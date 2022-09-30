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Moscow Digital School подготовила исследование рынка труда индустрии GameDev в России и Белоруссии
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Moscow Digital School при участии экспертов рекрутинговой компании Get experts подготовили исследование рынка труда индустрии GameDev в России и Белоруссии.
Анализ, который проведен впервые, отражает данные о соотношении спроса и предложения не только у разработчиков, художников и дизайнеров, но и у юристов, специализирующихся на поддержке разработки и издания игр. В исследовании были использованы данные полученные с 1 апреля по 19 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1123 специалиста, стаж работы которых превышает пять лет, а в портфолио присутствует опыт создания игр с нуля, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Среди юристов опрошены преимущественно сотрудники международных и российских юридических фирм, уровня Senior Associate и выше, работающих в практиках интеллектуальной собственности и информационных технологий с опытом работы больше восьми лет. В исследовании приведен средний совокупный доход специалистов за шесть месяцев: он включает в себя как оклад, так и бонусную часть вознаграждения.
Средняя заработная плата у разработчиков выше, чем у других специалистов, но при этом максимальный доход по художественным ролям (Motion Designer, Game Designer, Animator и др.) превышает зарплату разработчиков, что связано с небольшим количеством профессионалов на рынке. Например, в Москве и области у старших специалистов по направлению Game Developer C++ максимальная зарплата составляет 485 тыс. рублей, в других регионах - 460 тыс. рублей, в Белоруссии – 421 тыс. рублей. А у Motion Designer – 650 тыс. рублей, 500 тыс. рублей и 372 тыс. рублей для Москвы/МО, других регионов и Белоруссии соответственно.
Соискатель на должность Game Producer в среднем может рассчитывать на 513 тыс. рублей в Москве и МО, 420 тыс. рублей в других регионах России и на 427 тыс. рублей в Белоруссии. Профессионал Animator может претендовать на максимальную зарплату в 350 тыс. рублей в Москве и МО, 330 тыс. рублей в других регионах России.
Развитие рынка GameDev в России и Белоруссии влечет за собой острую потребность в квалифицированных юристах, которые специализируются на поддержке игровой индустрии.
Как отмечает гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров, сейчас наблюдается нехватка специалистов с достаточным уровнем экспертизы. На замещение одной вакансии требуется более двух месяцев.
Платить юристам по GameDev готовы порядка 493 тыс. рублей в Москве и области, 216 тыс. рублей в других регионах РФ. При этом максимальные оклады специалистов составляют 550 тыс. рублей в столице и 300 тыс. по стране. «Юристам в игровой индустрии кроме знаний права необходимо понимание специфики разработки видеоигр как с точки зрения интеллектуальной собственности, так и с точки зрения процессов и создаваемого контента», – говорит Захаров. Результаты исследования показывают, что особые требования к экспертизе поднимают планку вознаграждения специалистов – она гораздо выше среднего уровня зарплатных ожиданий в других отраслях права.
У «Турецкого потока» досрочно отозвали экспортную лицензию
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Досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море.
Из-за санкций ЕС 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ идет для потребителей в Турции и европейских странах, сообщает сама компания, передает ТАСС.
При этом поставки по трубе не пострадают, заверяет компания и сообщает, что уже подала заявку на возобновление лицензии, поскольку важна для энергетической безопасности Европы.
Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков».
Посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.
Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».
Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».
Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств–членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо в начале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
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Игорь Скляр назвал свою военно-учетную специальность неподходящей для СВО
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Народный артист России, актер театра и кино Игорь Скляр заявил, что не может быть мобилизован из-за возраста для участия в спецоперации на Украине.
Скляр заявил, что ему прислали ссылку на список, где значатся 50 человек разных артистов от Шуры до Машкова, которые якобы должны быть мобилизованы. По его словам, он вряд ли попадает под мобилизацию, поскольку ему 64 года, а военно-учетной специальности «кавалерист» в войсках уже нет, передает «Говорит Москва».
Ранее Игорь Скляр, говоря о ситуации на Украине, напомнил, что за восемь лет в Донбассе погибли тысячи людей.
Он подчеркнул, что доверяет президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и начальнику Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерию Герасимову. «Россия сегодня пошла защищать саму себя, вынужденно, по-взрослому. Как говорится, «делай что должно, и будь что будет!» – заявлял артист.
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Минобороны поставило задачи мобилизованным на освобожденных территориях
Мобилизованных россиян планируется отправить в зону специальной военной операции, где они займутся контролем освобожденных территорий, заявили в Минобороны России.
Укомплектованные мобилизованными подразделения после проведения боевого слаживания начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Также они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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«Известия»: Пугачева уехала из России без обратного билета
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Советская и российская певица Алла Пугачева якобы покинула территорию России в четверг, сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Пугачева якобы отправилась из Москвы в Тель-Авив, сообщил собеседник «Известий»
По предварительным данным, она покинула страну вместе с детьми, у нее нет обратного билета.
Ранее Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Хасидов отказались обслуживать на заправке на западной Украине
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У города Яворов во Львовской области Украины отказались обслуживать хасидов на автозаправочной станции, сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
Происшествие случилось в четверг, возле автомобильной заправочной станции, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление организации. По ее данным, на Украине на заправках «ОККО» отказывают в обслуживании хасидам.
Инцидент произошел в четверг на АЗС «ОККО» возле города Яворов во Львовской области. На видео видно, что хасидов даже не пускают в помещение. «Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно закону «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», - говорится в заявлении ОЕОУ.
В недалеком прошлом украинские власти неоднократно обвиняли в притеснении национальных меньшинств на территории страны. В 2018 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров. После высказывания глава венгерского МИД был внесен в базу «Миротворец». Сийярто говорил, что политика Киева в отношении венгров Закарпатья «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».
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Россия раскритиковала Францию в СБ ООН за «Северные потоки»
Россия разочарована тем, что Франция, которая сейчас председательствует в СБ ООН, отказалась проводить заседание Совбеза по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» 29 сентября и назначила его на 30 сентября, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский выразил недоумение по поводу того, что Франция отказалась удовлетворить срочный запрос России. В результате члены СБ ООН должны были обсуждать августовский доклад гендиректора ОЗХО, который, как подчеркнул Полянский, не имеет никакой срочности, а не аварии, угрожающие энергобезопасности целого континента. Франция приняла решение запланировать заседание на 30 сентября, сославшись на загруженность графика, передает ТАСС.
Напомним, Россия решила созвать Совбез ООН из-за инцидентов на «Северных потоках». В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1». Страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
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Донецкий депутат Бердичевский рассказал о ситуации в Красном Лимане
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ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий, рассказал газете ВГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Однако он уверен, что союзные войска в силах этому воспрепятствовать в случае ввода резервов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным и предрек скорый перелом.
«В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт. Это должно показать Западу, что они в состоянии вести контрнаступление и забирать территории назад», – предположил собеседник.
«Наши, конечно, справятся с этим натиском. Но без подкрепления очень тяжело. Сегодня мы ожидаем серьезное увеличение нашей группировки на этом направлении. Должны быть введены резервы. Вероятнее всего, мы отбросим противника. Для них в любом случае закончится это очень плохо», – уверен он.
В целом, заметил Бердичевский, помимо Красного Лимана сейчас сложно назвать наиболее сложные участки в Донецкой народной республике. «По сути, тяжело идут дела по всей линии боевого соприкосновения. И сегодня для нас крайне важно получить подкрепление», – заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Он отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления.
Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на Угледарском направлении, но указал, что на некоторых участках там наблюдается продвижение союзных сил. Одно из успешных направлений, по словам Пушилина, – Пески, передает ТАСС.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал ситуацию в районе Красного Лимана «критической».
«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру по факту находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана», – пишет он.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Названа дата окончания выхода газа из «Северных потоков»
Утечки на газопроводе «Северный поток» остановятся 3 октября, сейчас же доступ к участку ограничен, заявил представитель оператора Nord Stream AG.
На данный момент еще не произведена оценка ущерба, а потому прогнозы по этому вопросу дать невозможно, сказал представитель оператора в беседе с Reuters, передает ТАСС.
Оценку можно будет произвести тогда, когда удастся приблизиться к району аварии, но сейчас пока еще доступ туда ограничен. Кроме того, есть вероятность полного выхода газа из трубопровода именно к понедельнику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом.
Страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Пушилин предсказал скорый перелом на самом сложном направлении боев в ДНР
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Краснолиманское направление боев остается самым сложным, но вскоре союзным силам удастся переломить ситуацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что сейчас союзные силы удерживают ситуацию, перелома можно ожидать с учетом приходящего подкрепления. Также глава ДНР признал тяжелую обстановку на угледарском направлении, но указал, что на нем на некоторых участках наблюдается продвижение союзных сил. Также он сообщил, что одно из успешных направлений – Пески, передает ТАСС.
Глава ДНР подчеркнул, что после того, как республика войдет в состав России, «граница в привычном режиме исчезнет», хотя могут сохраниться проверочные мероприятия, связанные с перевозкой запрещенных предметов, в первую очередь оружия. Пушилин также призвал жителей региона активно принимать участие в кадровых конкурсах «Лидеры возрождения».
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Глава российского государства Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».
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Посол Украины Маркарова объяснила правила применения оружия США против России
Запрет Вашингтона на использование американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В связи с соглашением Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России, Маркарову спросили, касается ли это всего американского оружия, которое получает Киев. Маркарова ответила, что речь идет именно о HIMARS, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
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Испания присоединилась к иску Украины против России
Посольство Испании в Гааге передало в Международный суд ООН декларацию о вступлении в дело, инициированное Украиной против России по обвинениям в связи с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида, сообщил МИД королевства.
Испания заявила, что присоединяется к другим государствам, которые представили свои декларации. Испания считает, что Международный суд ООН обладает соответствующей юрисдикцией, передает ТАСС.
26 февраля Украина подала иск, в котором утверждает, что в Донбассе не было геноцида, который стал одной из причин проведения Россией специальной военной операции. Киев требует признать, что у России нет законных оснований для СВО. Киев также обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
16 марта Международный суд ООН потребовал от России немедленно приостановить проведение спецоперации. Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев «злоупотребил юрисдикцией» суда.
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Путин рассказал о процессе формирования справедливого мироустройства
Однополярная гегемония неумолимо рушится, идет формирование более справедливого мироустройства, но Запад не хочет мириться с этим, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.
«На наших глазах идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все, из этого вытекающее, мы видим», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что попытки создания однополярного мира неприемлемы для большинства стран.
Посольство России ответило на публикацию Newsweek о возможном ударе по Кремлю
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Посольство в Вашингтоне прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству, выразив надежду, что «это чей-то бред».
В посольстве выразили надежду, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, так как в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики, передает РИА «Новости».
Кроме того, в дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.
Специалисты подчеркнули, что рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам, так как любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
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Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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