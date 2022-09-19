Кремль сравнил провокацию Киева в Изюме с Бучей

Обвинения в адрес России в якобы совершении военных преступлений в Харьковской области развиваются по тому же сценарию, как и в Буче, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал эти сообщения враньем.

«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории», – приводит его слова ТАСС. Так Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о якобы совершенных Россией военных преступлениях на северо-востоке Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что в Изюме Харьковской области якобы обнаружено массовое захоронение, и пообещал привезти туда представителей иностранных СМИ.

Аналогичная ситуация весной произошла в Киевской области, когда украинские власти и западные СМИ стали бездоказательно обвинять российских военных в якобы массовых убийствах мирных жителей в Буче. В Минобороны России подчеркивали, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что армия России не имеет отношения к событиям в Буче. При этом, отмечал он, Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались добиться в Изюме как можно большего числа жертв, чтобы потом создать соответствующую картинку в западных СМИ. В ряде городов Харьковской области провели эвакуацию населения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев готовит новую провокацию – на этот раз под Изюмом.