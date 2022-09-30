Moscow Digital School подготовила исследование рынка труда индустрии GameDev в России и Белоруссии

Moscow Digital School при участии экспертов рекрутинговой компании Get experts подготовили исследование рынка труда индустрии GameDev в России и Белоруссии.

Анализ, который проведен впервые, отражает данные о соотношении спроса и предложения не только у разработчиков, художников и дизайнеров, но и у юристов, специализирующихся на поддержке разработки и издания игр. В исследовании были использованы данные полученные с 1 апреля по 19 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1123 специалиста, стаж работы которых превышает пять лет, а в портфолио присутствует опыт создания игр с нуля, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Среди юристов опрошены преимущественно сотрудники международных и российских юридических фирм, уровня Senior Associate и выше, работающих в практиках интеллектуальной собственности и информационных технологий с опытом работы больше восьми лет. В исследовании приведен средний совокупный доход специалистов за шесть месяцев: он включает в себя как оклад, так и бонусную часть вознаграждения.

Средняя заработная плата у разработчиков выше, чем у других специалистов, но при этом максимальный доход по художественным ролям (Motion Designer, Game Designer, Animator и др.) превышает зарплату разработчиков, что связано с небольшим количеством профессионалов на рынке. Например, в Москве и области у старших специалистов по направлению Game Developer C++ максимальная зарплата составляет 485 тыс. рублей, в других регионах - 460 тыс. рублей, в Белоруссии – 421 тыс. рублей. А у Motion Designer – 650 тыс. рублей, 500 тыс. рублей и 372 тыс. рублей для Москвы/МО, других регионов и Белоруссии соответственно.

Соискатель на должность Game Producer в среднем может рассчитывать на 513 тыс. рублей в Москве и МО, 420 тыс. рублей в других регионах России и на 427 тыс. рублей в Белоруссии. Профессионал Animator может претендовать на максимальную зарплату в 350 тыс. рублей в Москве и МО, 330 тыс. рублей в других регионах России.

Развитие рынка GameDev в России и Белоруссии влечет за собой острую потребность в квалифицированных юристах, которые специализируются на поддержке игровой индустрии.

Как отмечает гендиректор Moscow Digital School Дмитрий Захаров, сейчас наблюдается нехватка специалистов с достаточным уровнем экспертизы. На замещение одной вакансии требуется более двух месяцев.

Платить юристам по GameDev готовы порядка 493 тыс. рублей в Москве и области, 216 тыс. рублей в других регионах РФ. При этом максимальные оклады специалистов составляют 550 тыс. рублей в столице и 300 тыс. по стране. «Юристам в игровой индустрии кроме знаний права необходимо понимание специфики разработки видеоигр как с точки зрения интеллектуальной собственности, так и с точки зрения процессов и создаваемого контента», – говорит Захаров. Результаты исследования показывают, что особые требования к экспертизе поднимают планку вознаграждения специалистов – она гораздо выше среднего уровня зарплатных ожиданий в других отраслях права.