наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость» страны, «утверждает преемственность многих поколений многонационального народа».
«Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды её истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин отметил, что бело-сине-красный флаг «прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы».
Он подчеркнул, что флаг «символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии». По словам президента, «стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа».
Путин указал, что «Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава». «Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», – сказал он.
По словам российского лидера, «государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины». Глава государства отметил, что с 1 сентября «во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна».
Путин выразил уверенность, что «флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину».
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День Государственного флага России отметят во всех регионах праздничными мероприятиями, состоятся концерты, автопробеги, фестивали и акции, улицы оформят в цветах российского триколора, в том числе с помощью граффити, передает ТАСС.
В Крыму накануне Дня флага России установили триколор на одной из высших точек региона – горе Эклизи-Бурун. На вершине также установлены флаги ДНР и ЛНР. В Керчи десятки человек поднимут полотно на гору Митридат в центре города. На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе пройдет патриотическая акция «Флаг Родины», где развернут самую большую в Севастополе копию российского триколора.
Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет праздничный фестиваль «Три цвета российского стяга». В Москве впервые пройдет финал федеральной акции «Россия объединяет». На площади перед Музеем Победы 180 волонтеров и активистов развернут российский флаг, состоящий из 90 частей, 85 из которых приехали из всех субъектов страны, еще пять – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. Всего в Москве запланировано более 60 мероприятий, центральным станет праздничный концерт на Поклонной горе.
В Херсоне в честь Дня флага России прошел праздничный концерт. Поздравить жителей города приехали Дмитрий Харатьян, Родион Газманов, Варвара и другие.
День флага России был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. День российского флага отмечается 22 августа.
Напомним, с 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Кабмин одобрил выделение средств на покупку госсимволов в российские школы.
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