Венгрия провела «красную линию» в вопросе санкций против России

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели переговоры на полях 77-й сессии ГА ООН. Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России.

МИД России сообщил, что стороны «обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества» и «практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки». Кроме того, обсуждались «деятельность ООН и актуальные международные проблемы», передает ТАСС.

По итогам встречи с российским коллегой Сийярто заявил: «Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике». Он подчеркнул, что для Венгрии «это четкая «красная линия», власти страны «не хотят заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен».

По словам Сийярто, «если будет проект» венгерская сторона «примет участие в обсуждениях, но не даст согласия ни на что, что будет противоречить национальным интересам» Венгрии. Сийярто указал, что «европейская экономика движется к рецессии». «Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов», – сказал он, выразив надежду на то, что «как можно скорее будет мир».

Глава МИД Венгрии отметил, что для его страны «чрезвычайно важно обеспечить то, чтобы энергетические поставки были защищены». Власти «хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов». Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с Газпромом, заявив, что оно «проходит в очень честном ключе», и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Также Сийярто сообщил, что встретится на следующей неделе с главой Росатома: «Мы получили окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которую мы будем строить в рамках контракта с Росатомом. Я планирую встретиться с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым в понедельник в Вене на полях встречи МАГАТЭ». Планируется «составить график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году».