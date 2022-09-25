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В ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
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Ряд стран Европейского союза выступили за введение санкций против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили «снять с эфира» три российских телеканала («НТВ Мир», РЕН ТВ» и «Россия 1»), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос), передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Чижов объяснил Боррелю, кого ждет трибунал по Украине
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, заявил, что трибунал ждет киевский режим.
Чижов заявил, что «трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось». «Но не для российского руководства, а для киевского режима», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Боррель поддержал идею создания «трибунала» над россиянами «за их действия на Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.
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Раскрыты детали нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций Европейского союза против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.
Как ожидается, пишет издание, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под санкции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, передает ТАСС.
По данным газеты, более радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Венгрия провела «красную линию» в вопросе санкций против России
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Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели переговоры на полях 77-й сессии ГА ООН. Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России.
МИД России сообщил, что стороны «обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества» и «практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки». Кроме того, обсуждались «деятельность ООН и актуальные международные проблемы», передает ТАСС.
По итогам встречи с российским коллегой Сийярто заявил: «Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике». Он подчеркнул, что для Венгрии «это четкая «красная линия», власти страны «не хотят заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен».
По словам Сийярто, «если будет проект» венгерская сторона «примет участие в обсуждениях, но не даст согласия ни на что, что будет противоречить национальным интересам» Венгрии. Сийярто указал, что «европейская экономика движется к рецессии». «Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов», – сказал он, выразив надежду на то, что «как можно скорее будет мир».
Глава МИД Венгрии отметил, что для его страны «чрезвычайно важно обеспечить то, чтобы энергетические поставки были защищены». Власти «хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов». Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с Газпромом, заявив, что оно «проходит в очень честном ключе», и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Также Сийярто сообщил, что встретится на следующей неделе с главой Росатома: «Мы получили окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которую мы будем строить в рамках контракта с Росатомом. Я планирую встретиться с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым в понедельник в Вене на полях встречи МАГАТЭ». Планируется «составить график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году».
Напомним, Сийярто подтвердил, что местный регулятор разрешил строительство так называемого ядерного острова и пятого реактора на АЭС «Пакш-2». Сооружением новых блоков будет заниматься Россия. Тем временем источник в ЕС сообщил, что Евросоюз расширит санкции против Москвы и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в связи с решением российских властей провести частичную мобилизацию.
Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Володин пообещал поддержку выбора соотечественников на референдумах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России и людей, принимающих участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», – написал Володин в своем Telegram-канале.
«ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Володин напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.
«Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации – мы вас поддержим», – заверил спикер Госдумы.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Новый пакет санкций Европейского союза против России, по данным СМИ, может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Сатановский: Промежуточная задача Третьей мировой войны – ликвидация России
Частичная мобилизация в России является мерой по защите нашего суверенитета и независимости, поскольку Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«У нас идет Третья мировая война, у которой промежуточная задача – ликвидация России как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится <…> Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого – серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сатановский также прокомментировал референдумы о вхождении в состав России, подтвердив, что для этих территорий это способ защитить свои жизни от украинских властей. «А что делать, если иначе не получается. Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск 2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат – абсолютная чепуха, по которому нас просто надули. Тут выхода нет. Все соглашения подписаны восемь лет назад. Так их же никто не выполнял», – подчеркнул он.
Кроме того, политолог одобрил упрощение получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с ВС России, отметив, что по всему миру много желающих приехать в Россию в качестве бойцов интербригад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
Пушков: Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам
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Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
«Падение Европы, ее экономики – на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через т.н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные против России санкции наносят колоссальный вред Европе – стремительно растут цены на продукты и топливо, инфляция зашкаливает.
В пятницу американские СМИ сообщили, что экономика Соединенных Штатов извлекла большую выгоду из энергетического кризиса в Европе: европейские компании начали переносить производство в США из-за высоких цен на газ.
В Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по частичной мобилизации
Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут попасть под частичную мобилизацию. Минобрнауки России ведет консультации по данному вопросу, сообщили на горячей линии министерства.
«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», – приводит слова источника ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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ЕК напомнила странам ЕС о бессмысленности встреч с властями России
Еврокомиссия (ЕК) считает, что представителям стран Евросоюза в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями России, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя встречу в Нью-Йорке главы МИД Венгрии Петера Сийярто с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я могу только напомнить, что в ЕС есть понимание, что в настоящее время нет смысла взаимодействовать с Россией на уровне ЕС или в двустороннем порядке», – передает ТАСС слова Стано, уточнившего, что это связано с недавними объявлениями президента России Владимира Путина, которые «показали международному сообществу, что он не заинтересован в мире».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главы МИД Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок второй день запрашивают встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров на переговорах с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что российская и венгерская стороны намерены продвигать взаимодействие по реализации проектов в энергетике и транспорте.
Министр финансов США Йеллен предсказала Европе тяжелую зиму
Цены на энергию взлетели в Европе, зима для европейцев окажется действительно тяжелой, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
В США тоже «видят последствия», но американцы «не так пострадали», как жители Европы, сказала Йеллен. По ее словам, США «работают вплотную с европейскими соседями для поиска альтернативных поставок». Йеллен «верит, что они смогут» решить задачу. При этом она призвала «не преувеличивать» влияние экономической ситуации в ЕС на экономику США, передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.
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Эксперты назвали решение о референдумах в Донбассе давно назревшим
Москва делает все, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, проведение референдума об их присоединении к России – правильный шаг, тем более что Украина уже не считает эти территории своей страной, считают эксперты.
«Это решение уже перезрело. Украина превратила страну в фашистский концлагерь. Если им удается вернуть какие-то территории, там тут же начинаются этнические чистки в самых варварских видах, хуже, чем в Сирии, или как в Югославии было. Все гораздо хуже. Открыто идет террор против всех, кого сочтут, скажем так, нелояльными к украинской власти. Мы уже не имеем права отступать. То, что происходит в Харьковской области, там уже сотни людей расстреляны и пропали без вести. Происходят пытки, мародерства, изнасилования – что угодно. В своей стране так себя не ведут. Но Украина уже не считает потерянные территории своей страной. И это очевидно», – заявил журналистам военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению, экс- советник Генсека ООН Игорь Никулин.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Никулин добавил, что вхождение в Россию – единственная возможность для освобожденных территорий на защиту, и россияне должны поддержать это решение, так как на востоке Украины живут русские люди сотни, если не тысячи лет.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева также прокомментировала ход референдумов, отметив, что если народ требует, значит, решение о референдумах назрело.
«Россия выступает здесь в роли защитницы наших братских народов, которых обижают. <…> Конечно, страна и наше руководство делают правильные шаги, и уже давно надо скорее их (ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Запорожье – прим. ВЗГЛЯД) признать, и надеюсь, что все получится хорошо. <…> Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей. Потому что их гибнет очень много», – подчеркнула она.
Зайцева добавила, что русские люди всегда всем помогают и всех всегда защищают. «Наверное, у нас это в менталитете», – уточнила она.
Фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров также прокомментировал ход референдумов. Он отметил, что если люди хотят войти в состав России, почему они не могут сделать этого. По его мнению, нужно обеспечить право на самоопределение жителям освобожденных территорий.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов согласился с министром иностранных дел Румынии, который сказал, что Украина просто собрана из разных народов, которым очень тяжело друг с другом ужиться, поэтому естественно, те люди, которые живут в Донбассе, они, наверное, душой хотят быть в Российской Федерации.
«Мне так кажется <…>, за них тяжело решать. Но, по крайней мере, дать им возможность высказать свое мнение, это идея неплохая, чтобы им хотя бы можно было к чему-то апеллировать, к мнению людей. То есть не просто предполагать, как мы сейчас предполагаем, что они там хотят <…>, а знать, что так хотят или точно так не хотят. И чтобы они могли высказать свое мнение», – подчеркнул Холодов.
Он также отметил, что всегда в мире было так, что часто какие-то регионы присоединялись к другим, чтобы защитить себя, всегда так было, что стараются с кем-то более крупным и добрым объединиться. «Российская Федерация состоит из многих регионов, которые когда-то как-то присоединялись. Она же не всегда была такой огромной. Она прирастала своими территориями и, естественно, многие из них прирастали как раз для того, чтобы защитить себя, защитить свою жизнь», – пояснил Холодов.
По его мнению, после того как Россия признает территории как самостоятельное государство, люди должны принять какие-то решения, и после этого уже, в зависимости от того, попросят они, например, объединиться или не попросят, уже Российская Федерация может как-то на это реагировать. «Пока мы только видим намерения. Мы же не знаем, как народ проголосует, не можем решить. Хотя <…> я бы предположил, что они в большей степени будут поддерживать такое решение», – добавил Холодов.
Он резюмировал, что Россия должна поддержать дружественных людей, которые живут рядом, поступить иначе было бы подло.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Жители Эстонии на ожиданиях блэкаута стали скупать электрогенераторы
Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
«Премьер-министр [Эстонии Кая Каллас] – отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию», – сказал ERR менеджер по Bauhof Свенн Милли, слова которого приводит РИА «Новости».
По данным портала, жители Эстонии стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.
«[В пятницу] мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10% увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены», – отметил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.
Работники Спасательного департамента Эстонии напоминают о важности подготовки к кризисным ситуациям. На черный день в запасе должны быть батарейки, фонарики, внешние аккумуляторы, радио, сухая пища, лекарства, а самое главное – питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Следует быть готовыми и к отключению канализации.
«Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», – советует эксперт Спасательного департамента Микко Виркала.
В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала эстонцев готовиться к проблемам с электроснабжением.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться «энергонезависимости от России». Ранее Литва прекратила импорт российской электроэнергии. Газета ВЗГЛЯД писала о дефиците электричества в Евросоюзе.