Путин назвал надувательством беднейших стран вывоз зерна с Украины в Европу

Вывоз лишь 5% украинского зерна в беднейшие страны при том, что большую его часть получили европейские государства, – «очередное надувательство», заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

«Вот вывозят сейчас хлеб (зерно) с Украины. Куда он идет?» – передает ТАСС слова Путина, напомнившего, что вывоз был организован «под предлогом обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира». Однако, по словам Путина, «все идет в те же европейские страны», при этом только 5% «ушло в беднейшие страны мира».

«Опять очередное надувательство и прямой обман», – констатировал Путин.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.