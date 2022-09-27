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Украинские командиры заявили о бесполезности HIMARS на направлении Артемовска
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Украинские командиры признают, что поставляемые США РСЗО HIMARS не оказывают существенного влияния против союзных сил на направлении города Артемовска (Бахмута), пишет New York Times.
«Украинские командиры в Бахмуте недавно сказали, что даже присутствие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогли особо ослабить российские цепочки снабжения. Это заметное изменение с летних заявлений украинских командиров, когда оружие было доставлено», – передает РИА «Новости» текст материала издания.
В украинских войсках, в частности, предполагают, что российские силы адаптировались к украинским ударам из РСЗО и лучше рассредотачивают свои склады вооружений.
Издание также подчеркнуло, что союзные силы в последнее время продвигаются на этом направлении.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
До этого взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Запад придумал «наказание» для России за «ядерный удар» по Украине
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Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – приводит РИА «Новости» текст статьи FT.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором».
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
Канцлера Германии Шольца вывели из себя слова главы МИД Украины
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Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет американская газета The New York Times.
«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Кроме того, Шольц эмоционально отреагировал на вопрос, почему Германия не будет тратить 2% ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет, отмечается в статье. «Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно», – ответил политик.
Ранее глава МИД Украины Кулеба написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что получает разочаровывающие сигналы из Германии, касающиеся вопроса поставок танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет «ни единого рационального аргумента» в пользу того, что это оружие нельзя поставлять, и спросил, чего боится Берлин. Кулеба обещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева.
Между тем Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки. В США в ответ заявили, что сомневаются в способности украинских военных заправить американские танки.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. В Кремле подчеркивали, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
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Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.
«А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.
Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Бизнесмен Пригожин рассказал о создании группы «Вагнер»
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Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», – говорится в комментарии Пригожина, опубликованном на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
Он добавил, что сам полетел на один из полигонов, где почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли помочь. «С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», – говорится в сообщении.
Пригожин отметил, что после этого восемь лет многие пытались найти компромат на группу «Вагнер», при этом сами участники группы умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении.
«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки», – добавил он.
Пригожин подчеркнул, что «эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть».
«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», – заключил Пригожин.
В середине сентября Пригожин прокомментировал сообщение об отправке заключенных для участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что на месте заключенного мечтал бы оказаться в рядах военнослужащих России, имея возможность искупить долг перед Родиной.
Американист Межуев объяснил заявления США о последствиях применения ядерного оружия на Украине
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«Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс, отказываются принуждать Киев к переговорам и неверно трактуют предостережение Владимира Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Ранее союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия на Украине.
«Американцы полагают, что предостережение Владимира Путина якобы было адресовано в первую очередь Киеву. И они считают, что если Россия использует тактическое ядерное оружие на Украине, это фактически будет означать вступление НАТО в войну. В частности, бывший командующий группировкой НАТО в Европе Ходжес заявлял, что в таком случае возможен удар конвенциональным оружием по Черноморскому флоту», – рассказал доцент МГУ Борис Межуев.
«Кроме того, нельзя исключать, что Блинкен и Салливан ведут речь о предоставлении Украине оружия массового поражения. Это хоть и маловероятно, но гипотетически возможно. Сам факт гарантирования ответа означает, что идея «эскалации ради деэскалации», которую они якобы увидели в словах российского президента, невозможна. Такое интерпретирование слов российского лидера – попытка доказать, что именно действия России ведут к повышению градуса напряженности вокруг конфликта и приближают применение тактического ядерного оружия. Они намеренно говорят о «ядерных планах» Москвы», – отметил собеседник.
«Правильно ли они поняли предостережение Путина или вкладывают в его слова свои собственные мысли – этот вопрос остается открытым и находится исключительно на их совести. Кроме того, не стоит забывать, что американцы всегда просчитывают все возможные варианты развития событий, чтобы определить наиболее выгодный для себя, и все результаты их расчетов довольно быстро предаются огласке», – полагает он.
«Вот и теперь Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом бесконечной войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс и отказываются принуждать Киев к переговорам. Такое поведение администрации Байдена вызывает подчас серьезную критику внутри американской власти. Поэтому оппозиционное течение может развиваться дальше, в том числе в рамках американской избирательной кампании в контексте выборов в Конгресс», – рассказал эксперт.
«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что США не отрицают высказанное российским президентом заявление о том, что это именно они сорвали мирные переговоры в Стамбуле. Теперь им остается надеяться только на то, что мобилизация и перспектива затяжной войны напугают Россию и подорвут внутреннюю стабильность. Вместе с тем совершенно очевидно, что эту ситуацию могут изменить большие победы российской армии и кардинальный перелом хода боевых действий. На что мы, безусловно, очень сильно надеемся», – заключил Межуев.
Ранее стало известно, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию». Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях». Он также отметил, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран.
Схожей риторики придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. Это не сдержит нас сейчас в предоставлении военной помощи Украине. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – сказал он.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он. «Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. «Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – говорится в публикации издания.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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В ЛНР задержали корректировщика ВСУ
Правоохранители в ЛНР задержали корректировщика украинских военных, наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар из РСЗО HIMARS, сообщил источник в силовых структурах республики.
«Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьинской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты населенного пункта», – цитирует его ТАСС.
По словам источника, по наводке Байова украинские войска утром 21 сентября обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», – напомнил он.
Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли школу в Рубежном в ЛНР, в которой был расположен избирательный участок.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов обвинил Зеленского в госизмене
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого Киев обвинил в госизмене на фоне проходящего в Запорожской области референдума о воссоединении с Россией, заявил, что госизмену совершил президент Украины Владимир Зеленский.
Офис украинского генпрокурора сообщил, что направил в суд обвинение в госизмене и пособничестве в отношении Рогова, которого называют «пророссийски настроенным жителем Запорожья». Рогов считает «обвинения смехотворными». Он подчеркнул, что «всегда стоял на юнионистских позициях», передает РИА «Новости».
«Считаю, что Украина и Россия – это искусственно разделенное в 1991 году сепаратистами единое целое, а украинцы и русские – один народ», – сказал он. По его словам, «заочное судилище только подтверждает», что в Запорожской области «все делают правильно», раз «враги бесятся». Он сказал, что киевские власти продолжают свою политику запугивания населения Запорожской области, грозя им уголовными сроками и репрессиями.
Рогов заявил: «Зеленский предал государственные интересы Украины, передав управление страной внешним силам, в частности США и Британии. В отношении Зеленского и его подельников давно следует возбудить уголовное дело по статье о госизмене». Он считает, что Зеленский является, по сути, иностранным шпионом.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Турция отказалась признать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Анкара не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы заявляли и заявляем России, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», – приводит его слова РИА «Новости».
Чавушоглу также заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира, «в первую очередь для Киева». «Как я уже говорил, Турция считает эти территории оккупированными. Но мы не теряем надежды на дипломатическое урегулирование», – сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Голосование в Крыму было инициировано после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Немцы обсудили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин «не блефует, говоря о ядерном оружии».
«Теперь Зеленский должен, наконец, договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение одного из комментаторов.
«Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез», – поддержал другой.
«Я больше не могу слушать Зеленского», – отметил третий.
«Путин не блефует с ядерными оружием, – говорит Зеленский». До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» – возмутился пользователь.
«До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза – это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?» – задались вопросом читатели.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Тем временем ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Авиация ВКС сбила украинский Су-24 в небе ДНР
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Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбит Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.
Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации «Иностранного легиона» и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано до 100 боевиков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время проведения совещания командования бригады уничтожено до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения. Выведены из строя восемь единиц специальной военной техники.
Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более 2 тыс. артиллерийских снарядов», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово ДНР, Камышеваха Запорожской области и Высокополье Херсонской области, а также 56 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 163 районах.
Уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах городов Запорожье, Николаев и Краматорск ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бобровый Кут, Зеленый Гай, Украинка, Садок, Новая Каховка, Максима Горького Херсонской области, Молочанск Запорожской области, Селидово и Кирилловка ДНР.
Уничтожены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе Антоновского моста в Херсонской области, а также населенных пунктов Сватово Луганской народной республики и Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5114 танков и других боевых бронированных машин, 845 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3417 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5904 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.
Артиллерия ВСУ вела обстрелы дачного поселка «Волна», расположенного в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 25 снарядов из районов подконтрольных киевскому режиму населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области», – сообщил Конашенков.
«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили об уничтожении свыше 510 боевиков ВСУ в Славянске, Краматорске и Запорожье.
Добровольцы из Запорожской области войдут в состав ВС России
Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС России и отправится в зону спецоперации, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, все добровольцы пройдут соответствующую подготовку.
«Будет создано несколько рот... Примерно, как мы себе это представляем, часть людей будут находиться здесь (в регионе) на постоянной основе, а остальные будут готовиться для того, чтобы потом быть приписаны к 58-й (общевойсковой) армии (РФ), пойдут защищать Родину», – передает РИА «Новости» слова Балицкого в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, после подготовки они отправятся на передовую. «Военные уже решат – вторая или первая линия (будет), в зависимости от квалификации. Мы их полностью экипируем, вооружаем, они уже начали проходить подготовку», – отметил Балицкий.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Кремль призвал быстро устранить ошибки в ходе мобилизации
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Кремль рассчитывает, что все ошибки при проведении частичной мобилизации будут исправлены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Действительно, есть случаи, когда указ [президента России Владимира Путина о частичной мобилизации] нарушается», – приводит его слова ТАСС.
«Эти случаи несоответствия [мобилизованных] нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», – подчеркнул Песков.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
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США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
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Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что это территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В регионах устроили торжественные проводы мобилизованных
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В российских регионах устроили торжественные проводы мобилизованных и добровольцев. В соцсетях публикуют фото и видео, как местные жители скандируют «Ура!», а сами призывники рассказывают, что отправляются с боевым настроем.
Так, российский военкор Александр Коц опубликовал видео из города Светлограда в Ставропольском крае. Там автобус с мобилизованными провожают местные жители, выстроившиеся в две колоны вдоль трассы. Они сигналят в автомобилях, размахивают российскими триколорами. Сами призывники смеются и машут провожающим в окно.
Провожали мобилизованных в понедельник и в башкирском селе Кармаскалы. Мероприятие посетил глава Башкирии Радий Хабиров. «Уважаемые земляки мы сегодня пришли, чтобы сказать вам слова уважения. Непростые времена, непростые решения. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин. Вы отправляетесь защищать нашу Родину», – приводит его слова ИА REGNUM.
Несколько месяцев тысячи парней из Башкирии «воюют там и очень нужна ваша поддержка, и они вас очень ждут», сказал Хабиров. «Мы ждем вас с надеждой, что вы достойно выполните свой долг и вернетесь живыми и здоровыми, а мы вас здесь будем встречать. Ваши семьи, это наши семьи и это не пустые слова. Я вам твердо обещаю, что все усилия республики будут направлены на то, чтобы поддержать вас и ваши семьи, чтобы вы были за них спокойны. Работайте, братья!» – заключил он.
Проводы прошли и в городах Свердловской области. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, что автобусы с мобилизованными провожают громкими аплодисментами и криками «Ура!» и желают поскорее вернуться домой с победой.
«Чувства такие же, как и в 18 лет. Родина сказала «надо», страна сказала – «есть», – поделился один из призывников в Сухом Логу, слова которого приводит Ura.ru со ссылкой на телеканал «Слог – ТВ».
«Нормально все будет. Провожаем, верим в лучшее, ждем обратно с победой», – сказали провожающие. Среди них – матери, жены, девушки, друзья призывников. «Надо идти. Горжусь сыном и жду с победой», – рассказала мать одного из призывников.
В Верхней Пышме под мобилизацию попали не только недавние срочники и офицеры, но и рядовые, отслужившие в армии больше 20 лет назад, пишет Е1. «Я – рядовой, стрелок. В 2002-м отслужил, мне 40 лет. Позвали. Надо – значит надо. Если пришла повестка, куда деваться? Лучше мы к ним, чем они к нам», – сказал один из призывников.
Жена другого мобилизованного рассказывает, что ее муж пошел в военкомат самостоятельно. Когда объявили частичную мобилизацию, он решил вставать на учет в Свердловской области, хотя до этого был в Башкирии. «Он сам собрался сразу и пошел. Я, конечно, отговаривала. Решение правильное. Мужчина же», – делится его жена.
В Ставропольском крае мобилизованных провожали под аплодисменты, называя героями.
Торжественные проводы также прошли в Старом Осколе Белгородской области.
В Иволгинском районе Бурятии глава района Николай Емонаков раздал мобилизованным мужчинам обереги из дацана. «Мы передали нашим воинам хадаки и обереги Дугаржама. В них вложены мантры – выдержки из книги Дугар. Всю ночь ламы молились, освещали их, чтобы они защищали и оберегали бойцов», – рассказал он.
Глава Каргапольского округа в Курганской области Евгений Ленков сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в понедельник проводил мобилизованных земляков. «Они убыли к месту дислокации. Выражаем слова благодарности нашим землякам за их мужество и решительность. Желаем поскорей вернуться домой к своим родным и близким», – написал он.
Первые автобусы с мобилизованными проводили в Чебоксарах Чувашской Республики. Люди стояли под проливным дождем, который шел все утро, и пели «Катюшу». Вслед призывникам сигналили автомобили. Играл военный оркестр.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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