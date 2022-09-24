В Венгрии заявили о вреде Европе из-за антироссийских санкций

Санкции, введенные против России, наносят колоссальный вред Европе – растет инфляция, цены на продукты и топливо, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Не подлежит сомнению, что они крайне вредны для Европы, потому что цены в Европе стремительно растут, когда речь идет о товарах, продовольствии, коммунальных услугах, газе, зашкаливает инфляция», – передает РИА «Новости» слова политика.

По словам Сийярто, в Венгрии продолжат придерживаться другого подхода и не согласятся на санкции, затрагивающие сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

Сийярто добавил, что это «абсолютно красная линия», и Будапешт будет защищать свои национальные интересы.

Ранее глава МИД заявил, что Венгрия имеет необходимые запасы газа в своих газохранилищах перед зимой благодаря поставкам из России, но ряду стран Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно.