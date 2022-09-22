Установлены дополнительные меры поддержки мобилизованных из Москвы

Власти Москвы назначили дополнительную выплату в случае смерти при исполнении мобилизованных граждан в размере 3 млн рублей, тяжело раненым – 1 млн рублей, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Единовременная выплата в случае гибели военнослужащих либо в случае их смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы, в размере 3 млн рублей членам семей погибших (умерших). Единовременная выплата выплачивается в равных долях членам семьи погибшего (умершего)», – говорится в указе мэра.

Кроме того, в документе уточняется, что граждане, мобилизованные в Москве, будут в период прохождения службы получать дополнительно 50 тыс. рублей в месяц.

Как уточняется в документе, в случае тяжелого ранения призванному по мобилизации положена дополнительная выплата в 1 млн рублей, при легком ранении – 0,5 млн.

Тем, кто заключил в Москве контракт о прохождении военной службы до вступления в силу указа, а также иностранцам, которые заключат контракт с Минобороны РФ, предоставят те же меры поддержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше.

Также Аксенов пообещал выплаты мобилизованным в Крыму по 200 тыс. рублей.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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