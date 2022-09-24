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Глава МИД Венгрии заявил о невозможности ряду стран Европы прожить без газа из России
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Венгрия имеет необходимые запасы газа в своих газохранилищах перед зимой благодаря поставкам из России, но ряду стран Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.
Также министр раскритиковал заявления ряда европейских чиновников по поводу высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сийярто, важно оценивать данный показатель, исходя из уровня потребления газа в каждой из стран.
«Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100%. При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23%, в нашем случае – 41 %», – рассказал Сийярто.
Глава венгерского МИД призвал коллег быть реалистами, так как проблемы в сфере энергетики не носят политический, идеологический или вымышленный характер.
Также Сийярто заявил, что кризис на Украине нельзя урегулировать без достижения договоренности между Россией и США.
«Я считаю – хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет», – сказал глава МИД Венгрии.
По словам политика, риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных, и не поддержит наносящие ущерб ее безопасности санкции в энергетике и в ядерной сфере.
Украинские диверсанты в форме Росгвардии на двух машинах прорвались у города Пологи в Запорожской области
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась в районе города Пологи в Запорожской области, на место выдвинулись подразделения силовиков, диверсанты обязательно будут обезврежены, сообщил глава администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Прорвалась ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», – передает ТАСС слова Балицкого.
Он добавил, что ближе к обеду будет располагать более полной информацией, а участников этой ДРГ «ждет наказание по закону военного времени».
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские диверсанты планировали подорвать в регионе ЛЭП, правоохранители предотвратили теракт.
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
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Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
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Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
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Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с тремя категориями годности.
Категории обозначают: «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).
«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями «А», «Б», «В», – говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснял, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Минобороны перечислило освобожденные от мобилизации гражданские специальности
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Сотрудники ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
– в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», – добавили в военном ведомстве.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Зеленский шокирован отказом Израиля поставлять Киеву системы ПВО
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Украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован тем, что израильская сторона не поставляет оружие, которое просил Киев.
«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ситуация в самом Израиле непростая, но Киев призывал Иерусалим поставить системы ПВО, добавил он.
«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», – указал президент Украины.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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Минобороны сообщило об уничтожении свыше 510 боевиков ВСУ в Славянске, Краматорске и Запорожье
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В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах города Славянска и населенного пункта Озерное ДНР нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков.
Высокоточным оружием ВКС России в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих.
Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Приморское Запорожской области, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области. Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населенных пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое ДНР.
В районе населенного пункта Никифоровка ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Новоселовка Николаевской области, а также два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Камышевка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Российским средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна ДНР», – сообщил Конашенков.
«В районах населенных пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили о поражении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области.
В Сети появилось фото сына Илона Маска после смены пола
Соцсети опубликовали фотографии сына Илона Маска Ксавье, который сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон.
«Одни из первых фото сына Илона Маска после смены пола и отказа от фамилии отца. Так выглядит Вивиан Дженна Уилсон, некогда бывшая Ксавье Маском», – передает RT, публикуя фотографии.
Ранее суд округа Лос-Анджелес принял заявление 18-летнего сына бизнесмена Илона Маска Ксавье о смене пола и имени.
Напомним, трансгендерный подросток заявил, что не живет с отцом и не желает «быть связанным с ним каким-либо образом, в какой-либо форме».
Маск был женат на матери Ксавье, канадской писательнице Джастин Уилсон, с 2000 по 2008 год. Их первый сын, Невада, родился в 2002 году и умер от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в возрасте 10 недель. У пары родились сыновья-близнецы – Ксавье и Гриффин, и мальчики-тройняшки: Дамиан, Кай и Саксон, которым сейчас 16 лет.
Напомним, всего у Илона Маска семь детей. 4 мая 2020 года певица Граймс родила ему сына, которого назвали X Æ A-Xii. Пара рассталась спустя три года совместной жизни, однако в декабре 2021 года у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь.
Кремль: Попытки Киева вернуть Донбасс станут атаками на Россию
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Попытки Украины вернуть Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области после их вступления в состав России в результате референдума будут расцениваться как атаки на Россию в соответствии с Конституцией РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно. [После присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к России] сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», – приводит его слова «Интерфакс».
Соответствующие положения Конституции России будут действовать с момента вступления республик в состав России, пояснил представитель Кремля.
Песков сообщил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал Песков, отметив, что процесс пройдет оперативно. «Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что безопасность для проведения референдумов о присоединении к России в Донбассе и на других освобожденных территориях обеспечена на должном уровне.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия объектов ВСУ
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Вооруженные силы России опробовали самолет-разведчик Ту-214Р после ремонта для вскрытия украинских военных объектов, сообщил информированный источник.
«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», – приводит слова источника РИА «Новости».
Согласно открытым данным, на вооружении российской армии находятся два самолета-разведчика Ту-214Р.
Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования – входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега».
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США сделали российской разведке невольный подарок, когда решили списать самолеты Ту-214ОН, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Адвокат Тригнин объяснил, что делать с ошибочно врученной повесткой
На неправильно врученные повестки о мобилизации необходимо подавать жалобы, их рассматривают в прокуратуре, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.
Повестка считается врученной, если ее передали в руки лично и под подпись, если полученный таким образом документ будет проигнорирован, то человека ждет штраф, пояснил Тригнин в беседе с телеканалом 360.
«Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тыс. рублей», – сказал Тригнин.
На повестку можно подать жалобу, их проверкой занимается прокуратура. Ведомство запрашивает основания для вызова в военкомат.
Статус призыва скорректируют после решения прокуратуры, если повестку сочтут необоснованной, то с гражданина снимут обязательство по явке в военкомат.
Он уточнил, что повестка по вызову в горячую точку по виду ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат. «Однако на выданном в рамках частичной мобилизации документе может быть срок прибытия в военкомат после введения в силу указа», – уточнил юрист.
К текущему моменту еще нет наказания за невыполнение такого предписания. В остальном же у повесток в рамках частичной мобилизации нет никаких отличий.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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В Германии обрушились на Бербок за срыв переговоров с Лавровым
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Читатели немецкого издания Die Welt осудили срыв переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.
«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», – цитирует одного из читателей РИА «Новости».
Другой комментатор предположил, что немецкий политик обрадовалась срыву переговоров, поскольку в ином случае это «была бы катастрофа для нее».
«Бербок – это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», – добавил еще один.
«Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?», – указал читатель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры иностранных дел Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Лавровым на ГА ООН, но после получения предложений по времени встреч «пропали с радаров».
До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, представителям стран Евросоюза в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями России.
Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»
В пятницу стало известно о смерти польского актера Франчишека Печки, сыгравшего роль Густава Еленя по прозвищу Густлик в телесериале «Четыре танкиста и собака», сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.
«До нас дошла грустная новость – ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году», – передает ТАСС со ссылкой на польское ведомство.
Актер умер в возрасте 94 лет. Он снимался в таких картинах, как «Освобождение», в советско-польском фильме «Легенда», «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Жемчужина в короне», «Бусинки одних четок» Казимежа Куца, «Будапештские рассказы» Иштвана Сабо, «Мама Круль и ее сыновья» Януша Заорского.
О завершении творческой карьеры Печка объявил в 2022 году.
Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Крупнейший производитель соли предупредил о возможных перебоях с поставками
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В Казахстане планируется ввести временный запрет на использование своей ж/д инфраструктуры, что может сказаться на поставках соли крупнейшего производителя «Руссоль», который также выполняет и оборонные заказы.
Сообщается, что железнодорожная администрация Казахстана, в ведении которой находится ближайшая расположенная рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станция, в конце сентября введет временный запрет на подачу порожних полувагонов, передает РБК.
Конвенционный запрет (полный запрет или частичное ограничение на погрузку грузов на какой-либо станции полностью или в адрес конкретного получателя в частности) на подачу порожних полувагонов вводится с 24 по 30 сентября 2022 года. Информацию подтвердили в РЖД.
Запрет вводится из-за скопления порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». Когда ситуация нормализуется, ограничения будут сняты.
Из-за запрета существует риск остановки производства и поставок с месторождения «Руссоли», крупнейшего российского производителя соли, которое поставляет около 42% всей пищевой соли в Россию и около 40% технической, поясняет зампред правления ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Еще около 20% пищевой соли в Россию поставляет Белоруссия, а 15% – сам Казахстан.
Между тем директор компании Сергей Черный уже попросил вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина. Если решения проблемы не последует, то это может привести «к полной остановке поставок соли, в том числе предприятиям, выполняющим оборонные заказы, обслуживающих критически важную социальную и военную инфраструктуру, в частности, ТЭЦ и дорожные службы», следует из письма.
Представители «Руссоли» подтвердили, что риск полной остановки производства «очень высок, уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает». По данным компании, запасы соли у поставщиков «на данный момент минимальны», ситуацию усугубляет сезонный пик потребления, связанный с периодом массовой засолки, отмечает Леонов из «Руспродсоюза».
По его словам, ситуация критична: «Запрет введен на неделю, а это примерно 20 тыс. тонн неотгруженной продукции, что составляет около 17% месячного объема рынка».
В свою очередь представитель РЖД заявил РБК, что у компании «нормальное рабочее взаимодействие» оператором железнодорожной сети Казахстана – компанией «Казахстан Темир Жолы».
Источник издания в РЖД напомнил, что «Казахстан Темир Жолы» в 2022 году уже вводила запреты на движение грузовых вагонов по железной дороге Казахстана, такие меры предпринимаются в том числе из-за модернизации и ремонта инфраструктуры.
Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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