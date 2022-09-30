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Путин назвал надувательством беднейших стран вывоз зерна с Украины в Европу
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Вывоз лишь 5% украинского зерна в беднейшие страны при том, что большую его часть получили европейские государства, – «очередное надувательство», заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
«Вот вывозят сейчас хлеб (зерно) с Украины. Куда он идет?» – передает ТАСС слова Путина, напомнившего, что вывоз был организован «под предлогом обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира». Однако, по словам Путина, «все идет в те же европейские страны», при этом только 5% «ушло в беднейшие страны мира».
«Опять очередное надувательство и прямой обман», – констатировал Путин.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В составе Российской Федерации появились новые субъекты, соответствующий документ подписали Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо.
После подписания прозвучал гимн России. Церемония прошла в пятницу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
В пятницу Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент напомнил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что этот выбор – это неотъемлемое право жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
«Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По словам главы государства, за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история: «Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
«Постановляю: признать суверенитет и независимость Херсонской области», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.
Сообщается, что суверенитет и независимость этих территорий признается в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, с учетом принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН, а также волеизъявления народа Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
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Путин заявил о планах Запада по разжиганию конфликтов в СНГ
Западные страны рассматривают сценарии новых конфликтов в СНГ, а существующие являются результатом развала СССР, заявил президент России Владимир Путин по видеосвязи на встрече с главами разведслужб стран СНГ.
«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной – это, очевидно, результат развала Советского Союза.
«Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заключил российский лидер.
Также в ходе встречи Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность важнейшими условиями развития государств СНГ.
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Путин: Англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям
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Президент России Владимир Путин на церемонии принятия новых регионов в состав России заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям.
«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.
В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
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Избиратели на референдумах в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях произвели однозначный выбор, заявил президент России Владимир Путин.
«Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС.
«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов РФ, потому что это воля миллионов людей», – сказал президент.
«И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию», – заявил глава государства.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе
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Россия сделает все возможное, чтобы привести в чувства горячие головы в западных страх, которые пытаются «закрывать свои дыры» за счет грабежа других государств, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин отметил, что для того, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, Западу нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры, передает ТАСС.
Он указал, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
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Западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все, заявил президент России Владимир Путин.
«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать – по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия», – заявил российский лидер, передает ТАСС.
Страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – приводит слова президента РИА «Новости».
Западные страны готовы разрушать целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу. Западу не нужна Россия, она нужна нам, сказал Путин.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Путин призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
Российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Путин призвал Украину незамедлительно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую она развязала еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров, передает ТАСС.
Президент отметил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.
Ранее сообщалось, что украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры с Россией, в таких условиях Москва делает акцент на продолжении специальной военной операции.
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Путин: США единственные в мире дважды применили ядерное оружие
США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие против другой страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин напомнил, что США стали единственной страной в мире, дважды применившие ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки, тем самым создали прецедент, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей.
Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
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Путин указал Эрдогану на законность референдумов в Донбассе и двух областях
Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с Уставом ООН.
Путин подчеркнул, что референдумы 23–27 сентября о вхождении в состав Российской Федерации прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства.
«Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.
Также Путин выразил Реджепу Эрдогану признательность за вклад Турции в заключение зерновой сделки, но обратил внимание и на необходимость снятия ограничений с российского экспорта продовольствия и удобрений.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам с Украиной и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе.
Также отмечается, что для обеспечения «более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности». Эрдоган заявил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей.
Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Владимир Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле.
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Путин: Россия не стремится к восстановлению Советского Союза
Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно, заявил в пятницу российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
По словам президента, Советского Союза нет, прошлого нет, и России сегодня это уже и не нужно, передает ТАСС.
Путин напомнил, что в 1991 году в Беловежской пуще был развален СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Глава государства подчеркнул, что это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Он добавил, что когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, поставили народы просто перед фактом, «они даже до конца не понимали, что делают и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет».
Также российский лидер указал, что за выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – общая судьба и тысячелетняя история. По его словам, эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не может в нас уничтожить.
Путин подчеркнул, что по этой причине и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее.
Напомним, в пятницу Путин участвует в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
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Путин: Запад готов поставить под удар любую страну
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Запад, проводя политику диктата во всех сферах, создает новые проблемы и кризисы, готов поставить под удар любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и кровавую бойню, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
Путин подчеркнул, что Запад, проводя политику диктата во всех сферах – от международных отношений и экономики до культуры и спорта – не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, передает ТАСС.
«Все это мы уже не раз видели», – подчеркнул глава государства.
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества независимых государств.
Ранее Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России.
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Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны»
Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
«Мы всегда будем помнить героев «Русской весны», тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Донбасса, мученики «Одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои великой России», – сказал Путин.
«И прошу почтить их память минутой молчания», – добавил президент.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Путин: РФ отстроит все разрушенные города и поселки Донбасса, Запорожья и Херсонской области
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Москва будет поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей России, заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов.
Президент заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми средствами, отстроит все разрушенные города и поселки, будет развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения, передает ТАСС.
Он также отметил, что Украина должна с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях, только таким может быть путь к миру. Также Путин отметил, что Запад «сбросил маски» в ситуации на Украине, проявив свое истинное нутро.
В Кремле началась церемония принятия в состав России четырех новых территорий – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.
Ранее Путин заявил об однозначных результатах референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на сайте Кремля.
Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.
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