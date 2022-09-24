Лавров обвинил США в стремлении превратить мир в свой «задний двор»

США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, Россия призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания, заявил в министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН.

«Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор». Инструмент принуждения несогласных – незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава ООН и задействуются как инструмент политического шантажа. Цинизм этой практики очевиден, ведь рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию», – цитирует ТАСС Лаврова.

Он указал, что Россия вместе с союзниками и партнерами призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания.

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир – мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма. Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь», – заявил министр.

Лавров отметил, что ситуация в области международной безопасности стремительно деградирует, Запад вместо честного диалога и поиска компромиссов идет на грубые провокации и инсценировки.

«Кризисные явления нарастают. Положение в области международной безопасности стремительно деградирует. Вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями. Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола», – указал глава МИД РФ.

Ранее посол России в США заявил, что Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах».

МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.