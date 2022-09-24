Иностранный наблюдатель назвала референдум проектом исторического масштаба

Нынешние события – проект исторического масштаба, ведь люди, которые долгое время были лишены права выбора, получили возможность воссоединиться со страной, частью которой всегда были, заявила спикер городского совета Матлосаны (ЮАР), наблюдатель за референдумами на освобожденных территориях Стелла Лебоанг Мондлейн.

«Для меня это вопрос, как личных убеждений, так и принципов моей страны – ЮАР. Я верю, что каждый народ имеет право на независимость и самоопределение. Это действительно важно, и моя страна придерживается таких же взглядов. Именно поэтому я хочу принять участие в этом историческом событии и рассказать о нем следующим поколениям. Я считаю, что для меня это важно и лично, и с точки зрения позиции, которая есть у моей страны. Я могу лишь представить, каково сейчас людям, которые ждали своей независимости так долго», – приводятся слова Стеллы Лебоанг Мондлейн в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она также рассказала, что ее семья поддержала и обрадовалась, что ей предстоит поездка на референдум.

«Нынешние события – исторический момент международного масштаба. Весь мир наблюдает, весь мир хочет знать, как все закончится и в какой степени России удастся добиться того, в чем мы ее поддерживаем. Так что нет, никто не отговаривал меня от поездки, скорее, наоборот. Это важно для людей, которые долгое время были лишены права выбора, ведь они, наконец, получили возможность воссоединиться со страной, частью которой всегда были».

Наблюдатель также отметила максимально спокойный процесс референдумов на освобожденных территориях.

«Я бы хотела увидеть своими глазами, глазами честного и независимого свидетеля, процесс голосования и пообщаться с людьми, которые, наконец, получили возможность быть услышанными. Для меня это действительно историческая веха, так что я буду счастлива пообщаться с участниками референдума о том, что они чувствуют и чего хотят добиться», – подчеркнула Стелла Лебоанг Мондлейн.

Она подчеркнула, что мира невозможно достичь без борьбы.

«Я знаю, что сейчас есть некоторое количество людей, которые не согласны с происходящим, но если бы мне нужно было предположить, сколько именно людей придерживаются такой позиции, я бы сказала, что их не больше 20%. Большая часть ЮАР поддерживает действия России и считает, что необходимо защищать своих граждан и бороться за свободу. Конечно, в любой борьбе есть жертвы, но свобода, которую принесет эта борьба, стоит намного больше», – подытожила наблюдатель.

Ранее международные наблюдатели отметили воодушевление голосующих на референдумах.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.

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