В США пообещали не диктовать политику России в будущем

Политолог сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом

«К Карибскому кризису привело долгое противостояние Москвы и Вашингтона, во время которого обе стороны играли на повышение. Сегодня мы видим некоторые аналогии с этим событием», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов назвал разрешение Карибского кризиса 1962 года примером урегулирования международных противоречий.

«В данный момент страны «коллективного Запада» расценили решение о частичной мобилизации и проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях как ставку на повышение со стороны России. Поэтому Запад сегодня находится в состоянии ответной реакции, чтобы поменять свою тактику в рамках сложившегося напряженного конфликта», – отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, вполне уместна аналогия нынешнего состояния отношений России и Запада и ситуации шестидесятилетней давности – советско-американского противоборства, приведшего в октябре 1962 года к кубинскому ракетному кризису (также известному как Карибский кризис). «К Карибскому кризису привело достаточно долгое противостояние СССР и США, во время которого обе страны, так сказать, играли на повышение. Сегодня мы видим некоторые аналогии с этим историческим событием», – отметил Дробницкий.

«Ранее в Вашингтоне и Лондоне были уверены, что у них есть время для того, чтобы науськивать против России Украину. Поставка туда оружия, наемников, а также присутствие там западной разведки, советников, в том числе военных консультантов, приносили определенного рода успех, – указывает аналитик. – Поэтому Запад, отвечая на предложения решить украинский вопрос мирным путем, как бы отнекивался: мол, переговоры Киева с Москвой когда-то пройдут, но только так, чтобы это было более выгодно Киеву (читай – более выгодно Лондону и Вашингтону). Эту тактику Запад менять не хотел вплоть до нынешнего времени».

Частичная мобилизация и референдумы на освобожденных территориях стали для покровителей Украины неприятным сюрпризом, отметил Дробницкий. «Поэтому Вашингтон и Лондон сегодня в раздумьях: как повысить ставки, чтобы одновременно и без того напряженная ситуация совсем не вышла из-под контроля», – добавляет эксперт.

Россия находится в состоянии сложного напряженного конфликта со странами коллективного Запада, конфликта, который меняет облик всего мира, считает Дробницкий. «На полях Украины сегодня происходит только одно из сражений большого сложного конфликта между Россией и странами коллективного Запада. Повышать ставки можно не только на украинском фронте», – отметил политолог.

«Но если еще раз провести аналогию с Карибский кризисом, то на самом деле он стал примером того, как при техническом отсутствии коммуникации между лидерами двух противоборствующих держав удалось избежать действительно прямой конфронтации. Эта ситуация продемонстрировала и то, что оба государства были готовы к ядерной войне, но при этом явно ее не хотели», – подчеркнул Дробницкий.

Опыт Карибского кризиса и разрядку, к которой его удалось привести, особенно важно изучать сейчас, когда Запад объявил о новой холодной войне, отметил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, выступая на конференции в МИД, приуроченной к 60-летию одного из наиболее острых эпизодов политико-дипломатического и военного противостояния Вашингтона и Москвы. «События 1962 года являются примером того, как две сверхдержавы могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия во имя совместной конструктивной работы на благо всего человечества», – цитирует ТАСС Венедиктова. Это особенно важно сейчас, когда Запад объявил о начале новой холодной войны против России, указал замглавы Совбеза.

Россия делает все для того, чтобы минимизировать риск применения ракетно-ядерного орудия кем-либо в мире, передает ТАСС слова Венедиктова. Москва никому не угрожает ядерным оружием, но предупреждает Запад о риске вмешательства в спецоперацию на Украине, в свою очередь отметил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на той же конференции в дипломатическом ведомстве.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совбеза ООН, посвященном Украине, заявил, что российский лидер якобы усилил эскалацию, «подкрепив ее угрозой ядерного оружия». Президент Чехии Милош Земан также подчеркнул в интервью в пятницу, что Путин «прибег к устрашению ядерным оружием», отмечает ТАСС. Как сообщило РИА Новости, в польских школах готовятся раздавать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения.

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