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Лавров обвинил США в стремлении превратить мир в свой «задний двор»
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США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, Россия призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания, заявил в министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН.
«Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор». Инструмент принуждения несогласных – незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава ООН и задействуются как инструмент политического шантажа. Цинизм этой практики очевиден, ведь рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию», – цитирует ТАСС Лаврова.
Он указал, что Россия вместе с союзниками и партнерами призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания.
«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир – мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма. Россия твердо выбрала второй вариант, и мы вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками призываем работать над его воплощением в жизнь», – заявил министр.
Лавров отметил, что ситуация в области международной безопасности стремительно деградирует, Запад вместо честного диалога и поиска компромиссов идет на грубые провокации и инсценировки.
«Кризисные явления нарастают. Положение в области международной безопасности стремительно деградирует. Вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями. Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола», – указал глава МИД РФ.
Ранее посол России в США заявил, что Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
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Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
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США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Зеленский в ООН потребовал мира с Россией только на условиях Украины
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Перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН, потребовав лишить Россию права вето в Совбезе организации.
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушала супруга Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя возможность переговоров между Украиной и Россией, Зеленский сказал: «Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы». Зеленский «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», передает ТАСС.
Президент Украины отметил, что в этой «формуле» нет «нейтральности». «Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят», – сказал Зеленский. Он считает, что такие люди «выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы».
Зеленский считает, что Россия как «агрессор» должна быть «изолирована» в международных организациях при принятии решений – «по меньшей мере, пока длится агрессия». Он призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций».
По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.
Зеленский заявил: «Нам необходима поддержка <...> оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО».
Российская делегация присутствовала в зале во время видеообращения Зеленского и была представлена заместителем постпреда Дмитрием Чумаковым и другими сотрудниками миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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В администрации США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
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Администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.
Жан-Пьер попросили прокомментировать статью The Washington Post, согласно которой США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. «Я сейчас не собираюсь говорить о каких-либо частных консультациях», – ответила она.
При этом официальный представитель Белого дома выступила с утверждением, что Соединенные Штаты «в течение многих месяцев предупреждали о фиктивном референдуме» о вступлении в состав РФ, который может быть проведен в ряде регионов Украины. Она добавила, что США не признают присоединение к РФ регионов Украины, ДНР и ЛНР. «Мы будем продолжать осуждать эти действия», – заключила пресс-секретарь.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
Вучич спросил мировых лидеров о разнице между суверенитетом Украины и Сербии
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Президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Вучич заявил, что «Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины». Однако, по его словам, «правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена», хотя «Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит».
«Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас», – приводит его слова ТАСС.
Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам – членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН». Он напомнил слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте приводит к несправедливости везде. Вучич указал, что «принцип нерушимости границ должен распространяться на все страны».
Мир столкнулся с самым глубоким глобальным политическим кризисом с момента создания Организации Объединенных Наций, сказал он.
В интервью агентству «Танюг» Вучич заявил, что в ходе встреч в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ему «в лицо» высказали требование введения антироссийских санкций. «Нас было пятеро-шестеро с Западных Балкан, половина встречи была о том, когда мы (Сербия) введем санкции. Я сказал, что понимаю сигнал. Они меня спрашивают: «Когда санкции?». Я им говорю: «Я отлично понял, что вы говорите». Никто не угрожал и так далее, но когда это единственная тема встречи, то только ждите, что последует после этого», – рассказал он.
По его словам, «было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, вопреки успехам украинской армии в последние дни на востоке и на юге Украины, ясно, что он будет бороться». Как заявил Вучич, «ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, это было не два к одному, а пять-семь к одному, из-за этого почти никаких шансов у российских солдат не было».
«Поэтому, как я предполагаю, он принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», – сказал Вучич. По его словам, мир разделился на две части и каждая из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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В США раскритиковали призывы Киева начать ядерную войну с Россией
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призывы к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью The Guardian Подоляк заявил, что США должны ответить России, если будет использовано последней ядерное оружие на Украине. По словам Подоляка, удары могут последовать даже в том случае, «если Москва только подумает о такой возможности».
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», – отметил Такер, передает РИА «Новости».
Помощник президента Украины заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.
Посол Антонов: США хотят расчленить Россию на удельные княжества
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США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия, заявил посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
«Если следствием Карибского кризиса стало признание возможности мирного сосуществования двух великих держав, то сейчас, за последние десятки лет Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант – расчленить, создав на нашей территории несколько «удельных княжеств», и, разумеется, лишить ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена СБ ООН», – передает ТАСС слова дипломата.
Антонов отметил, что сегодня «налицо жесткое давление США по всему периметру российских границ, где полигоном для испытаний наиболее враждебной схемы стала Украина». «Сегодня трудно предугадать, насколько далеко готовы пойти в Вашингтоне в обострении отношений с Россией. Смогут ли американские правящие круги остановиться у опасной черты, как это произошло во время Карибского кризиса?» – подчеркнул он.
Ранее Антонов обвинил Вашингтон в замедлении восстановления мировой экономики из-за нелегитимных рестрикций против России.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к переносу военных действий в Россию
Соединенные Штаты подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он добавил, что в ход пошел «ядерный шантаж».
Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии пока не следует менять уровень готовности американских ядерных сил.
Эксперт: Показ «Сармата» американцам поможет предотвратить ядерную войну
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Тяжелые региональные конфликты не должны влиять на стратегическую стабильность, поэтому решение показать США свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету можно только приветствовать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов, комментируя согласие Москвы продемонстрировать инспекторам из США ракету «Сармат».
«Показать американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» не только можно, но и нужно. Как известно, в прошлом году Москва и Вашингтон продлили до 2026 года договор СНВ-3. Этот документ предусматривает систему инспекций и проверок: мы показываем свои ракеты, а США – свои», – пояснил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов.
Собеседник подчеркнул, что такие проверки не останавливаются даже на фоне нынешних событий вокруг Украины. «Такие тяжелые, даже страшные конфликты, как тот, что сейчас происходит, – это один уровень, а стратегическая стабильность – на другом уровне. Стратегическая стабильность подразумевает предотвращение глобальной ядерной войны. А такая война уже не оставит на земле никого живого, так что в результате некому будет вспоминать про Донбасс, Крым и Украину», – считает академик.
Арбатов приветствовал тот факт, что Москва и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакт. «Косвенно этот контакт помогает сохранить перспективы мирного урегулирования украинского и других региональных конфликтов», – надеется эксперт.
В пятницу стало известно, что Москва решила показать инспекторам из США новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Это следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, передает РИА «Новости». Правда, произойдет показ очень нескоро – лишь через полтора года. Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024-го на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер.
Как говорил в июне президент Владимир Путин, «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце этого года. Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что «Сармат» обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений. Ракета создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков. По оценке экспертов, способные противостоять «Сармату» системы ПРО в ближайшие десятилетия не появятся.
Напомним, в августе Россия временно заморозила механизм, по которому американцы инспектировали ее стратегические объекты. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс утверждал, что введенные против Москвы санкции «полностью совместимы» с СНВ-III и «не препятствуют проведению» российских инспекций в США.
Лавров на встрече с главой МИД Египта пошутил про американские визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН.
В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. «В воскресенье, но у меня не было проблем с визой», – сказал со смехом Шукри.
«У меня тоже», – пошутил в ответ Лавров, передает РИА «Новости».
Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Соединенными Штатами, своего воздушного пространства для российских самолетов. Двум членам российской делегации американские визы так и не выдали.
Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. По его словам, Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Лавров и Гутерриш обсудили зерновую сделку
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Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 77-й сессии Генассамблеи обсудили необходимость обеспечения пакетного характера и полного выполнения зерновой сделки, сообщил российский МИД.
МИД сообщил, что «предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений». Лавров и Гутерриш «подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения».
Также стороны обсудили широкий круг вопросов, подтвердив «приверженность сохранению центральной координирующей роли» ООН, «деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы, включая суверенное равенство всех государств-членов», передает ТАСС.
Офис генсека сообщил, что Лавров и Гутерриш «обсудили последнее развитие событий в отношении войны на Украине, в том числе развитие ситуации вокруг Запорожской АЭС и миссию по установке фактов в Еленовке». Кроме того, обсуждался «прогресс в реализации меморандума о взаимопонимании по облегчению экспорта российских удобрений и продовольствия, а также договоренности об экспорте зерна по Черному морю». Стороны «обменялись взглядами по ряду региональных вопросов».
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
Вучич в ходе встречи с Лавровым помирился с Марией Захаровой
Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вучич пришел в комнату российской делегации в сопровождении сербского министра иностранных дел Николы Селаковича. Президент Сербии первой протянул руку официальному представителю МИД России Марии Захаровой, поздоровался с российским министром, после чего прессу попросили удалиться, передает РИА «Новости».
Рукопожатие с Захаровой представители СМИ расценили как знак примирения.
Напомним, в 2020 году Захарова опубликовала протокольную фотографию, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа. Захарова сопроводила снимок известным кадром из фильма «Основной инстинкт». С критикой тогда выступили министр обороны Сербии Александар Вулин, директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, а также сам Вучич.
Ранее президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве
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Россия дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в Москве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», – передает ТАСС ответ Рябкова на соответствующий вопрос.
По его словам, Россия серьезно подойдет к любому сигналу США об улучшении отношений, но пока тенденция противоположна.
«Мы к малейшему признаку готовности двигаться к улучшению [отношений] отнесемся очень серьезно, будь то публичные сигналы, будь то какие-то действия, но пока, к сожалению, тренд и тенденция противоположны, <...> никаких признаков улучшения [российско-американских] отношений нет и близко», – сказал дипломат.
Ранее источники телеканала CNN сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
В Кремле усомнились, что с новым послом Соединенных Штатов в Москве можно связывать какие-то надежды.
Лавров вспомнил выражение Рузвельта, характеризуя отношение Запада к Зеленскому
Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», заявил глава МИД России Сергей Лавров в Совбезе ООН по Украине.
Лавров напомнил, что с конца июля вооруженные силы Украины дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды запрещенными противопехотными минами «Лепесток», хотя их применение нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов, передает РИА «Новости».
«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», – заявил министр иностранных дел России.
Выражение, которое процитировал Лавров, приписывается президенту США Франклину Рузвельту, который заявил так в отношении Анастасио Сомосы Гарсиа, никарагуанского диктатора, которому США оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил референдумы на освобожденных территориях поведением Украины. Он напомнил, что Владимир Зеленский посоветовал всем русским уезжать в Россию.
Также Лавров заявил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного гуманитарного права.
До этого Зеленский на выступлении в Генассамблее ООН озвучил пять пунктов украинской «формулы мира». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
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МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации вокруг Запорожской АЭС
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН заявил, что обстрелы Запорожской АЭС возобновились, но не стал указывать, что огонь ведет Украина.
«После моего визита ситуация стала несколько лучше. Но потом проблемы снова появились», – заявил Гросси. Он не сказал, кто «возобновил обстрелы станции», передает ТАСС.
В заявлении МАГАТЭ говорится, что кабели электропитания одного из шести энергоблоков Запорожской АЭС были повреждены в среду в результате обстрела. По данным, полученным от сотрудников станции, два аварийных дизельных генератора шестого энергоблока включились автоматически и работали около сорока минут после обстрела, который произошел в 01:13 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что обстрелу подверглась территория, прилегающая к турбинному залу энергоблока, который находится рядом со зданием реактора.
Гросси сообщил, что на полях ГА ООН «очень усердно» работает «над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС». В частности, он «встретился с министром Лавровым, министром Кулебой, президентом Макроном и главами МИД стран G7». Как заявил гендиректор МАГАТЭ, «было бы здорово достичь соглашения сегодня же, но, как вы понимаете, речь идет об очень сложных вопросах, рассмотрение которых требует несколько больше, чем одна встреча». При этом, по его словам, работа ведется «над очень конкретными аспектами, которые будут необходимы для создания зоны».
«Сам факт, что министры обеих стран участвуют в переговорах со мной, выслушивают наши идеи, является показателем, что у нас есть мощная база для этого», – сказал он, добавив, что МАГАТЭ намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на Запорожской АЭС.
Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Украину, а после этого, возможно, Россию. По словам гендиректора МАГАТЭ, он прилагает усилия к тому, «чтобы это произошло как можно скорее».
Напомним, в результате украинских обстрелов на ЗАЭС были повреждены спецкорпус и система охлаждения. Последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
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