Украина готовит в Харьковской области новую провокацию против России

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12 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
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Европа испугалась потолка цен на газ из России

Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ REUTERS/David W Cerny
Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.  Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной

Идти в атаку требует мужества. Иногда его хватает не всем, и тогда могут помочь заградотряды Валерий Суходольский/РИА Новости
В истории Великой Отечественной вряд ли найдется более клишированный образ, чем у заградотрядов. Современное кино и литература изображают их бойцов злодеями, целившимися из пулеметов в спины наступавших красноармейцев и расстреливавших отступавших без жалости. Опубликованные документы развенчивают мифы и рассказывают, как на самом деле действовали заградотряды. Подробности...
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Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Энергосистема Украины продемонстрировала низкий запас прочности president.gov.ua
Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время. Что могло стать причиной масштабного блэкаута, может ли он повториться вновь и как обвалы украинских энергосетей могут сказаться на ходе спецоперации? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...
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Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...
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Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Кремль более не доверяет западным подписям и считает какие-то сущностные переговоры бессмысленными. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не добьется победы в специальной военной операции – или же не добьется существенного перелома. Подробности...
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Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Украина готовит в Харьковской области новую провокацию против России

    Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население
    		   12 сентября 2022, 22:44
    Фото: State Security Service of Ukraine/REUTERS
    Текст: Олеся Отрокова,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Алена Задорожная

    На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.

    Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в понедельник: в занятых ВСУ населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук «наемники ездят и расстреливают людей, и все это снимают на камеру». «Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», – цитирует РИА «Новости» слова Ганчева в эфире телеканала «Россия 24». По оценке харьковского руководителя, большая часть региона захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.

    В пользу слов Ганчева свидетельствует заявление офиса генпрокурора Украины. Украинские силовики утверждают, что якобы после ухода российских войск из села Железнодорожное в Харьковской области украинские правоохранители обнаружили тела четырех местных жителей со следами пыток. Следствие уже предварительно возложило вину на российских военных. Депутат украинского органа власти Изюма – городского совета Максим Стрельников объявил, что в городе во время пребывания там российских военных якобы погибли более одной тысячи мирных жителей, сообщило в понедельник украинское издание «Страна».

    Военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя появившиеся видео, на которых предположительно жители Харьковщины встречают ВСУ украинскими флагами, призвал не осуждать этих людей. «Не надо на них злиться, стоит понимать, что им может грозить смерть от ВСУшников, которые захотят устроить вторую Бучу», – написал Подоляка в своем Telegram-канале. Напомним, что в начале апреля западные и украинские СМИ и политики, начиная с Владимира Зеленского, распространили фейк о массовых убийствах мирных жителей, якобы совершенных российскими военными в городе Буче Киевской области. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

    Нечто похожее происходит и сейчас. Как сообщил в понедельник канал Euronews, в «освобожденных» ВСУ селах Харьковской области побывала съемочная группа итальянского телевидения. «Неназванный украинский прокурор утверждает, что российские военные оставили за собой доказательства военных преступлений, – говорится в сообщении Euronews. – Полиция расследует случаи гибели мирных жителей, а оставшиеся в живых заявляют, что подвергались пыткам».

    «Если Киев сейчас пойдет на повторение провокации по аналогии с Бучей, то как бы топорно эта провокация ни была проведена, Запад не примет доводы и доказательства Москвы в свою защиту, – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. –

    Европейские политики также будут приезжать туда, ужасаться на камеру и уезжать.

    Тем самым, по задумке Запада, как бы усиливать своим присутствием «доказательственную базу» на месте режиссированных «зверств российской армии».

    Показательно, что (судя по записям в Twitter) в Харьковской области, в районе Изюма как минимум с минувших выходных находится Бернар-Анри Леви – французский идеолог «ястребиного» глобализма, вдохновитель западной агрессии против Югославии, Ливии и Сирии. В понедельник утром Леви опубликовал свое фото с бойцами ВСУ близ Харькова. Отметим, что Леви за этот год уже не в первый раз наносит визиты на Украину. Известна его поездка в марте в Одессу. Но, как в апреле указывала Дарья Дугина, позже киевские власти отвезли французского глобалиста и в Бучу. Леви принял активное участие в раскрутке обвинений России в «убийствах мирных граждан».

    «Западных политиков, приезжавших на Украину, киевские власти вывозили в города Буча и Ирпень и их окрестности. Помимо прочего, демонстрировали сильные разрушения, якобы причиненные российской артиллерией, – напомнил о технологии провокации политолог Владимир Корнилов. – Правда, принимающая сторона не акцентировала внимание на том, что в момент так называемой оккупации эти города были под контролем ВС РФ – и российские военные, соответственно, никак не могли обстреливать те же города».

    Под давлением фактов западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, якобы причиненных российскими военными (как утверждал Киев), а от артиллерийских снарядов, используемых ВСУ. На это в мае указывал постпред России при ООН Василий Небензя. Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке рассказал, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии. Показания, которые указывают на то, что произошедшее было срежиссированной Киевом провокацией, дал и пленный британский наемник. Но это не мешало украинской пропаганде продолжать, в том числе через Сеть, раскручивать фейк о «массовых убийствах в Буче». В информационную кампанию пытались втянуть даже папу Римского.  

    Сейчас, когда Киев вполне может пойти на повторение испытанной лжи, надо предостеречь местных жителей от попыток или развенчать ложь западных постановщиков провокаций, заметила Шеслер. Остерегаться следует даже тем, кто, наоборот, захочет посотрудничать с режиссерами фейков, добавила она. «Первых не оставят в живых по понятным причинам, вторых – чтобы не оставлять свидетелей. Так что России тут не стоит ждать доказательств в защиту своей позиции», – констатирует собеседница.

    Корнилов также напомнил: украинские власти официально на уровне глав ведомств озвучивали прямые угрозы «коллаборантам» о том, что они будут преследоваться, что их ждет суровая кара по законам военного времени. «А затем они эти трупы представят, как будто это «жертвы российских оккупантов». Это обкатанный еще в Буче сценарий. Россия же, вероятно, будет указывать, что так же, как и в Буче, в Харьковской области не было трупов на улицах, когда оттуда уходили российские военные. Этому есть масса видеоподтверждений, но Запад все равно поверит в киевский нарратив», – прогнозирует эксперт.

    Как нашим соотечественникам выжить на Харьковщине

    «Ситуация трагична для всех, кто сейчас оказался в Харьковской области под украинской оккупацией, – отметила Шеслер. – Карательные отряды будут хватать всех, кто подавал заявление на получение российского паспорта, кто записывал детей в школы на обучение по российским программам. Учителя, которые дали согласие работать в школах, также под большой угрозой».

    «Все, кто не успел уехать из Харьковской области, сейчас в опасности. Кто-то из них затаился, кто-то уехал к родственникам, но основная масса, конечно, сидит дома и ждет своей участи. Это относится и к большому числу моих знакомых – к ним уже приходили сотрудники СБУ с обысками», – рассказал Корнилов.

    «Купянск и Великий Бурлук – это маленькие населенные пункты, все живут друг у друга на виду. В каждом населенном пункте все друг друга знают и помнят: кто был за Украину, а кто за Россию. Поэтому то, что там происходит, – это гражданская война. Все видели, кто общался с русскими, кто им радовался, кто участвовал в каких-то мероприятиях. Люди, которые на стороне Украины, придут в СБУ и все расскажут», – уверен бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. По его словам,

    на домах сторонников России уже рисуют букву Z – знак того, что «здесь живет коллаборант».

    «Об этом мне пишут в личку люди, у которых родственники в Харькове. Поэтому в этой ситуации советовать что-то сложно, ведь бросить все и бежать непросто – там повсюду военные посты», – добавил он.

    Опыт Николаева и Одессы показывает, что в этих близких к зоне СВО городах украинские силовики задерживали людей на улицах, напомнила Шеслер. «Проверяли контактную базу в телефонах, Telegram-каналы, на которые подписан человек. При малейшем подозрении задерживали», – подчеркивает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. Шеслер советует соотечественникам, оказавшимся в районах, занятых ВСУ, избавляться от SIM-карт или удалять все контакты российских военных, сотрудников волонтерских организаций.

    «Оптимальный вариант поведения для местных жителей – уехать. В другой регион, в Европу, по возможности – в Россию, получить статус беженца. Тем же, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Другого выхода нет», – подчеркивает Шеслер.


     
     
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