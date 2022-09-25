|
|
В США пообещали не диктовать политику России в будущем
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США не собираются диктовать в будущем российскую политику, ее должны определять россияне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC.
«Президент США [Джо] Байден намерен сосредоточиться на том, как обеспечить Украине лучшее положение. Россиянам самим определять будущее России», – передает его слова ТАСС.
«Будущее российской политики будет диктоваться не в Вашингтоне, не кем-либо в Европе, а россиянами внутри страны», – добавил Салливан.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, Россия призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания.
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
|
|
Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
|
|
Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
|
|
Администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.
Жан-Пьер попросили прокомментировать статью The Washington Post, согласно которой США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. «Я сейчас не собираюсь говорить о каких-либо частных консультациях», – ответила она.
При этом официальный представитель Белого дома выступила с утверждением, что Соединенные Штаты «в течение многих месяцев предупреждали о фиктивном референдуме» о вступлении в состав РФ, который может быть проведен в ряде регионов Украины. Она добавила, что США не признают присоединение к РФ регионов Украины, ДНР и ЛНР. «Мы будем продолжать осуждать эти действия», – заключила пресс-секретарь.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине
|
|
Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.
«Мы также ясно заявляли публично, что <...> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
В США раскритиковали призывы Киева начать ядерную войну с Россией
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призывы к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью The Guardian Подоляк заявил, что США должны ответить России, если будет использовано последней ядерное оружие на Украине. По словам Подоляка, удары могут последовать даже в том случае, «если Москва только подумает о такой возможности».
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», – отметил Такер, передает РИА «Новости».
Помощник президента Украины заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.
Посол Антонов: США хотят расчленить Россию на удельные княжества
|
|
США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия, заявил посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
«Если следствием Карибского кризиса стало признание возможности мирного сосуществования двух великих держав, то сейчас, за последние десятки лет Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант – расчленить, создав на нашей территории несколько «удельных княжеств», и, разумеется, лишить ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена СБ ООН», – передает ТАСС слова дипломата.
Антонов отметил, что сегодня «налицо жесткое давление США по всему периметру российских границ, где полигоном для испытаний наиболее враждебной схемы стала Украина». «Сегодня трудно предугадать, насколько далеко готовы пойти в Вашингтоне в обострении отношений с Россией. Смогут ли американские правящие круги остановиться у опасной черты, как это произошло во время Карибского кризиса?» – подчеркнул он.
Ранее Антонов обвинил Вашингтон в замедлении восстановления мировой экономики из-за нелегитимных рестрикций против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к переносу военных действий в Россию
Соединенные Штаты подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он добавил, что в ход пошел «ядерный шантаж».
Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии пока не следует менять уровень готовности американских ядерных сил.
Эксперт: Показ «Сармата» американцам поможет предотвратить ядерную войну
|
|
Тяжелые региональные конфликты не должны влиять на стратегическую стабильность, поэтому решение показать США свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету можно только приветствовать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов, комментируя согласие Москвы продемонстрировать инспекторам из США ракету «Сармат».
«Показать американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» не только можно, но и нужно. Как известно, в прошлом году Москва и Вашингтон продлили до 2026 года договор СНВ-3. Этот документ предусматривает систему инспекций и проверок: мы показываем свои ракеты, а США – свои», – пояснил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов.
Собеседник подчеркнул, что такие проверки не останавливаются даже на фоне нынешних событий вокруг Украины. «Такие тяжелые, даже страшные конфликты, как тот, что сейчас происходит, – это один уровень, а стратегическая стабильность – на другом уровне. Стратегическая стабильность подразумевает предотвращение глобальной ядерной войны. А такая война уже не оставит на земле никого живого, так что в результате некому будет вспоминать про Донбасс, Крым и Украину», – считает академик.
Арбатов приветствовал тот факт, что Москва и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакт. «Косвенно этот контакт помогает сохранить перспективы мирного урегулирования украинского и других региональных конфликтов», – надеется эксперт.
В пятницу стало известно, что Москва решила показать инспекторам из США новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Это следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, передает РИА «Новости». Правда, произойдет показ очень нескоро – лишь через полтора года. Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024-го на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер.
Как говорил в июне президент Владимир Путин, «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце этого года. Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что «Сармат» обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений. Ракета создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков. По оценке экспертов, способные противостоять «Сармату» системы ПРО в ближайшие десятилетия не появятся.
Напомним, в августе Россия временно заморозила механизм, по которому американцы инспектировали ее стратегические объекты. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс утверждал, что введенные против Москвы санкции «полностью совместимы» с СНВ-III и «не препятствуют проведению» российских инспекций в США.
Лавров вспомнил выражение Рузвельта, характеризуя отношение Запада к Зеленскому
Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», заявил глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН по Украине.
Лавров напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток», хотя их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов, передает РИА «Новости».
«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», – заявил министр иностранных дел России.
Выражение, которое процитировал Лавров, приписывается президенту США Франклину Рузвельту, который заявил так в отношении Анастасио Сомосы Гарсиа, никарагуанского диктатора, которому США оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил референдумы на освобожденных территориях поведением Украины. Он напомнил, что Владимир Зеленский посоветовал всем русским уезжать в Россию.
Также Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного гуманитарного права.
До этого Зеленский на выступлении в Генассамблее ООН озвучил пять пунктов украинской «формулы мира». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты напомнили Байдену о регулярных иностранных интервенциях США
После начала референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье президент США Джо Байден заявил, что не признает их результаты, об этом же заявили глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров, российские эксперты после этого напомнили США, что у них нет монополии на истолкование международного права.
Также она напомнили Штатам о регулярно предпринимаемых данной страной иностранных интервенциях.
«Многое уже сказано и о правовой основе проведения референдумов, и о непоследовательности реакции Запада, в том числе на примере того же «косовского прецедента», – передает НОМ слова Алексея Мартынова, политолога, директора Международного института новейших государств.
Он заявил, что санкции может вводить только Совбез ООН, но сейчас США «творят правосудие» на свое усмотрение, заставляя делать это и других.
Мартынов также напомнил властям в Вашингтоне, что, согласно официальным данным Congressional Research Service, исследовательского института Конгресса США, «с 1796 года США предприняли 469 иностранных интервенций».
США пригрозили турецким банкам за использование карт «Мир»
Соединенные Штаты угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», сообщает газета Yeni Safak.
«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Газета отмечает, что позиция Турции, которая соблюдает лишь санкции, введенные ООН, не меняется уже много лет. Три банка («Зираат», «Халк» и «Вакиф»), которым отдают предпочтение большинство пользователей карт «Мир», продолжают их прием, добавляется в статье.
Напомним, в середине сентября в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Как пояснил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков.
В то же время в газете The Financial Times вышла статья о том, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», сообщалось в публикации. Позднее США официально заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.
После этого появились сообщения о прекращении работы карт «Мир» банками Казахстана и Вьетнама.
Между тем Банк России и Минфин сообщают, что к 2025 году пользоваться картами российской платежной системы «Мир» будут в 20 государствах, а к 2030 году – уже в 35 странах.
Байден обещал поработать с союзниками США над «издержками для России»
|
|
Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами над созданием дополнительных «быстрых и мощных» экономических издержек для России, заявил президент США Джо Байден, комментируя референдумы о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», – приводит ТАСС мнение Байдена, которому 20 ноября исполнится 80 лет.
«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать дополнительные быстрые и мощные экономические издержки для России», – заявил действующий президент США.
Кроме того, Вашингтон, по его словам, будет и дальше поставлять военную помощь Киеву. «Мы продолжим поддерживать украинский народ и предоставлять ему помощь в сфере безопасности, чтобы помочь защитить себя <…>», – выступил с утверждением Байден.
Накануне в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров указал на желание Запада расчленить Россию из-за ее самостоятельности
Западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные масштабы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. «Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», – цитирует ТАСС Лаврова.
Также он отметил, что Вашингтон провозгласил задачу подчинения азиатских пространств.
«Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас». Третьего не дано, никаких компромиссов. Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств», – отметил глава МИД России.
Также министр иностранных дел России заявил, что финансовые и логистические препоны для экспорта российского зерна и удобрений, созданные США и ЕС, так до конца и не были сняты.
«Приветствуем усилия генсекретаря [ООН Антониу Гутерриша], способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока — суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты», — отметил Лавров.
Ранее Сергей Лавров обвинил США в стремлении превратить мир в свой «задний двор».
Посол России в США заявил, что Штаты поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.
Политолог сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом
|
|
«К Карибскому кризису привело долгое противостояние Москвы и Вашингтона, во время которого обе стороны играли на повышение. Сегодня мы видим некоторые аналогии с этим событием», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов назвал разрешение Карибского кризиса 1962 года примером урегулирования международных противоречий.
«В данный момент страны «коллективного Запада» расценили решение о частичной мобилизации и проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях как ставку на повышение со стороны России. Поэтому Запад сегодня находится в состоянии ответной реакции, чтобы поменять свою тактику в рамках сложившегося напряженного конфликта», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.
По его мнению, вполне уместна аналогия нынешнего состояния отношений России и Запада и ситуации шестидесятилетней давности – советско-американского противоборства, приведшего в октябре 1962 года к кубинскому ракетному кризису (также известному как Карибский кризис). «К Карибскому кризису привело достаточно долгое противостояние СССР и США, во время которого обе страны, так сказать, играли на повышение. Сегодня мы видим некоторые аналогии с этим историческим событием», – отметил Дробницкий.
«Ранее в Вашингтоне и Лондоне были уверены, что у них есть время для того, чтобы науськивать против России Украину. Поставка туда оружия, наемников, а также присутствие там западной разведки, советников, в том числе военных консультантов, приносили определенного рода успех, – указывает аналитик. – Поэтому Запад, отвечая на предложения решить украинский вопрос мирным путем, как бы отнекивался: мол, переговоры Киева с Москвой когда-то пройдут, но только так, чтобы это было более выгодно Киеву (читай – более выгодно Лондону и Вашингтону). Эту тактику Запад менять не хотел вплоть до нынешнего времени».
Частичная мобилизация и референдумы на освобожденных территориях стали для покровителей Украины неприятным сюрпризом, отметил Дробницкий. «Поэтому Вашингтон и Лондон сегодня в раздумьях: как повысить ставки, чтобы одновременно и без того напряженная ситуация совсем не вышла из-под контроля», – добавляет эксперт.
Россия находится в состоянии сложного напряженного конфликта со странами коллективного Запада, конфликта, который меняет облик всего мира, считает Дробницкий. «На полях Украины сегодня происходит только одно из сражений большого сложного конфликта между Россией и странами коллективного Запада. Повышать ставки можно не только на украинском фронте», – отметил политолог.
«Но если еще раз провести аналогию с Карибский кризисом, то на самом деле он стал примером того, как при техническом отсутствии коммуникации между лидерами двух противоборствующих держав удалось избежать действительно прямой конфронтации. Эта ситуация продемонстрировала и то, что оба государства были готовы к ядерной войне, но при этом явно ее не хотели», – подчеркнул Дробницкий.
Опыт Карибского кризиса и разрядку, к которой его удалось привести, особенно важно изучать сейчас, когда Запад объявил о новой холодной войне, отметил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, выступая на конференции в МИД, приуроченной к 60-летию одного из наиболее острых эпизодов политико-дипломатического и военного противостояния Вашингтона и Москвы. «События 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества», – цитирует ТАСС Венедиктова. Это особенно важно сейчас, когда Запад объявил о начале новой холодной войны против России, указал замглавы Совбеза.
Россия делает все для того, чтобы минимизировать риск применения ракетно-ядерного орудия кем-либо в мире, передает ТАСС слова Венедиктова. Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в спецоперацию на Украине, в свою очередь отметил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на той же конференции в дипломатическом ведомстве.
Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН, посвященном Украине, заявил, что российский лидер якобы усилил эскалацию, «подкрепив ее угрозой ядерного оружия». Президент Чехии Милош Земан также подчеркнул в интервью в пятницу, что Путин «прибег к устрашению ядерным оружием», отмечает ТАСС. Как сообщило РИА Новости, в польских школах готовятся раздавать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД