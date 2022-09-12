Украина готовит в Харьковской области новую провокацию против России

На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.

Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в понедельник: в занятых ВСУ населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук «наемники ездят и расстреливают людей, и все это снимают на камеру». «Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», – цитирует РИА «Новости» слова Ганчева в эфире телеканала «Россия 24». По оценке харьковского руководителя, большая часть региона захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.

В пользу слов Ганчева свидетельствует заявление офиса генпрокурора Украины. Украинские силовики утверждают, что якобы после ухода российских войск из села Железнодорожное в Харьковской области украинские правоохранители обнаружили тела четырех местных жителей со следами пыток. Следствие уже предварительно возложило вину на российских военных. Депутат украинского органа власти Изюма – городского совета Максим Стрельников объявил, что в городе во время пребывания там российских военных якобы погибли более одной тысячи мирных жителей, сообщило в понедельник украинское издание «Страна».

Военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя появившиеся видео, на которых предположительно жители Харьковщины встречают ВСУ украинскими флагами, призвал не осуждать этих людей. «Не надо на них злиться, стоит понимать, что им может грозить смерть от ВСУшников, которые захотят устроить вторую Бучу», – написал Подоляка в своем Telegram-канале. Напомним, что в начале апреля западные и украинские СМИ и политики, начиная с Владимира Зеленского, распространили фейк о массовых убийствах мирных жителей, якобы совершенных российскими военными в городе Буче Киевской области. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

Нечто похожее происходит и сейчас. Как сообщил в понедельник канал Euronews, в «освобожденных» ВСУ селах Харьковской области побывала съемочная группа итальянского телевидения. «Неназванный украинский прокурор утверждает, что российские военные оставили за собой доказательства военных преступлений, – говорится в сообщении Euronews. – Полиция расследует случаи гибели мирных жителей, а оставшиеся в живых заявляют, что подвергались пыткам».

«Если Киев сейчас пойдет на повторение провокации по аналогии с Бучей, то как бы топорно эта провокация ни была проведена, Запад не примет доводы и доказательства Москвы в свою защиту, – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. –

Европейские политики также будут приезжать туда, ужасаться на камеру и уезжать.

Тем самым, по задумке Запада, как бы усиливать своим присутствием «доказательственную базу» на месте режиссированных «зверств российской армии».

Показательно, что (судя по записям в Twitter) в Харьковской области, в районе Изюма как минимум с минувших выходных находится Бернар-Анри Леви – французский идеолог «ястребиного» глобализма, вдохновитель западной агрессии против Югославии, Ливии и Сирии. В понедельник утром Леви опубликовал свое фото с бойцами ВСУ близ Харькова. Отметим, что Леви за этот год уже не в первый раз наносит визиты на Украину. Известна его поездка в марте в Одессу. Но, как в апреле указывала Дарья Дугина, позже киевские власти отвезли французского глобалиста и в Бучу. Леви принял активное участие в раскрутке обвинений России в «убийствах мирных граждан».

«Западных политиков, приезжавших на Украину, киевские власти вывозили в города Буча и Ирпень и их окрестности. Помимо прочего, демонстрировали сильные разрушения, якобы причиненные российской артиллерией, – напомнил о технологии провокации политолог Владимир Корнилов. – Правда, принимающая сторона не акцентировала внимание на том, что в момент так называемой оккупации эти города были под контролем ВС РФ – и российские военные, соответственно, никак не могли обстреливать те же города».

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Под давлением фактов западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, якобы причиненных российскими военными (как утверждал Киев), а от артиллерийских снарядов, используемых ВСУ. На это в мае указывал постпред России при ООН Василий Небензя. Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке рассказал, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии. Показания, которые указывают на то, что произошедшее было срежиссированной Киевом провокацией, дал и пленный британский наемник. Но это не мешало украинской пропаганде продолжать, в том числе через Сеть, раскручивать фейк о «массовых убийствах в Буче». В информационную кампанию пытались втянуть даже папу Римского.

Сейчас, когда Киев вполне может пойти на повторение испытанной лжи, надо предостеречь местных жителей от попыток или развенчать ложь западных постановщиков провокаций, заметила Шеслер. Остерегаться следует даже тем, кто, наоборот, захочет посотрудничать с режиссерами фейков, добавила она. «Первых не оставят в живых по понятным причинам, вторых – чтобы не оставлять свидетелей. Так что России тут не стоит ждать доказательств в защиту своей позиции», – констатирует собеседница.

Корнилов также напомнил: украинские власти официально на уровне глав ведомств озвучивали прямые угрозы «коллаборантам» о том, что они будут преследоваться, что их ждет суровая кара по законам военного времени. «А затем они эти трупы представят, как будто это «жертвы российских оккупантов». Это обкатанный еще в Буче сценарий. Россия же, вероятно, будет указывать, что так же, как и в Буче, в Харьковской области не было трупов на улицах, когда оттуда уходили российские военные. Этому есть масса видеоподтверждений, но Запад все равно поверит в киевский нарратив», – прогнозирует эксперт.

Как нашим соотечественникам выжить на Харьковщине

«Ситуация трагична для всех, кто сейчас оказался в Харьковской области под украинской оккупацией, – отметила Шеслер. – Карательные отряды будут хватать всех, кто подавал заявление на получение российского паспорта, кто записывал детей в школы на обучение по российским программам. Учителя, которые дали согласие работать в школах, также под большой угрозой».

«Все, кто не успел уехать из Харьковской области, сейчас в опасности. Кто-то из них затаился, кто-то уехал к родственникам, но основная масса, конечно, сидит дома и ждет своей участи. Это относится и к большому числу моих знакомых – к ним уже приходили сотрудники СБУ с обысками», – рассказал Корнилов.

«Купянск и Великий Бурлук – это маленькие населенные пункты, все живут друг у друга на виду. В каждом населенном пункте все друг друга знают и помнят: кто был за Украину, а кто за Россию. Поэтому то, что там происходит, – это гражданская война. Все видели, кто общался с русскими, кто им радовался, кто участвовал в каких-то мероприятиях. Люди, которые на стороне Украины, придут в СБУ и все расскажут», – уверен бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По его словам,

на домах сторонников России уже рисуют букву Z – знак того, что «здесь живет коллаборант».

«Об этом мне пишут в личку люди, у которых родственники в Харькове. Поэтому в этой ситуации советовать что-то сложно, ведь бросить все и бежать непросто – там повсюду военные посты», – добавил он.

Опыт Николаева и Одессы показывает, что в этих близких к зоне СВО городах украинские силовики задерживали людей на улицах, напомнила Шеслер. «Проверяли контактную базу в телефонах, Telegram-каналы, на которые подписан человек. При малейшем подозрении задерживали», – подчеркивает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Шеслер советует соотечественникам, оказавшимся в районах, занятых ВСУ, избавляться от SIM-карт или удалять все контакты российских военных, сотрудников волонтерских организаций.

«Оптимальный вариант поведения для местных жителей – уехать. В другой регион, в Европу, по возможности – в Россию, получить статус беженца. Тем же, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Другого выхода нет», – подчеркивает Шеслер.