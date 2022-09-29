Читатели FT назвали санкции против России «налогом на граждан ЕС»

Возможность установления лимита цен на российский газ очень опасна для экономики, считают читатели газеты Financial Times.

Комментаторы сошлись во мнении о том, что подобные ограничения не просто не достигнут заявленной западными политиками цели, но и навредят мировому рынку, сообщает РИА «Новости».

«Я поражаюсь, насколько тупые у нас политики. Неужели никто не посещал хотя бы базовых курсов по экономике? Что они предпримут дальше? Потребуют от России добывать больше нефти и газа и будут настаивать, чтобы Россия продавала их ЕС? В Европе будет холодная, холодная, холодная зима», – посетовал пользователь с ником George Washington.

«И снова ограничение цен не имеет никакого смысла, если две самые густонаселенные страны мира не принимают участия в их соблюдении. Должно наступить время, когда эти политики поймут, что выход из этого тупика – двустороннее общение, а не новые санкции. Я сомневаюсь, что Мелони или Орбан поддержат этот новый пакет санкций, поскольку экономический ущерб, который будет нанесен их экономикам, перевешивает», – считает Dominica767.

«Санкции разрушили экономику ЕС и Великобритании, Банку Англии пришлось сегодня скупать государственные облигации, чтобы избежать катастрофы финансовой стабильности, несмотря на то, что Трасс заявила, что при ней такого никогда не случится», – пожаловался Steve McM.

«Санкции потеряли свою силу. Они не вредят России, как ожидалось. Усиливать их – это рецепт провала. Это просто налог на европейского потребителя и почва для инфляции», – написал Econ.

Напомним, предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС. 9 сентября министры не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Многие страны Европы не побоялись выступить против этой идеи: Австрия, Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Поддержку предложению установить лимит оказывает Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.