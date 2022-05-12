Французский волонтер: Трупы в Бучу украинцы привезли для фотосессии

Побывавший на Украине французский медик-волонтер Адриен Боке заявил в интервью Sud Radio, что трупы в Бучу привезли специально для фотосессии.

«Это точно постановка. Правда, там были трупы, но были трупы, которые привезли специально для фотосессии», – сказал он.

По словам Боке, о ситуации на Украине в Европе говорят те, кто не знает, что там реально происходит. Кроме того, француз отметил, что Запад поставляет оружие неонацистам.

«У них (азовцев) нацистская символика. Об этом не говорят, но достаточно просто посмотреть: это прежняя символика СС, которую можно встретить по всей Украине. Я работал с этими людьми. Вы знаете, о чем они говорили при мне? Они смеялись, говоря, что если столкнутся там с евреями или темнокожими, то снимут с них кожу и разрежут их на куски», – сказал медик.

Он также рассказал, что видел, как украинские боевики издевались над пленными россиянами, стреляя безоружным по коленям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.