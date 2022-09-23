Венгрия продолжит выдачу шенгенских виз россиянам

Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных, и не поддержит наносящие ущерб ее безопасности санкции в энергетике и в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», – цитирует ТАСС Сийярто.

Он добавил, что речь идет о шенгенских визах, в том числе многократных. «Вопрос виз – это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решения о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», – указал глава МИД Венгрии.

Также министр отметил, что Венгрия не поддержит наносящие ущерб ее безопасности санкции РФ в энергетике, в том числе в ядерной сфере.

«Мы никогда не давали согласия на какие-либо санкции в сфере энергетики, которые нанесли бы ущерб нашим национальным интересам, и мы не дадим согласия на подобные санкции в будущем. Когда речь заходит о ядерной сфере, мы однозначно не согласны. Мы однозначно не согласимся на какие-либо санкции в ядерной сфере, потому что это повредит нашей энергетической безопасности. И, если говорить честно, я не вижу, как Украине помогут сложности с нашей энергетической безопасностью», – указал Сийярто.

Ранее главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели переговоры на полях 77-й сессии ГА ООН. Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России.

Напомним, Сийярто подтвердил, что местный регулятор разрешил строительство так называемого ядерного острова и пятого реактора на АЭС «Пакш-2». Сооружением новых блоков будет заниматься Россия. Тем временем источник в ЕС сообщил, что Евросоюз расширит санкции против Москвы и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в связи с решением российских властей провести частичную мобилизацию.