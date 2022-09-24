Глава МИД Венгрии заявил о невозможности ряду стран Европы прожить без газа из России

Венгрия имеет необходимые запасы газа в своих газохранилищах перед зимой благодаря поставкам из России, но ряду стран Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом», – передает РИА «Новости» слова Сийярто.

Также министр раскритиковал заявления ряда европейских чиновников по поводу высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сийярто, важно оценивать данный показатель, исходя из уровня потребления газа в каждой из стран.

«Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100%. При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23%, в нашем случае – 41 %», – рассказал Сийярто.

Глава венгерского МИД призвал коллег быть реалистами, так как проблемы в сфере энергетики не носят политический, идеологический или вымышленный характер.

Также Сийярто заявил, что кризис на Украине нельзя урегулировать без достижения договоренности между Россией и США.

«Я считаю – хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет», – сказал глава МИД Венгрии.

По словам политика, риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт будут сохраняться, пока продолжается кризис на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных, и не поддержит наносящие ущерб ее безопасности санкции в энергетике и в ядерной сфере.