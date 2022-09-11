В ДНР оценили риски новой атаки ВСУ под Угледаром

«Наша армия активно к готовится к атакам ВСУ. На позициях уже стоят самые мотивированные подразделения», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске украинских подразделений под Угледар.

«Есть информация о том, что сейчас ведется активная переброска украинских подразделений под Угледар. Кроме того, ВСУ со своей стороны начали разминировать минные поля. Это своего рода подтверждение того, что они готовят атаку на этом направлении», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Мы, в свою очередь, уже готовимся к боям. Там у нас сейчас стоят самые мотивированные подразделения – бригада «Восток» и Шахтерская дивизия. Также ожидается поддержка российских ВКС и подразделений. Есть все шансы максимально эффективно отразить эту атаку», – добавил собеседник.

Помимо этого, в ДНР наблюдается усиление ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. «В целом, с разной интенсивностью они длятся на протяжении восьми лет. Атаки совершаются, в том числе, по фильтрационным станциям и подстанциям, отвечающим за подачу воды в республике. В связи с этим, у нас есть определенные алгоритмы, позволяющие минимизировать проблемы. И сегодняшняя ситуация – не исключение», – заключил Бердичевский.

В воскресенье командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о прибытии украинских эшелонов и личным составом и техникой для участия в боях в республике.

«В Покровское в 50 километрах от Донецка прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», – написал он в своем Telegram-канале.

Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. «Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта», – добавил он.

Ранее командир бригады говорил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. В свою очередь ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил, что ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром.

Напомним, подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое 7 апреля.

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