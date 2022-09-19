Украинский офицер рассказал об уничтоженном за три дня батальоне ВСУ

Из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута), сообщил взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.

Рожковский сообщил, что в рядах украинских силовиков «большая часть – отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые». По его словам, «много таких, которые отказываются идти на переднюю линию». С ними работают замполиты и военная прокуратура, передает РИА «Новости».

«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», – сообщил Рожковский, рассказав, что из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат, подготовка длилась неделю, после чего украинцев отправляли сразу на передовую.

Рожковский сказал, что «люди не обученные, не подготовленные». По его словам, «при нем» прибыла 127-я бригада территориальной обороны – «такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (около 350 человек) перестал существовать».