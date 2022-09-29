Захарова предупредила о провокации Украины в Изюме по сценарию Бучи

Власти Украины пытаются повторить в Изюме Харьковской области тот же сценарий с провокациями о якобы преступлениях российских военных, что и в Буче под Киевом, но это не получается из-за огромного количества нестыковок, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«После перегруппировки союзных сил в Харьковской области режим [президента Украины Владимира] Зеленского всячески пытается повторить в этом городе сценарий Бучи, который они пытались написать сами путем искусственной фабрикации свидетельств якобы преступлений российских военных», – передает ТАСС слова Захаровой.

«Но не получается создать даже то, что придумали в Буче, – подчеркнула она. – Такое количество нестыковок, что невозможно эту тему больше раскручивать».

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области развиваются по тому же сценарию, как и в Буче.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добиться в Изюме как можно большего числа жертв, чтобы потом создать соответствующую картинку в западных СМИ. В ряде городов Харьковской области провели эвакуацию населения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев готовит новую провокацию – на этот раз под Изюмом.