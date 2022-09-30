Пасечник назвал 30 сентября волнительным и знаковым днем

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что регион станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России. Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле.

Пасечник заявил, что 30 сентября станет для него как главы ЛНР самым волнительным и знаковым днем. «По сути, считанные часы отделяют нас от судьбоносного момента, когда республика станет частью могучей, великой России», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что за воссоединение с Россией выступило большинство жителей ЛНР. Сам Пасечник «с большой радостью и трепетом в сердце» подписал соответствующий документ. Возвращение в состав России, по его словам, откроет новые перспективы сотрудничества для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом Пасечник признал, что предстоит немало работы.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Глава российского государства Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу «в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий», будет «объемное выступление президента Путина на этом мероприятии».

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