Путин выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в школе в Ижевске

Эксперты объяснили необходимость частичной мобилизации

Объявление в России частичной мобилизации было единственным возможным решением в сложившейся ситуации. На территории соприкосновения давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих. Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины и последующее присоединение к России поможет решить проблемы местных жителей, уверены эксперты.

«В создавшейся ситуации единственный возможный вариант решения проблемы – это вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации», – считает подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

По его мнению, проведение референдумов «назрело давно» и после подведения итогов голосования Россия начнет «относиться к этой территории», как к своей собственной. Он напомнил, что к объявлению мобилизации ранее призывали многие эксперты. «Сейчас на территории соприкосновения украинских войск и наших давно назрела необходимость увеличения численного состава российских военнослужащих», – добавил собеседник.

По словам Филатова, мобилизованные должны пройти подготовку в учебных центрах, кому-то надо «вспомнить военную специальность», чтобы снова стать профессионалом. «Боец должен пройти как минимум хорошую трехмесячную подготовку. Поэтому, конечно, если бы мы сделали это весной, то сейчас бы имели 300, 400 или 500 тысяч подготовленных военнослужащих», – пояснил эксперт.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев добавляет, что частичная мобилизация усилит оборонно-промышленные возможности страны. Многие мобилизованные не будут отправлены на линию фронта, а смогут повысить «наши ремонтные возможности и возможности производства ОПК». Кроме того, речь идет не только о производстве оружия и боеприпасов, но и других военных изделиях, например, обмундирования и экипировки.

По мнению Перенджиева, участники референдума имеют право на самоопределение. Он подчеркнул, что большинство жителей территорий, на которых проходят референдумы, считают себя русскими. С момента провозглашения Украиной своей независимости эти люди находились «под властью бандеровской оккупации».

«Именно в России они будут ощущать себя полноценными людьми и реализовывать свои интересы. Им никто не будет навязывать свою веру, они смогут говорить на своем родном языке, одним словом – находиться комфортной социальной среде. Референдум – это как раз освобождение от бандеровской оккупации. Проведение референдума – это подлинная свобода и демократия. У людей должен быть выбор, как им жить, как развивать свою культуру и просто свободно выражать свои мысли», – подчеркнул собеседник, добавив, что присоединение к России поможет этим территориям «защититься от насилия киевского режима».

Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин назвал мужественным решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию. «Это решение направлено на защиту суверенитета и независимости нашего государства, защиту жизни наших братьев на территории Украины», – считает Литовкин.

По его словам, жители Донбасса и освобожденных территорий Украины «выстрадали решение о референдуме после восьми лет того, что их расстреливали просто из всех видов вооружения». «Поэтому их можно только поддержать и по результатам референдума принять эти республики в состав Российской Федерации», – убежден эксперт.

Проведение частичной мобилизации стало одной из мер по защите суверенитета и независимости России, добавил военный обозреватель. Он особо подчеркнул, что под призыв попадут бывшие военные, речь не идет ни о срочниках, ни студентах, «ни даже о тех ребятах, которые работают на оборонных предприятиях».

Частичная мобилизация в России была объявлена в среду. Согласно указу президента, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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